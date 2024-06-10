https://sarabic.ae/20240610/سكوت-ريتر-لم-يقرر-بعد-اللجوء-إلى-المحكمة-بشأن-مصادرة-جواز-سفره-1089697037.html
سكوت ريتر لم يقرر بعد اللجوء إلى المحكمة بشأن مصادرة جواز سفره
سكوت ريتر لم يقرر بعد اللجوء إلى المحكمة بشأن مصادرة جواز سفره
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلجأ إلى المحكمة بشأن مصادرة جواز سفره، مشيرًا إلى أنه يريد أن يعرف أولا ما الذي... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T09:10+0000
2024-06-10T09:10+0000
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وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك"، وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم الذهاب إلى المحكمة: "أولا أحتاج إلى تحديد ما حدث بالضبط ولماذا وعلى أي أساس".وصرح سكوت ريتر لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناءً على أوامر" من وزارة الخارجية ومنعوه من السفر لحضور فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024".الكرملين يحدد سببا محتملا لمنع ريتر من السفر إلى روسياوقال ريتر: "أثناء صعودي على متن رحلة جوية من نيويورك، قام 3 من ضباط الجمارك وحماية الحدود بسحبي جانبًا وصادروا جواز سفري، وعندما سألت عن السبب، قالوا إن ذلك كان بناءً على أوامر من وزارة الخارجية، ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى".يذكر أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" عقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/ يونيو الجاري.الخارجية الروسية تعلق على مصادرة جواز سفر ريتر متسائلة عن المسوغ القانوني
https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الأمريكية-تصادر-جواز-سفر-خبير-عسكري-كان-متوجها-إلى-روسيا-1089482923.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
سكوت ريتر لم يقرر بعد اللجوء إلى المحكمة بشأن مصادرة جواز سفره
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلجأ إلى المحكمة بشأن مصادرة جواز سفره، مشيرًا إلى أنه يريد أن يعرف أولا ما الذي حدث بالضبط.
وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك"، وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم الذهاب إلى المحكمة: "أولا أحتاج إلى تحديد ما حدث بالضبط ولماذا وعلى أي أساس".
وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان ما حدث واضحا بالضبط، قال ضابط المخابرات السابق: "ليس هناك ما نقوله رسميا".
وصرح سكوت ريتر لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناءً على أوامر"
من وزارة الخارجية ومنعوه من السفر لحضور فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024".
وقال ريتر: "أثناء صعودي على متن رحلة جوية من نيويورك، قام 3 من ضباط الجمارك وحماية الحدود بسحبي جانبًا وصادروا جواز سفري، وعندما سألت عن السبب، قالوا إن ذلك كان بناءً على أوامر من وزارة الخارجية، ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى".
يذكر أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" عقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/ يونيو الجاري.