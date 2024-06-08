وزيرة التنمية الاقتصادية المصرية تبحث مع نظيرها الروسي تعزيز التعاون الثنائي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240608/وزيرة-التنمية-الاقتصادية-المصرية-تبحث-مع-نظيرها-الروسي-تعزيز-التعاون-الثنائي-1089642882.html
وزيرة التنمية الاقتصادية المصرية تبحث مع نظيرها الروسي تعزيز التعاون الثنائي
وزيرة التنمية الاقتصادية المصرية تبحث مع نظيرها الروسي تعزيز التعاون الثنائي
سبوتنيك عربي
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، مع نظيرها الروسي مكسيم ريشيتينكوف، سبل التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T14:33+0000
2024-06-08T14:33+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089600510_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb8c117d689b0260d2710b32ce00e73f.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الوزارة المصرية، اليوم السبت، إن "وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، التقت بوزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتينكوف، وبحثت معه سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري".وأضاف البيان أن الوزيرة أكدت أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وروسيا، مشيرة إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين عبر القرنين العشرين والواحد والعشرين.وأشارت السعيد إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي، وكذلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء السلام في المنطقة والازدهار الاقتصادي العالمي في عالم متعدد الأقطاب. وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالتوجيه الوزاري للتنمية الاقتصادية مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها كلتا البلدين، مشيرة إلى ضم ملف التنمية الاقتصادية ضمن اختصاصات وزارة التخطيط عام 2020.وفي إطار الاهتمام بفئة الشباب وضمان تضمينهم في عملية التنمية الاقتصادية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى عدد من المبادرات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، لنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ بين طلاب المدارس.من جانبه، توجه الوزير الروسي، بالتهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على انضمام مصر لتجمع بريكس، مشيرًا إلى برنامج الرئاسة الروسية للتجمع استعدادًا للقمة التي تستضيفها مدينة كازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.كما شهد اللقاء تبادل الآراء حول دور التجمع في تحقيق الطموحات والأهداف الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية، وتبادل الرؤى حول التطبيق الأفضل لعملية التنمية الاقتصادية، ومناقشة التقنيات والسياسات لتطبيقها على الأرض.واختتم اليوم السبت "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" فعاليات دورته الـ 27 التي انطلقت الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة. وتعد وكالة "ريا نوفوستي" شريكًا إعلاميًا للمنتدى.ويعتبر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد سنوياً منذ عام 1997، حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال، ولمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة، والعالم بشكل عالم.
https://sarabic.ae/20230819/القائم-بأعمال-سفارة-روسيا-لدى-القاهرة-الشركات-الروسية-مهتمة-بتوسيع-نطاق-استثماراتها-في-مصر-1080243267.html
https://sarabic.ae/20240607/مصر-تبحث-مع-روسيا-خطوات-إقامة-منطقة-صناعية-روسية-1089612946.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089600510_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f73488d1e7ecc65c860ba59fa38f5f3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وزيرة التنمية الاقتصادية المصرية تبحث مع نظيرها الروسي تعزيز التعاون الثنائي

14:33 GMT 08.06.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، مع نظيرها الروسي مكسيم ريشيتينكوف، سبل التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الوزارة المصرية، اليوم السبت، إن "وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، التقت بوزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتينكوف، وبحثت معه سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري".
وأضاف البيان أن الوزيرة أكدت أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وروسيا، مشيرة إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين عبر القرنين العشرين والواحد والعشرين.
القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة يوري ماتفيف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
القائم بأعمال سفارة روسيا لدى القاهرة: الشركات الروسية مهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر
19 أغسطس 2023, 18:52 GMT
وأشارت السعيد إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي، وكذلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء السلام في المنطقة والازدهار الاقتصادي العالمي في عالم متعدد الأقطاب.
وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالتوجيه الوزاري للتنمية الاقتصادية مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها كلتا البلدين، مشيرة إلى ضم ملف التنمية الاقتصادية ضمن اختصاصات وزارة التخطيط عام 2020.
وفي إطار الاهتمام بفئة الشباب وضمان تضمينهم في عملية التنمية الاقتصادية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى عدد من المبادرات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، لنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ بين طلاب المدارس.
من جانبه، توجه الوزير الروسي، بالتهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على انضمام مصر لتجمع بريكس، مشيرًا إلى برنامج الرئاسة الروسية للتجمع استعدادًا للقمة التي تستضيفها مدينة كازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
مصر تبحث مع روسيا خطوات إقامة منطقة صناعية روسية
أمس, 13:22 GMT
كما شهد اللقاء تبادل الآراء حول دور التجمع في تحقيق الطموحات والأهداف الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية، وتبادل الرؤى حول التطبيق الأفضل لعملية التنمية الاقتصادية، ومناقشة التقنيات والسياسات لتطبيقها على الأرض.
واختتم اليوم السبت "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" فعاليات دورته الـ 27 التي انطلقت الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة. وتعد وكالة "ريا نوفوستي" شريكًا إعلاميًا للمنتدى.
ويعتبر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد سنوياً منذ عام 1997، حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال، ولمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة، والعالم بشكل عالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تحرير 4 رهائن إسرائيليين في عملية نوعية بمشاركة مئات الجنود 14:38 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала