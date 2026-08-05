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https://sarabic.ae/20260805/طهران-تلقينا-رسائل-من-أمريكا-تفيد-باستعدادها-للعودة-إلى-التزاماتها-1115796046.html
طهران: تلقينا رسائل من أمريكا تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها
طهران: تلقينا رسائل من أمريكا تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، غريب آبادي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تلقت رسائل من أمريكا تفيد بالاستعداد للعودة إلى التزاماتها. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T18:12+0000
2026-08-05T18:12+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن غريب آبادي، أن "إيران لم تجر أي مفاوضات مع أمريكا في الأيام الأخيرة، لكننا تلقينا رسائل من الجانب الأمريكي".وأوضح غريب آبادي ان "الرسائل المستلَمة تشير إلى أن أمريكا مستعدة تماما للعودة إلى التزاماتها. وقد تلقينا هذه الرسائل، والأمريكيون أنفسهم هم من أعلنوا ذلك فعليا".وأضاف المسؤول الإيراني أنه "بالنسبة لما إذا كنا قد اتخذنا قرارا بالدخول في المرحلة الثانية أم لا، يجب أن أقول إن هذا القرار لم يُتخذ بعد، وهو ما زال قيد الدراسة بالنظر إلى التعقيدات والصعوبات التي ذكرتها".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن مسار جغرافي مقترح لمرور السفن عبر مضيق هرمز.وأكد بقائي أن المفاوضين الإيرانيين لا يعتزمون القيام بأي زيارات فورية إلى قطر أو باكستان، اللتين تتوسطان في الحوار مع الولايات المتحدة، لإجراء مشاورات حول خفض التوترات في المنطقة.ونقل عن بقائي، عبر قناة وزارة الخارجية الإيرانية على تطبيق "تلغرام"، قوله: "ليس لدينا أي خطط للسفر إلى هاتين الدولتين. ومع ذلك، تواصل باكستان وقطر جهودهما لخفض التوترات، كما تحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التواصل معهما وتتبادل وجهات النظر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، "قد يتم في أقرب وقت"، مرجحًا أن يكون ذلك اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

طهران: تلقينا رسائل من أمريكا تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها

18:12 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Ronald Zakنائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي
نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Ronald Zak
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أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، غريب آبادي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تلقت رسائل من أمريكا تفيد بالاستعداد للعودة إلى التزاماتها.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن غريب آبادي، أن "إيران لم تجر أي مفاوضات مع أمريكا في الأيام الأخيرة، لكننا تلقينا رسائل من الجانب الأمريكي".
وأوضح غريب آبادي ان "الرسائل المستلَمة تشير إلى أن أمريكا مستعدة تماما للعودة إلى التزاماتها. وقد تلقينا هذه الرسائل، والأمريكيون أنفسهم هم من أعلنوا ذلك فعليا".
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وأضاف المسؤول الإيراني أنه "بالنسبة لما إذا كنا قد اتخذنا قرارا بالدخول في المرحلة الثانية أم لا، يجب أن أقول إن هذا القرار لم يُتخذ بعد، وهو ما زال قيد الدراسة بالنظر إلى التعقيدات والصعوبات التي ذكرتها".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن مسار جغرافي مقترح لمرور السفن عبر مضيق هرمز.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لممر جديد عبر مضيق هرمز، ومن المتوقع صدور بيان مشترك قريبًا.
وأكد بقائي أن المفاوضين الإيرانيين لا يعتزمون القيام بأي زيارات فورية إلى قطر أو باكستان، اللتين تتوسطان في الحوار مع الولايات المتحدة، لإجراء مشاورات حول خفض التوترات في المنطقة.
ونقل عن بقائي، عبر قناة وزارة الخارجية الإيرانية على تطبيق "تلغرام"، قوله: "ليس لدينا أي خطط للسفر إلى هاتين الدولتين. ومع ذلك، تواصل باكستان وقطر جهودهما لخفض التوترات، كما تحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التواصل معهما وتتبادل وجهات النظر".
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، "قد يتم في أقرب وقت"، مرجحًا أن يكون ذلك اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.
وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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