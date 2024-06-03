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السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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من الملعب
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سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
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خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
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خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240603/بكين-تكشف-قيام-جهاز-إم-آي-16-للاستخبارات-البريطانية-بتجنيد-اثنين-من-المسؤولين-الصينيين--1089454277.html
بكين تكشف قيام جهاز "إم آي 16" للاستخبارات البريطانية بتجنيد اثنين من المسؤولين الصينيين
بكين تكشف قيام جهاز "إم آي 16" للاستخبارات البريطانية بتجنيد اثنين من المسؤولين الصينيين
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، أن جهاز المخابرات السرية البريطانية "إم آي 16" قام بتجنيد اثنين من الموظفين في وكالات الحكومة... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T09:35+0000
2024-06-03T09:35+0000
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وجاء في التقرير: "في الآونة الأخيرة، وبعد إجراء تحقيق شامل، كشفت سلطات أمن الدولة عن حالة تجسس كبرى، وقام جهاز المخابرات البريطاني "إم آي 16" بتجنيد الزوجين وانغ وتشو، اللذين كانا موظفين في وكالات الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية".وقالت الوزارة إن الرجل، ولقبه وانغ، كان في برنامج تدريب تبادلي في بريطانيا، حيث أقام مسؤولو "إم آي 16" حفلات عشاء له في محاولة للتعرف على شخصيته واهتماماته. وبعد ذلك، بدأ في تقديم "الخدمات الاستشارية" للجانب البريطاني ووافق في النهاية على العمل في لندن مقابل أجور.وتستمر لندن بمحاولات التدخل بالشؤون الداخلية للصين، إضافة لمحاولاتها التدخل بالصراع الأوكراني وإطالة أمده.من جانبها كانت بكين قد أكدت أن، بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني، وأعاقت التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف قبل عاميين. وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الخارجية الصينية: "بدلا من الهجمات غير المبررة على الصين، من الأفضل لبريطانيا أن تفكر في الدور الذي لعبته لندن في القضية الأوكرانية".وأكدت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا، أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية.الصين: غياب 3 عناصر مهمة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا تجعل مشاركة بكين صعبةالجيش الأمريكي يقول إنه دمر 4 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق خليج عدن والبحر الأحمر
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العالم, الصين, بريطانيا, سياسة خارجية, سياسة, المخابرات البريطانية
العالم, الصين, بريطانيا, سياسة خارجية, سياسة, المخابرات البريطانية

بكين تكشف قيام جهاز "إم آي 16" للاستخبارات البريطانية بتجنيد اثنين من المسؤولين الصينيين

09:35 GMT 03.06.2024
© Sputnikمقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين في 2022
مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت وزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، أن جهاز المخابرات السرية البريطانية "إم آي 16" قام بتجنيد اثنين من الموظفين في وكالات الحكومة المركزية الصينية.
وجاء في التقرير: "في الآونة الأخيرة، وبعد إجراء تحقيق شامل، كشفت سلطات أمن الدولة عن حالة تجسس كبرى، وقام جهاز المخابرات البريطاني "إم آي 16" بتجنيد الزوجين وانغ وتشو، اللذين كانا موظفين في وكالات الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية".
وقالت الوزارة إن الرجل، ولقبه وانغ، كان في برنامج تدريب تبادلي في بريطانيا، حيث أقام مسؤولو "إم آي 16" حفلات عشاء له في محاولة للتعرف على شخصيته واهتماماته. وبعد ذلك، بدأ في تقديم "الخدمات الاستشارية" للجانب البريطاني ووافق في النهاية على العمل في لندن مقابل أجور.
وأضافت الوزارة الصينية أن وانغ خضع لتدريب خاص على التجسس، وبعد ذلك تم إرساله إلى جمهورية الصين الشعبية لجمع البيانات، ثم بعد ذلك قامت أجهزة المخابرات البريطانية أيضًا بتجنيد زوجته.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
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بكين: بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني وليس الصين
23 مايو, 08:09 GMT
وتستمر لندن بمحاولات التدخل بالشؤون الداخلية للصين، إضافة لمحاولاتها التدخل بالصراع الأوكراني وإطالة أمده.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لشن ضربات على الأراضي الروسية بإذن من لندن.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا
30 مايو, 15:28 GMT
من جانبها كانت بكين قد أكدت أن، بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني، وأعاقت التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف قبل عاميين.
وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الخارجية الصينية: "بدلا من الهجمات غير المبررة على الصين، من الأفضل لبريطانيا أن تفكر في الدور الذي لعبته لندن في القضية الأوكرانية".
وأكدت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا، أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية.
الصين: غياب 3 عناصر مهمة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا تجعل مشاركة بكين صعبة
الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 4 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق خليج عدن والبحر الأحمر
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومة07:02 GMT
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