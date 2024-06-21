https://sarabic.ae/20240621/الصين-تفرض-عقوبات-على-واحدة-من-أضخم-شركات-الأسلحة-الأمريكية--1090031942.html

الصين تفرض عقوبات على واحدة من أضخم شركات الأسلحة الأمريكية

الصين تفرض عقوبات على واحدة من أضخم شركات الأسلحة الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات تستهدف شركة صناعة الأسلحة الأمريكية "لوكهيد مارتن" بسبب بيع أسلحة إلى تايوان (الصينية). 21.06.2024, سبوتنيك عربي

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وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جددت مؤخرا "بيع الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية"، وهو ما ينتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ويتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين ويضر بسيادة الصين ووحدة أراضيها.وحددت العقوبات شركات "Lockheed Martin Missile System Integration Lab" و" Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories" و" Lockheed Martin Ventures".ومن بين موظفي الشركة، تم فرض عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن"، جيمس تيكليت، والرئيس التنفيذي للعمليات فرانك سانت جون، وكذلك المدير المالي غاي مالافي.وتأتي هذه العقوبات على خلفية إعلان وكالة التعاون الدفاعي في البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع أنظمة "Switchblade-300" والمعدات ذات الصلة إلى تايوان مقابل نحو 60.2 مليون دولار.وتدهور الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد أن قامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، بزيارة الجزيرة الصينية في أوائل أغسطس/ آب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة أحد مقاطعاتها، زيارة بيلوسي باعتبارها دعمًا أمريكيًا لحركة الانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

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