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https://sarabic.ae/20240524/قناة-إسرائيلية-لا-يجب-أن-نتراجع-عن-تحقيق-أهدافنا-في-غزة-رغم-قرارات-الجنائية-الدولية-1089171377.html
قناة إسرائيلية: لا يجب أن نتراجع عن تحقيق أهدافنا في غزة رغم قرارات الجنائية الدولية
قناة إسرائيلية: لا يجب أن نتراجع عن تحقيق أهدافنا في غزة رغم قرارات الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أفادت ‏قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه لا يجب أن تتراجع بلادها عن تحقيق أهدافها في قطاع غزة رغم قرارات المحكمة الجنائية الدولية. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T11:48+0000
2024-05-24T11:48+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
محكمة العدل الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، عن يفعل سيجل، الخبيرة في القانون الدولي، أن دولة إسرائيل لا تحتاج إلى اتخاذ قرارات لوقف الحرب، وبغض النظر عما تقوله المحكمة في لاهاي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، فإننا يجب مواصلة قرارنا بالحرب في قطاع غزة".وأوضحت سيجل أن لدى إسرائيل أهداف استراتيجية يجب تحقيقها، وعلى رأسها وجود دولة إسرائيل، وأنه لا بد وأن يكون لبلادها ضرورة الاستمرار رغم التحديات المستمرة على الساحة الدولية.ولم تكتف الخبيرة في القانون الدولي بذلك، بل عليها ألا تتراجع عن تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل نصب أعينها في قطاع غزة.وكانت كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن تنشر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف الحرب على قطاع غزة.وكانت محكمة العدل الدولية التي تلقت طلب جنوب أفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر، قد أمرت إسرائيل، في كانون الثاني/يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وفي السياق نفسه، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان، الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلاً عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة حماس الفلسطينية، على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة.وتابع موضحًا: "ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى دائرين بالتوازي، وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا، وذلك بناء على أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240524/قناة-إسرائيلية-من-المتوقع-دخول-الجيش-إلى-أماكن-إضافية-في-غزة-لم-يعمل-فيها-من-قبل-1089168940.html
https://sarabic.ae/20240524/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتشال-جثث-3-أسرى-شمالي-غزة-1089167019.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, محكمة العدل الدولية, المحكمة الجنائية الدولية, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, محكمة العدل الدولية, المحكمة الجنائية الدولية, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

قناة إسرائيلية: لا يجب أن نتراجع عن تحقيق أهدافنا في غزة رغم قرارات الجنائية الدولية

11:48 GMT 24.05.2024
© wikipediaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© wikipedia
تابعنا عبر
أفادت ‏قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه لا يجب أن تتراجع بلادها عن تحقيق أهدافها في قطاع غزة رغم قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، عن يفعل سيجل، الخبيرة في القانون الدولي، أن دولة إسرائيل لا تحتاج إلى اتخاذ قرارات لوقف الحرب، وبغض النظر عما تقوله المحكمة في لاهاي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، فإننا يجب مواصلة قرارنا بالحرب في قطاع غزة".
وأوضحت سيجل أن لدى إسرائيل أهداف استراتيجية يجب تحقيقها، وعلى رأسها وجود دولة إسرائيل، وأنه لا بد وأن يكون لبلادها ضرورة الاستمرار رغم التحديات المستمرة على الساحة الدولية.
ولم تكتف الخبيرة في القانون الدولي بذلك، بل عليها ألا تتراجع عن تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل نصب أعينها في قطاع غزة.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
قناة إسرائيلية: من المتوقع دخول الجيش إلى أماكن إضافية في غزة لم يعمل فيها من قبل
11:01 GMT
وكانت كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن تنشر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف الحرب على قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية التي تلقت طلب جنوب أفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر، قد أمرت إسرائيل، في كانون الثاني/يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي السياق نفسه، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان، الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلاً عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة حماس الفلسطينية، على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة.

وقال خان: "استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية، التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة، ابتداء من الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

وتابع موضحًا: "ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى دائرين بالتوازي، وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا، وذلك بناء على أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثث 3 أسرى شمالي غزة
09:47 GMT
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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