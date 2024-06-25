بكين تتقدم بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لإدراج شركات صينية في حزمة العقوبات ضد روسيا

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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https://sarabic.ae/20240625/بكين-تتقدم-بشكوى-لدى-الاتحاد-الأوروبي-لإدراج-شركات-صينية-في-حزمة-العقوبات-ضد-روسيا-1090153957.html
بكين تتقدم بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لإدراج شركات صينية في حزمة العقوبات ضد روسيا
بكين تتقدم بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لإدراج شركات صينية في حزمة العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعارض العقوبات الأحادية الجانب، وقد قدمت احتجاجا صارما إلى الاتحاد الأوروبي. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T08:01+0000
2024-06-25T08:01+0000
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جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي، تعليقًا على إدراج الشركات الصينية في الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا، وفي هذه الحزمة وسّع الاتحاد الأوروبي القيود الشخصية لتشمل 116 فردًا ومنظمة. وقالت ماو نينغ: "لقد أولينا اهتماما بالرسائل ذات الصلة، والصين تعارض باستمرار العقوبات الأحادية الجانب، التي ليس لها أساس في القانون الدولي ولم يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجا صارما لدى الاتحاد الأوروبي".وتخضع شركات من الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، للعقوبات بسبب التحايل المزعوم على القيود المفروضة على روسيا الاتحادية.وقد صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن روسيا سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زال يكثفها. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير عدة مرات عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف
https://sarabic.ae/20240621/الناتو-يهدد-بفرض-عقوبات-على-الصين-لدعمها-روسيا-1090052648.html
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العالم, سياسة, سياسة خارجية, روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, سياسة, سياسة خارجية, روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي

بكين تتقدم بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لإدراج شركات صينية في حزمة العقوبات ضد روسيا

08:01 GMT 25.06.2024
© AP Photo / Ng Han Guanالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعارض العقوبات الأحادية الجانب، وقد قدمت احتجاجا صارما إلى الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي، تعليقًا على إدراج الشركات الصينية في الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا، وفي هذه الحزمة وسّع الاتحاد الأوروبي القيود الشخصية لتشمل 116 فردًا ومنظمة.
وقالت ماو نينغ: "لقد أولينا اهتماما بالرسائل ذات الصلة، والصين تعارض باستمرار العقوبات الأحادية الجانب، التي ليس لها أساس في القانون الدولي ولم يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجا صارما لدى الاتحاد الأوروبي".
وتخضع شركات من الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، للعقوبات بسبب التحايل المزعوم على القيود المفروضة على روسيا الاتحادية.
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الناتو يهدد بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا
21 يونيو, 15:46 GMT
وقد صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن روسيا سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زال يكثفها. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير عدة مرات عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف
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