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19% زيادة في شهر واحد... أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوى منذ يناير 2023

19% زيادة في شهر واحد... أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوى منذ يناير 2023

سبوتنيك عربي

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال شهر تموز/يوليو الماضي، بنسبة 19%، لتسجل أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2023، بحسب تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T07:59+0000

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2026-08-05T07:59+0000

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اقتصاد

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وبحسب البيانات، ارتفع سعر الغاز في أوروبا خلال تموز/يوليو، بنسبة 19% ليصل إلى 18.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (ما يعادل نحو 28 مترًا مكعبًا).في المقابل، انخفض متوسط سعر النفط عالمياً خلال تموز/يوليو، بنسبة 4.3% ليبلغ 79.8 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.3% إلى 83.4 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% إلى 79.4 دولار للبرميل.وتمثل هذه المستويات أدنى أسعار تسجل للأنواع الثلاثة منذ شباط/فبراير. أكدت روسيا، في وقت سابق، أن الدول الغربية ارتكبت "خطأً فادحًا" برفضها شراء المحروقات الروسية، معتبرةً أن ذلك سيؤدي إلى خلق اعتماد جديد وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار، فيما ستواصل الدول التي تخلت عن الواردات الروسية شراء النفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلىوفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن نقص إمدادات الغاز الروسي قد تسبب في أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا.ألمانيا تخطط لبدء ملء احتياطي الغاز الوطني في 2027باحثون روس يطورون نظاما بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن تسربات الغاز

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