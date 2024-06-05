https://sarabic.ae/20240605/الأنسولين-الروسي-أصبح-متاحا-في-المغرب-1089551342.html

الأنسولين الروسي أصبح متاحا في المغرب

الأنسولين الروسي أصبح متاحا في المغرب

سبوتنيك عربي

صرحت مديرة التطوير الدولي في شركة "غيرو فارم" الروسية، إيرينا يمشينكو، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، عن بداية التعاون بين الشركة والمملكة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T18:54+0000

2024-06-05T18:54+0000

2024-06-05T18:54+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

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وأضافت يمشينكو في مقابلة مع "سبوتنيك": "في شهر مارس (آذار) من هذا العام، قمنا بتسليم الدفعة الأولى من الأنسولين إلى المغرب، والتي تتكون من 97 ألف عبوة، وهذا تقدم كبير بالنسبة لنا. يعاني المغرب، مثل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري، ويعاني نحو 20% من السكان من مرض السكري، وهذا مؤشر خطير إلى حد ما. ولذلك فإن هذه المنطقة تمثل أولوية بالنسبة لنا. لقد أقمنا علاقات جيدة مع الشركاء المغاربة، ونعتزم تطوير شراكة استراتيجية".وذكرت يمشينكو أن حالات الإصابة بمرض السكري آخذة في التزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة:وأردفت يمشينكو بالقول إن "جغرافية التعاون توسعت بشكل ملحوظ أخيرا"، مضيفة: "هذه المنطقة مهمة أيضًا بالنسبة لنا، لأن الدول الصديقة موجودة هنا، ومن الأسهل بكثير بناء شراكات طويلة الأمد معها. بالإضافة إلى ذلك، نحن لا نتحدث فقط عن الإمدادات، ولكن أيضًا عن التعاون التكنولوجي. لدينا العديد من المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى التفاعل بين الأطباء والمتخصصين. نحن على استعداد لمشاركة خبرتنا ومعرفتنا في مجال إنتاج الأنسولين مع شركائنا".ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديوسياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024

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https://sarabic.ae/20240605/رجل-أعمال-إماراتي-نتطلع-لإنتاج-مشترك-مع-الشركات-الروسية-والتكنولوجيا-محور-العالم-1089548096.html

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