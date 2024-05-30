https://sarabic.ae/20240530/بدء-عملية-تسجيل-أسماء-المرشحين-في-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1089337092.html

بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أنه منذ صباح اليوم الخميس، بدأت عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T08:01+0000

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طهران- سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن تسجيل المرشحين يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة عصرا، لفترة 5 أيام، ليتم بعدها تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة، مشيرًا إلى أنه "منذ صباح اليوم تقدّم 25 شخصاً إلى مقر الانتخابات للترشح ولم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للتسجيل".وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أعلن، صباح اليوم، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم، مبيّنًا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية"، وستجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.يشار إلى أنه في الوقت الحالي يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب الرئيس بالوكالة بعد أن لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 أيار/مايو الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.وكانت وكالة "إرنا" الرسمية، قد نقلت عن مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية الإيرانية، أن المقر وبالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور، أقر الجدول الزمني للانتخابات وستكون فترة تسجيل المرشحين من 30 مايو إلى 3 يونيو ولمدة 5 أيام.ومن ثم سيراجع مجلس صيانة الدستور مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وفي 11 من الشهر ذاته، سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات الحكومية الرابعة عشرة.وبحسب مقر الانتخابات، فإن الموعد النهائي لإعلان المرشحين هو من 12 إلى 26 يونيو، على أن يتم التصويت لانتخاب الرئيس التاسع لإيران في 28 يونيو المقبل.وأعلن مقر الانتخابات استعداده لإجراء التصويت الإلكتروني في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، لكن هذا الأمر يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور الذي لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، وستبدأ الحكومة الرابعة عشرة عملها اعتبارا من يوليو/تموز 2024 وتستمر حتى عام 2028.

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