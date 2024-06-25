https://sarabic.ae/20240625/بكين-تتقدم-بشكوى-لدى-الاتحاد-الأوروبي-لإدراج-شركات-صينية-في-حزمة-العقوبات-ضد-روسيا-1090153957.html

بكين تتقدم بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لإدراج شركات صينية في حزمة العقوبات ضد روسيا

بكين تتقدم بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لإدراج شركات صينية في حزمة العقوبات ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعارض العقوبات الأحادية الجانب، وقد قدمت احتجاجا صارما إلى الاتحاد الأوروبي. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T08:01+0000

2024-06-25T08:01+0000

2024-06-25T08:01+0000

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جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي، تعليقًا على إدراج الشركات الصينية في الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا، وفي هذه الحزمة وسّع الاتحاد الأوروبي القيود الشخصية لتشمل 116 فردًا ومنظمة. وقالت ماو نينغ: "لقد أولينا اهتماما بالرسائل ذات الصلة، والصين تعارض باستمرار العقوبات الأحادية الجانب، التي ليس لها أساس في القانون الدولي ولم يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجا صارما لدى الاتحاد الأوروبي".وتخضع شركات من الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، للعقوبات بسبب التحايل المزعوم على القيود المفروضة على روسيا الاتحادية.وقد صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن روسيا سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زال يكثفها. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير عدة مرات عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف

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