https://sarabic.ae/20240523/شركة-نورنيكل-الروسية-تخطط-لبناء-مصنع-لإنتاج-البلاتين-في-البحرين--1089149905.html
شركة "نورنيكل" الروسية تخطط لبناء مصنع لإنتاج البلاتين في البحرين
شركة "نورنيكل" الروسية تخطط لبناء مصنع لإنتاج البلاتين في البحرين
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن شركة "نورنيكل" تخطط لبناء مصنع لإنتاج البلاتين في البحرين. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T16:11+0000
2024-05-23T16:11+0000
2024-05-23T16:11+0000
روسيا
البحرين
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وقال نوفاك: "تخطط شركة نورنيكل، لبناء مصنع في البحرين لإنتاج البلاتين، وهناك مشاريع واتفاقيات بالفعل تتعلق بإصلاح السفن الروسية في أحواض بناء السفن في البحرين".وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.وشهد الملك البحريني، والرئيس الروسي مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت بين البلدين خلال زيارة الملك إلى روسيا.وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي المحادثات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.
https://sarabic.ae/20240523/7-مذكرات-تفاهم-مهمة-خلال-جلسة-المباحثات-بين-بوتين-وملك-البحرين-1089148644.html
https://sarabic.ae/20240523/الرئيس-بوتين-يدعو-ملك-البحرين-لحضور-قمة-بريكس--1089141717.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البحرين, العالم العربي
روسيا, البحرين, العالم العربي
شركة "نورنيكل" الروسية تخطط لبناء مصنع لإنتاج البلاتين في البحرين
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن شركة "نورنيكل" تخطط لبناء مصنع لإنتاج البلاتين في البحرين.
وقال نوفاك: "تخطط شركة نورنيكل، لبناء مصنع في البحرين لإنتاج البلاتين، وهناك مشاريع واتفاقيات بالفعل تتعلق بإصلاح السفن الروسية في أحواض بناء السفن في البحرين".
وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.
وشهد الملك البحريني، والرئيس الروسي مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات
التي وقعت بين البلدين خلال زيارة الملك إلى روسيا.
وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي المحادثات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي
في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية
، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.