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الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
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نائب الرئيس الأمريكي: المفاوضات مع إيران ستستغرق وقتا
نائب الرئيس الأمريكي: المفاوضات مع إيران ستستغرق وقتا
سبوتنيك عربي
قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن المفاوضات مع إيران "ستستغرق بعض الوقت"، معتبرًا أن النظام الإيراني "متصدع"، في ظل وجود تباينات داخلية بشأن مسار... 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T05:28+0000
2026-08-06T05:28+0000
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وأوضح دي فانس، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "هناك أشخاصًا داخل النظام الإيراني يريدون إنهاء الحرب، في حين يوجد متطرفون يسعون إلى استمرارها"، مضيفًا أن الإيرانيين "عسيرو المراس"، وأن مهمة الإدارة الأمريكية تتمثل في "تحقيق أفضل النتائج للشعب الأمريكي".وأكد أن أسعار الطاقة ستنخفض، وأن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون "في موقف أقوى" خلال المرحلة المقبلة.وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، شدد نائب الرئيس على عدم وجود أي خلاف مع الرئيس دونالد ترامب، قائلاً إن الإدارة تعمل بشكل موحد لتنفيذ قراراته، مضيفًا: "نسعى لتنفيذ قرارات الرئيس، ونحن متحدون داخل الإدارة لتحقيق ذلك". وأشار إلى أن مهمته تتمثل في السعي وراء مصالح الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن واشنطن تواصل التنسيق مع إسرائيل لتحقيق الأهداف المشتركة.ونفى نائب الرئيس وجود مواجهة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اللقاء الأخير بينهما، مؤكدًا أن ما جرى كان "نقاشًا جيدًا وصريحًا".واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل "شريك عظيم"، مضيفًا أنه "كما هو الحال مع بقية الحلفاء، لدينا مواقف مختلفة في بعض الأحيان".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأنه لا يزال يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه يفضل الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري. وقال ترامب، خلال مخاطبته أنصاره في مدينة لاس فيغاس: "أفضل إبرام اتفاق لأنني لا أريد قتل الناس، لا أريد قتل الناس. لكن في مرحلة ما سنفعل ذلك. كنا نستعد لأكبر هجوم على الإطلاق، وقد وجهنا لهم ضربات قوية جدًا خلال الأشهر القليلة الماضية".وأضاف: "كنا على وشك تنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. ثم اتصلوا بي وقالوا: "من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث". وبعد ذلك ينكرون الأمر ويقولون إنهم لم يقولوا ذلك أبدًا".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260805/طهران-تلقينا-رسائل-من-أمريكا-تفيد-باستعدادها-للعودة-إلى-التزاماتها-1115796046.html
https://sarabic.ae/20260805/ترامب-مضيق-هرمز-سيفتح-قريبا-جدا-أو-إيران-ستتعرض-لضربة-شديدة-1115776041.html
https://sarabic.ae/20260805/تقارير-أمريكية-تتحدث-عن-تراجع-مخزون-الصواريخ-بعد-الحرب-مع-إيران-والبنتاغون-ينفي-1115774443.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

نائب الرئيس الأمريكي: المفاوضات مع إيران ستستغرق وقتا

05:28 GMT 06.08.2026
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Kin Cheung
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قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن المفاوضات مع إيران "ستستغرق بعض الوقت"، معتبرًا أن النظام الإيراني "متصدع"، في ظل وجود تباينات داخلية بشأن مسار المواجهة.
وأوضح دي فانس، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "هناك أشخاصًا داخل النظام الإيراني يريدون إنهاء الحرب، في حين يوجد متطرفون يسعون إلى استمرارها"، مضيفًا أن الإيرانيين "عسيرو المراس"، وأن مهمة الإدارة الأمريكية تتمثل في "تحقيق أفضل النتائج للشعب الأمريكي".
وأكد أن أسعار الطاقة ستنخفض، وأن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون "في موقف أقوى" خلال المرحلة المقبلة.
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وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، شدد نائب الرئيس على عدم وجود أي خلاف مع الرئيس دونالد ترامب، قائلاً إن الإدارة تعمل بشكل موحد لتنفيذ قراراته، مضيفًا: "نسعى لتنفيذ قرارات الرئيس، ونحن متحدون داخل الإدارة لتحقيق ذلك".
وأشار إلى أن مهمته تتمثل في السعي وراء مصالح الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن واشنطن تواصل التنسيق مع إسرائيل لتحقيق الأهداف المشتركة.
ونفى نائب الرئيس وجود مواجهة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اللقاء الأخير بينهما، مؤكدًا أن ما جرى كان "نقاشًا جيدًا وصريحًا".
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واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل "شريك عظيم"، مضيفًا أنه "كما هو الحال مع بقية الحلفاء، لدينا مواقف مختلفة في بعض الأحيان".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأنه لا يزال يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه يفضل الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري.
وقال ترامب، خلال مخاطبته أنصاره في مدينة لاس فيغاس: "أفضل إبرام اتفاق لأنني لا أريد قتل الناس، لا أريد قتل الناس. لكن في مرحلة ما سنفعل ذلك. كنا نستعد لأكبر هجوم على الإطلاق، وقد وجهنا لهم ضربات قوية جدًا خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف: "كنا على وشك تنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. ثم اتصلوا بي وقالوا: "من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث". وبعد ذلك ينكرون الأمر ويقولون إنهم لم يقولوا ذلك أبدًا".
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ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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