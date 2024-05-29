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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240529/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-على-محاور-عدة-1089307239.html
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محاور عدة
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت وسيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية على طول الجبهة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T11:12+0000
2024-05-29T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ليبتسي وفولتشانسك وفيلشا ونيسكوتشنوي ومالايا دانيلوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابتين، و11 مركبة، ومدفع من طراز "كراب"، ومدافع هاوتزر "تي إف –1"، ومدفعان من طراز "إم 119".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 245 جنديا، ودبابتين، ومركبتين، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30"، كما تم تدمير 6 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الوضع التكتيكي على خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق يفغينوفكا ونوفوألكسندروفكا وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 335 جنديا، و3 شاحنات بيك آب، ومدافع هاوتزر "إم 777"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدافع هاوتزر "دي-20"، و4 مدافع هاوتزر "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لاستخدام مواد سامة على الخطوط الأماميةالدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتناودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240529/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية---1089306664.html
https://sarabic.ae/20240528/كا--52-إم-تدمر-معدات-وتجهيزات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089294857.html
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روسيا

القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محاور عدة

11:12 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 11:35 GMT 29.05.2024)
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Sputnik . Илья Питалев
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت وسيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية على طول الجبهة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ليبتسي وفولتشانسك وفيلشا ونيسكوتشنوي ومالايا دانيلوفكا في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و7 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "بالادين"، ومحطتين للحرب الإلكترونية "بوكوفيل أد"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
10:47 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابتين، و11 مركبة، ومدفع من طراز "كراب"، ومدافع هاوتزر "تي إف –1"، ومدفعان من طراز "إم 119".

وحسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق يليزوفيتوفكا وكونستانتينوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 245 جنديا، ودبابتين، ومركبتين، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30"، كما تم تدمير 6 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الوضع التكتيكي على خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق يفغينوفكا ونوفوألكسندروفكا وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
أمس, 20:02 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 335 جنديا، و3 شاحنات بيك آب، ومدافع هاوتزر "إم 777"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدافع هاوتزر "دي-20"، و4 مدافع هاوتزر "دي-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لاستخدام مواد سامة على الخطوط الأمامية

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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