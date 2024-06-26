https://sarabic.ae/20240626/ترتيب-أقوى-10-جيوش-عربية-لعام-2024-حجارة-الشطرنج-تتبدل-على-صفيح-الكوكب-الساخن-1090197882.html
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية لعام 2024... "حجارة الشطرنج" تتبدل على صفيح الكوكب الساخن
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية لعام 2024... "حجارة الشطرنج" تتبدل على صفيح الكوكب الساخن
سبوتنيك عربي
أصدرت مجلة متخصصة في الشؤون العسكرية، بداية هذه السنة، الترتيب السنوي الجديد لأقوى الجيوش في العالم، ومن ضمنه تصنيف لأقوى الجيوش العربية لعام 2024. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T14:21+0000
2024-06-26T14:21+0000
2024-06-26T14:21+0000
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كشف التصنيف الجديد لترتيب أقوى جيوش العالم عن حدوث بعض التبدلات في "حجارة الشطرنج" التي تتموضع في أكثر من مكان له خصوصية على وجه كوكب الأرض، سواء في الشرق الأوسط، أو في القارة العجوز (أوروبا)، مما تسبب في تغيير الترتيب لبعض الجيوش عالمياً وفي المنطقة العربية أيضًا.تبدل في أماكن تموضع "حجارة الشطرنج" في الشرق الأوسط، المنطقة التي تشهد وضعا استثنائيا، تقدمت تركيا لتصل إلى المرتبة 8 عالميا، وتقدمت إيران لتصل إلى المرتبة 14، وتراجعت مصر للمرتبة 15، وتقدمت إسرائيل للمرتبة 17، عن العام السابق. ترتيب أقوى الجيوش العربية لعام 2024عالميا، تراجع تصنيف بعض الدول التي كانت تتصدر المشهد العالمي، مثل بريطانيا، التي حلت في المرتبة السادسة، وفرنسا التي حلت في المرتبة 11، لتخرج الأخيرة من قائمة العشرة الكبار الأقوى.ترتيب أقوى الجيوش في العالم لعام 2024أما أوروبيا، فقد تراجعت أوكرانيا للمرتبة 18، وتقدمت ألمانيا للمرتبة 19، تلتها إسبانيا في المرتبة 20، وتقدمت بولندا للمرتبة 21، وتقدمت السويد للمرتبة 29، بحسب مجلة "غلوبال فاير باور"، المتخصصة في الشؤون العسكرية.ويعتمد مؤشر "غلوبال فاير باور" على نحو 50 معيارا في تقييمه لقوة الجيوش عالمياً وترتيبها، تركز بشكل أساسي على عدد القوات، وكم التسليح، والقوة النيرانية الإجمالية المتاحة لكل جيش نظامي، لكن شهدت تلك المعايير إضافات أخرى في عام 2024، مما تسبب في تغيير الترتيب لبعض الجيوش عالمياً وفي المنطقة العربية أيضاً.أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء"كاف" يعلن موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب لعام 2025
https://sarabic.ae/20240621/6--دول-عربية-تتصدر-تصنيف-الدول-الأكثر-تنافسية-4-منها-أفريقية--1090051124.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترتيب, جيوش العالم, أخبار الجيوش, الجيوش العربية, رصد عسكري
ترتيب, جيوش العالم, أخبار الجيوش, الجيوش العربية, رصد عسكري
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية لعام 2024... "حجارة الشطرنج" تتبدل على صفيح الكوكب الساخن
أصدرت مجلة متخصصة في الشؤون العسكرية، بداية هذه السنة، الترتيب السنوي الجديد لأقوى الجيوش في العالم، ومن ضمنه تصنيف لأقوى الجيوش العربية لعام 2024.
كشف التصنيف الجديد لترتيب أقوى جيوش العالم عن حدوث بعض التبدلات في "حجارة الشطرنج" التي تتموضع في أكثر من مكان له خصوصية على وجه كوكب الأرض، سواء في الشرق الأوسط، أو في القارة العجوز (أوروبا)، مما تسبب في تغيير الترتيب لبعض الجيوش عالمياً وفي المنطقة العربية أيضًا.
تبدل في أماكن تموضع "حجارة الشطرنج"
في الشرق الأوسط، المنطقة التي تشهد وضعا استثنائيا،
تقدمت تركيا لتصل إلى المرتبة 8 عالميا، وتقدمت إيران لتصل إلى المرتبة 14، وتراجعت مصر للمرتبة 15، وتقدمت إسرائيل للمرتبة 17، عن العام السابق.
ترتيب أقوى الجيوش العربية لعام 2024
2.
المملكة العربية السعودية (23 عالميا)
5.
الإمارات العربية المتحدة (51 عالميا)
عالميا، تراجع تصنيف بعض الدول التي كانت تتصدر المشهد العالمي، مثل بريطانيا، التي حلت في المرتبة السادسة، وفرنسا التي حلت في المرتبة 11، لتخرج الأخيرة من قائمة العشرة الكبار الأقوى.
ترتيب أقوى الجيوش في العالم لعام 2024
1.
الولايات المتحدة الأمريكية
أما أوروبيا، فقد تراجعت أوكرانيا للمرتبة 18، وتقدمت ألمانيا للمرتبة 19، تلتها إسبانيا في المرتبة 20، وتقدمت بولندا للمرتبة 21، وتقدمت السويد للمرتبة 29، بحسب مجلة "غلوبال فاير باور"، المتخصصة في الشؤون العسكرية.
ويعتمد مؤشر "غلوبال فاير باور" على نحو 50 معيارا في تقييمه لقوة الجيوش عالمياً وترتيبها، تركز بشكل أساسي على عدد القوات، وكم التسليح، والقوة النيرانية الإجمالية المتاحة لكل جيش نظامي، لكن شهدت تلك المعايير إضافات أخرى في عام 2024، مما تسبب في تغيير الترتيب لبعض الجيوش عالمياً وفي المنطقة العربية أيضاً.