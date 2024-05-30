بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240530/بدء-عملية-تسجيل-أسماء-المرشحين-في-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1089337092.html
بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أنه منذ صباح اليوم الخميس، بدأت عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T08:01+0000
2024-05-30T08:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg
طهران- سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن تسجيل المرشحين يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة عصرا، لفترة 5 أيام، ليتم بعدها تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة، مشيرًا إلى أنه "منذ صباح اليوم تقدّم 25 شخصاً إلى مقر الانتخابات للترشح ولم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للتسجيل".وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أعلن، صباح اليوم، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم، مبيّنًا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية"، وستجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.يشار إلى أنه في الوقت الحالي يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب الرئيس بالوكالة بعد أن لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 أيار/مايو الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.وكانت وكالة "إرنا" الرسمية، قد نقلت عن مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية الإيرانية، أن المقر وبالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور، أقر الجدول الزمني للانتخابات وستكون فترة تسجيل المرشحين من 30 مايو إلى 3 يونيو ولمدة 5 أيام.ومن ثم سيراجع مجلس صيانة الدستور مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وفي 11 من الشهر ذاته، سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات الحكومية الرابعة عشرة.وبحسب مقر الانتخابات، فإن الموعد النهائي لإعلان المرشحين هو من 12 إلى 26 يونيو، على أن يتم التصويت لانتخاب الرئيس التاسع لإيران في 28 يونيو المقبل.وأعلن مقر الانتخابات استعداده لإجراء التصويت الإلكتروني في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، لكن هذا الأمر يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور الذي لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، وستبدأ الحكومة الرابعة عشرة عملها اعتبارا من يوليو/تموز 2024 وتستمر حتى عام 2028.
https://sarabic.ae/20240529/إيران-تدين-رسالة-مرشحة-رئاسية-أمريكية-سابقة-على-القنابل-الإسرائيلية-1089309470.html
https://sarabic.ae/20240528/إيران-سنأخذ-بالاعتبار-تصريحات-ملك-البحرين-وعلينا-التخطيط-لزيارة-محمد-بن-سلمان-1089273929.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_122:0:1002:660_1920x0_80_0_0_6bd4d62a3798ff28e39c81b7754e0368.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار

بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

08:01 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أنه منذ صباح اليوم الخميس، بدأت عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد.
طهران- سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن تسجيل المرشحين يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة عصرا، لفترة 5 أيام، ليتم بعدها تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة، مشيرًا إلى أنه "منذ صباح اليوم تقدّم 25 شخصاً إلى مقر الانتخابات للترشح ولم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للتسجيل".
وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أعلن، صباح اليوم، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم، مبيّنًا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية"، وستجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.
نيكي هيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
إيران تدين رسالة مرشحة رئاسية أمريكية سابقة على القنابل الإسرائيلية
أمس, 12:10 GMT
يشار إلى أنه في الوقت الحالي يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب الرئيس بالوكالة بعد أن لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 أيار/مايو الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.
وكانت وكالة "إرنا" الرسمية، قد نقلت عن مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية الإيرانية، أن المقر وبالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور، أقر الجدول الزمني للانتخابات وستكون فترة تسجيل المرشحين من 30 مايو إلى 3 يونيو ولمدة 5 أيام.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
إيران: سنأخذ بالاعتبار تصريحات ملك البحرين وعلينا التخطيط لزيارة محمد بن سلمان
28 مايو, 09:22 GMT
ومن ثم سيراجع مجلس صيانة الدستور مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وفي 11 من الشهر ذاته، سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات الحكومية الرابعة عشرة.
وبحسب مقر الانتخابات، فإن الموعد النهائي لإعلان المرشحين هو من 12 إلى 26 يونيو، على أن يتم التصويت لانتخاب الرئيس التاسع لإيران في 28 يونيو المقبل.
وأعلن مقر الانتخابات استعداده لإجراء التصويت الإلكتروني في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، لكن هذا الأمر يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور الذي لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، وستبدأ الحكومة الرابعة عشرة عملها اعتبارا من يوليو/تموز 2024 وتستمر حتى عام 2028.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:18 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала