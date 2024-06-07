https://sarabic.ae/20240607/مصر-تبحث-مع-روسيا-خطوات-إقامة-منطقة-صناعية-روسية-1089612946.html

مصر تبحث مع روسيا خطوات إقامة منطقة صناعية روسية

مصر تبحث مع روسيا خطوات إقامة منطقة صناعية روسية

سبوتنيك عربي

استعرض وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، مع نظيره الروسي، أنطون عليخانوف، اليوم الجمعة، على هامش مشاركتهما في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي،... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T13:22+0000

2024-06-07T13:22+0000

2024-06-07T13:22+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

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وجاء في بيان رسمي لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أنه "تمت الموافقة على إحالة تعديل الاتفاقية إلى مجلس النواب تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية عليها". وأشار وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إلى "حرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لتسهيل ونجاح تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وهو ما انعكس في استجابة الجانب المصري للتعديلات المقترحة من الجانب الروسي".كما أوضح الوزير المصري في البيان، أنه "تم خلال مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، التوصل إلى توافق في العديد من المواد الخاصة بالاتفاق، وقد تم الاتفاق بين فريقي التفاوض على استكمال المباحثات بخصوص الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها من خلال الاجتماعات الافتراضية خلال الفترة القادمة".ولفت الوزير إلى أن "اللقاء تناول أيضا فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجال المستحضرات والأجهزة الطبية، والاستعداد لدراسة ملفات البنود ذات الأولية الخاصة لمصر، والتي يتوافر لها إنتاج روسي مميز، وتأكيد الحاجة إلى تكثيف التشاور في هذا الإطار بعد مراجعة نتائج زيارة وفد هام من وزارة الصناعة الروسية واتحادات الصناعات الطبية والشركات الروسية الكبرى لفعاليات معرض صحة أفريقيا في الفترة من 3 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري".وأضاف سمير أن "الجانب المصري على استعداد لعقد فعاليات الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة خلال النصف الثاني من العام الجاري"، لافتاً إلى إمكانية عقد اجتماع اللجنة على هامش أحد المناسبات المخططة في إطار "بريكس".وقال البيان: "من جانبه أكد السيد أنطون عليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي حرص الحكومة الروسية على إعطاء دفعة قوية لمختلف ملفات التعاون المشترك مع مصر لا سيما، مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، واتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، واللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني".يشار إلى أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين"، ينعقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/ يونيو الجاري، ويشهد حضور أكثر من 17 ألف شخص و3.4 ألف ممثل إعلامي من 136 دولة ومنطقة؛ وتعد وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد سنويا منذ عام 1997، حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال؛ ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال، ولمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة، والعالم بشكل عالم.

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي