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https://sarabic.ae/20240605/الأنسولين-الروسي-أصبح-متاحا-في-المغرب-1089551342.html
الأنسولين الروسي أصبح متاحا في المغرب
الأنسولين الروسي أصبح متاحا في المغرب
سبوتنيك عربي
صرحت مديرة التطوير الدولي في شركة "غيرو فارم" الروسية، إيرينا يمشينكو، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، عن بداية التعاون بين الشركة والمملكة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T18:54+0000
2024-06-05T18:54+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
روسيا
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وأضافت يمشينكو في مقابلة مع "سبوتنيك": "في شهر مارس (آذار) من هذا العام، قمنا بتسليم الدفعة الأولى من الأنسولين إلى المغرب، والتي تتكون من 97 ألف عبوة، وهذا تقدم كبير بالنسبة لنا. يعاني المغرب، مثل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري، ويعاني نحو 20% من السكان من مرض السكري، وهذا مؤشر خطير إلى حد ما. ولذلك فإن هذه المنطقة تمثل أولوية بالنسبة لنا. لقد أقمنا علاقات جيدة مع الشركاء المغاربة، ونعتزم تطوير شراكة استراتيجية".وذكرت يمشينكو أن حالات الإصابة بمرض السكري آخذة في التزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة:وأردفت يمشينكو بالقول إن "جغرافية التعاون توسعت بشكل ملحوظ أخيرا"، مضيفة: "هذه المنطقة مهمة أيضًا بالنسبة لنا، لأن الدول الصديقة موجودة هنا، ومن الأسهل بكثير بناء شراكات طويلة الأمد معها. بالإضافة إلى ذلك، نحن لا نتحدث فقط عن الإمدادات، ولكن أيضًا عن التعاون التكنولوجي. لدينا العديد من المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى التفاعل بين الأطباء والمتخصصين. نحن على استعداد لمشاركة خبرتنا ومعرفتنا في مجال إنتاج الأنسولين مع شركائنا".ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديوسياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, روسيا, حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, روسيا, حصري

الأنسولين الروسي أصبح متاحا في المغرب

18:54 GMT 05.06.2024
© Sputnikمديرة التطوير الدولي في شركة "GEROPHARM" الروسية، إيرينا يمشينكو
مديرة التطوير الدولي في شركة GEROPHARM الروسية، إيرينا يمشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
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حصري
صرحت مديرة التطوير الدولي في شركة "غيرو فارم" الروسية، إيرينا يمشينكو، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، عن بداية التعاون بين الشركة والمملكة المغربية.
وأضافت يمشينكو في مقابلة مع "سبوتنيك": "في شهر مارس (آذار) من هذا العام، قمنا بتسليم الدفعة الأولى من الأنسولين إلى المغرب، والتي تتكون من 97 ألف عبوة، وهذا تقدم كبير بالنسبة لنا. يعاني المغرب، مثل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري، ويعاني نحو 20% من السكان من مرض السكري، وهذا مؤشر خطير إلى حد ما. ولذلك فإن هذه المنطقة تمثل أولوية بالنسبة لنا. لقد أقمنا علاقات جيدة مع الشركاء المغاربة، ونعتزم تطوير شراكة استراتيجية".

وأشارت يمشينكو إلى أن "الشركة تقدم لشركائها تعاونًا طويل الأمد،علاوة على ذلك، يمكن للمملكة أن تصبح بالنسبة لنا نافذة على الشرق الأفريقي، وبشكل عام فإن الاتجاه الأفريقي واعد للغاية، ونحن على عكس الشركات الغربية، ملتزمون بالتعاون الطويل الأمد، وهذا هو بالضبط ما يقدره شركاؤنا الإقليميون فينا. نحن نقدم الدعم الشامل، والذي يمكن أن يصبح في المستقبل الأساس لتطوير الأدوية في بلد معين".

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وذكرت يمشينكو أن حالات الإصابة بمرض السكري آخذة في التزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة:

في المنطقة، كما ذكرت من قبل، يعاني الكثير من الناس من مرض السكري. ولذلك، فإن مشكلة توفير الأدوية اللازمة لها أهمية خاصة. لدى كل دولة تقريبًا برامج تهدف إلى زيادة فرص حصول المرضى على الأنسولين. وفي الآونة الأخيرة، تم إطلاق العديد من المبادرات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوطين الإنتاج. ويعاني حالياً نحو 73 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة من مرض السكري، وبحلول عام 2045، يمكن أن يتضاعف هذا الرقم، وتواجه العديد من الحكومات التحدي المتمثل في توفير الأنسولين لسكانها".

وأردفت يمشينكو بالقول إن "جغرافية التعاون توسعت بشكل ملحوظ أخيرا"، مضيفة: "هذه المنطقة مهمة أيضًا بالنسبة لنا، لأن الدول الصديقة موجودة هنا، ومن الأسهل بكثير بناء شراكات طويلة الأمد معها. بالإضافة إلى ذلك، نحن لا نتحدث فقط عن الإمدادات، ولكن أيضًا عن التعاون التكنولوجي. لدينا العديد من المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى التفاعل بين الأطباء والمتخصصين. نحن على استعداد لمشاركة خبرتنا ومعرفتنا في مجال إنتاج الأنسولين مع شركائنا".
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ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو
سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
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