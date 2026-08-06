https://sarabic.ae/20260806/سموتريتش-يؤكد-ضرورة-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1115805125.html

سموتريتش يؤكد ضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

سموتريتش يؤكد ضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إن "تدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة جنوب لبنان، أمران... 06.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-06T08:12+0000

2026-08-06T08:12+0000

2026-08-06T08:12+0000

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وأضاف سموتريتش أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية يهدف إلى منع ما وصفه بـ"التهديدات الإرهابية"، مؤكدًا أن تل أبيب تعتبر الحفاظ على ترتيبات أمنية في الجنوب شرطًا لحماية المستوطنات الشمالية. وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في ظل استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فقد قُتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأُصيب أربعة جنود آخرون بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية نفذتها قوة تابعة للواء 55 في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان. وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن القوة دخلت أحد المباني في المنطقة، قبل أن يقع انفجار يُرجح أنه ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل المبنى، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى. في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث شهد قضاء صور، ليل أمس وحتى فجر وصباح اليوم، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا استهدف عددًا من البلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبتها غارة رابعة شنها الطيران الحربي على الموقع نفسه، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص نُقلوا إلى مستشفيات مدينة صور، وسط حركة نزوح من البلدة باتجاه المدينة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة المنصوري والمنطقة الواقعة بين المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع قصف مدفعي ورمايات بالدبابات استهدفت البلدة. وينص اتفاق إطاري أُبرم، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.وأقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء الماضي، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط تركيز على تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، والبحث في آليات توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، في وقت لا يزال فيه ملف سلاح "حزب الله" يلقي بظلاله على المفاوضات رغم غياب الحزب عن طاولة الحوار.

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