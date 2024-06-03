https://sarabic.ae/20240603/بكين-تكشف-قيام-جهاز-إم-آي-16-للاستخبارات-البريطانية-بتجنيد-اثنين-من-المسؤولين-الصينيين--1089454277.html

بكين تكشف قيام جهاز "إم آي 16" للاستخبارات البريطانية بتجنيد اثنين من المسؤولين الصينيين

بكين تكشف قيام جهاز "إم آي 16" للاستخبارات البريطانية بتجنيد اثنين من المسؤولين الصينيين

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، أن جهاز المخابرات السرية البريطانية "إم آي 16" قام بتجنيد اثنين من الموظفين في وكالات الحكومة... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T09:35+0000

2024-06-03T09:35+0000

2024-06-03T09:35+0000

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وجاء في التقرير: "في الآونة الأخيرة، وبعد إجراء تحقيق شامل، كشفت سلطات أمن الدولة عن حالة تجسس كبرى، وقام جهاز المخابرات البريطاني "إم آي 16" بتجنيد الزوجين وانغ وتشو، اللذين كانا موظفين في وكالات الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية".وقالت الوزارة إن الرجل، ولقبه وانغ، كان في برنامج تدريب تبادلي في بريطانيا، حيث أقام مسؤولو "إم آي 16" حفلات عشاء له في محاولة للتعرف على شخصيته واهتماماته. وبعد ذلك، بدأ في تقديم "الخدمات الاستشارية" للجانب البريطاني ووافق في النهاية على العمل في لندن مقابل أجور.وتستمر لندن بمحاولات التدخل بالشؤون الداخلية للصين، إضافة لمحاولاتها التدخل بالصراع الأوكراني وإطالة أمده.من جانبها كانت بكين قد أكدت أن، بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني، وأعاقت التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف قبل عاميين. وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الخارجية الصينية: "بدلا من الهجمات غير المبررة على الصين، من الأفضل لبريطانيا أن تفكر في الدور الذي لعبته لندن في القضية الأوكرانية".وأكدت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا، أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية.الصين: غياب 3 عناصر مهمة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا تجعل مشاركة بكين صعبةالجيش الأمريكي يقول إنه دمر 4 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق خليج عدن والبحر الأحمر

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