https://sarabic.ae/20240603/بكين-تكشف-قيام-جهاز-إم-آي-16-للاستخبارات-البريطانية-بتجنيد-اثنين-من-المسؤولين-الصينيين--1089454277.html
بكين تكشف قيام جهاز "إم آي 16" للاستخبارات البريطانية بتجنيد اثنين من المسؤولين الصينيين
بكين تكشف قيام جهاز "إم آي 16" للاستخبارات البريطانية بتجنيد اثنين من المسؤولين الصينيين
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، أن جهاز المخابرات السرية البريطانية "إم آي 16" قام بتجنيد اثنين من الموظفين في وكالات الحكومة... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T09:35+0000
2024-06-03T09:35+0000
2024-06-03T09:35+0000
العالم
الصين
بريطانيا
سياسة خارجية
سياسة
المخابرات البريطانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069918441_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_50a691b39be3cdc64f456c65d409d045.png
وجاء في التقرير: "في الآونة الأخيرة، وبعد إجراء تحقيق شامل، كشفت سلطات أمن الدولة عن حالة تجسس كبرى، وقام جهاز المخابرات البريطاني "إم آي 16" بتجنيد الزوجين وانغ وتشو، اللذين كانا موظفين في وكالات الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية".وقالت الوزارة إن الرجل، ولقبه وانغ، كان في برنامج تدريب تبادلي في بريطانيا، حيث أقام مسؤولو "إم آي 16" حفلات عشاء له في محاولة للتعرف على شخصيته واهتماماته. وبعد ذلك، بدأ في تقديم "الخدمات الاستشارية" للجانب البريطاني ووافق في النهاية على العمل في لندن مقابل أجور.وتستمر لندن بمحاولات التدخل بالشؤون الداخلية للصين، إضافة لمحاولاتها التدخل بالصراع الأوكراني وإطالة أمده.من جانبها كانت بكين قد أكدت أن، بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني، وأعاقت التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف قبل عاميين. وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الخارجية الصينية: "بدلا من الهجمات غير المبررة على الصين، من الأفضل لبريطانيا أن تفكر في الدور الذي لعبته لندن في القضية الأوكرانية".وأكدت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا، أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية.الصين: غياب 3 عناصر مهمة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا تجعل مشاركة بكين صعبةالجيش الأمريكي يقول إنه دمر 4 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق خليج عدن والبحر الأحمر
https://sarabic.ae/20240523/بكين-بريطانيا-هي-من-تصب-الزيت-على-النار-في-الصراع-الأوكراني-وليس-الصين--1089132868.html
https://sarabic.ae/20240530/الصين-تعلق-على-احتمالية-ترتيبها-مؤتمر-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1089356974.html
الصين
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069918441_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_ca0682647c0d1cd944e1cbf38c3ea743.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, بريطانيا, سياسة خارجية, سياسة, المخابرات البريطانية
العالم, الصين, بريطانيا, سياسة خارجية, سياسة, المخابرات البريطانية
بكين تكشف قيام جهاز "إم آي 16" للاستخبارات البريطانية بتجنيد اثنين من المسؤولين الصينيين
ذكرت وزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، أن جهاز المخابرات السرية البريطانية "إم آي 16" قام بتجنيد اثنين من الموظفين في وكالات الحكومة المركزية الصينية.
وجاء في التقرير: "في الآونة الأخيرة، وبعد إجراء تحقيق شامل، كشفت سلطات أمن الدولة عن حالة تجسس كبرى، وقام جهاز المخابرات البريطاني "إم آي 16" بتجنيد الزوجين وانغ وتشو، اللذين كانا موظفين في وكالات الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية".
وقالت الوزارة إن الرجل، ولقبه وانغ، كان في برنامج تدريب تبادلي في بريطانيا، حيث أقام مسؤولو "إم آي 16" حفلات عشاء له في محاولة للتعرف على شخصيته واهتماماته. وبعد ذلك، بدأ في تقديم "الخدمات الاستشارية" للجانب البريطاني ووافق في النهاية على العمل في لندن مقابل أجور.
وأضافت الوزارة الصينية أن وانغ خضع لتدريب خاص على التجسس، وبعد ذلك تم إرساله إلى جمهورية الصين الشعبية لجمع البيانات، ثم بعد ذلك قامت أجهزة المخابرات البريطانية أيضًا بتجنيد زوجته.
وتستمر لندن بمحاولات التدخل بالشؤون الداخلية للصين، إضافة لمحاولاتها التدخل بالصراع الأوكراني وإطالة أمده.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لشن ضربات على الأراضي الروسية بإذن من لندن.
من جانبها كانت بكين قد أكدت أن، بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني،
وأعاقت التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف قبل عاميين.
وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الخارجية الصينية:
"بدلا من الهجمات غير المبررة على الصين، من الأفضل لبريطانيا أن تفكر في الدور الذي لعبته لندن في القضية الأوكرانية".
وأكدت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا، أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية.