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وزير الخارجية السعودي: إجراءات إسرائيل الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة
وزير الخارجية السعودي: إجراءات إسرائيل الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، مدينا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ابن فرحان في كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي تستضيفه الأردن: "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الاستيطان والاقتحامات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة باطلة ولاغية ولا يمكن أن تنشئ أي حق أو واقع قانوني".وأضاف الوزير السعودي: "مدينة القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقويض هوية المدينة وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي"، مؤكدا أن حماية القدس ليست قضية إنسانية أو دينية فحسب، بل هي "ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم".وشدد ابن فرحان على أن "تبرير العنف والتحريض عليه استناداً لادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافاً خطيراً عن القيم المشتركة للأديان السماوية".وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التقى بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطينرئيس الوزراء الفلسطيني: ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة
https://sarabic.ae/20260805/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-الشعب-الفلسطيني-يواجه-أخطر-محاولات-اقتلاع-هويته-وحقوقه-ومستقبله-1115781322.html
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أخبار فلسطين اليوم, السعودية, العالم, القدس
أخبار فلسطين اليوم, السعودية, العالم, القدس
وزير الخارجية السعودي: إجراءات إسرائيل الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة
شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، مدينا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال ابن فرحان في كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي تستضيفه الأردن: "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الاستيطان والاقتحامات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة باطلة ولاغية ولا يمكن أن تنشئ أي حق أو واقع قانوني".
وأكد رفض المملكة لأي محاولات لتوظيف خطاب حرية العبادة لتبرير إجراءات "تهدف لتكريس واقع سياسي واحتلالي جديد في القدس أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة".
وأضاف الوزير السعودي: "مدينة القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقويض هوية المدينة وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي"، مؤكدا أن حماية القدس ليست قضية إنسانية أو دينية فحسب، بل هي "ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم".
وشدد ابن فرحان على أن "تبرير العنف والتحريض عليه استناداً لادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافاً خطيراً عن القيم المشتركة للأديان السماوية".
وأشار إلى أن "الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في غزة، تعد تحدياً مباشراً لاتفاق غزة، الذي رحبت به المملكة، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين لإفشال مسار السلام".
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التقى بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.