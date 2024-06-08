https://sarabic.ae/20240608/وزيرة-التنمية-الاقتصادية-المصرية-تبحث-مع-نظيرها-الروسي-تعزيز-التعاون-الثنائي-1089642882.html

وزيرة التنمية الاقتصادية المصرية تبحث مع نظيرها الروسي تعزيز التعاون الثنائي

وزيرة التنمية الاقتصادية المصرية تبحث مع نظيرها الروسي تعزيز التعاون الثنائي

سبوتنيك عربي

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، مع نظيرها الروسي مكسيم ريشيتينكوف، سبل التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T14:33+0000

2024-06-08T14:33+0000

2024-06-08T14:33+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089600510_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb8c117d689b0260d2710b32ce00e73f.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الوزارة المصرية، اليوم السبت، إن "وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، التقت بوزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتينكوف، وبحثت معه سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري".وأضاف البيان أن الوزيرة أكدت أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وروسيا، مشيرة إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين عبر القرنين العشرين والواحد والعشرين.وأشارت السعيد إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي، وكذلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء السلام في المنطقة والازدهار الاقتصادي العالمي في عالم متعدد الأقطاب. وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالتوجيه الوزاري للتنمية الاقتصادية مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها كلتا البلدين، مشيرة إلى ضم ملف التنمية الاقتصادية ضمن اختصاصات وزارة التخطيط عام 2020.وفي إطار الاهتمام بفئة الشباب وضمان تضمينهم في عملية التنمية الاقتصادية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى عدد من المبادرات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، لنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ بين طلاب المدارس.من جانبه، توجه الوزير الروسي، بالتهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على انضمام مصر لتجمع بريكس، مشيرًا إلى برنامج الرئاسة الروسية للتجمع استعدادًا للقمة التي تستضيفها مدينة كازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.كما شهد اللقاء تبادل الآراء حول دور التجمع في تحقيق الطموحات والأهداف الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية، وتبادل الرؤى حول التطبيق الأفضل لعملية التنمية الاقتصادية، ومناقشة التقنيات والسياسات لتطبيقها على الأرض.واختتم اليوم السبت "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" فعاليات دورته الـ 27 التي انطلقت الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة. وتعد وكالة "ريا نوفوستي" شريكًا إعلاميًا للمنتدى.ويعتبر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد سنوياً منذ عام 1997، حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال، ولمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة، والعالم بشكل عالم.

https://sarabic.ae/20230819/القائم-بأعمال-سفارة-روسيا-لدى-القاهرة-الشركات-الروسية-مهتمة-بتوسيع-نطاق-استثماراتها-في-مصر-1080243267.html

https://sarabic.ae/20240607/مصر-تبحث-مع-روسيا-خطوات-إقامة-منطقة-صناعية-روسية-1089612946.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي