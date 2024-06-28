https://sarabic.ae/20240628/الديمقراطيون-يبدؤون-بطرح-فكرة-استبدال-بايدن-بمرشح-آخر-هل-فات-الأوان--1090254921.html

الديمقراطيون يبدؤون طرح فكرة استبدال بايدن بمرشح آخر... هل فات الأوان؟

الديمقراطيون يبدؤون طرح فكرة استبدال بايدن بمرشح آخر... هل فات الأوان؟

سبوتنيك عربي

بدأ ممثلو الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الجمعة، بعد المناظرات الانتخابية غير الناجحة للرئيس، جو بايدن، في مناقشة استبداله بمرشح آخر. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T07:57+0000

2024-06-28T07:57+0000

2024-06-28T07:57+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

دونالد ترامب

سياسة

سياسة خارجية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090248778_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_4a8fe52e7383fb17eeaa0da28f323099.jpg

وجاء في منشور لأحد الصحف الأمريكية أن "الديمقراطيين يشعرون بالذعر الشديد من الأداء الضعيف للرئيس، جو بايدن، في المناظرة، لدرجة أن البعض يناقشون استبداله".وبحسب الصحيفة الأمريكية، قال استراتيجيون مقربون من ثلاثة مرشحين رئاسيين ديمقراطيين محتملين، إنهم تعرضوا لوابل من الرسائل النصية خلال المناظرات. وأشار أحدهم إلى أنه تلقى طلبات لتسمية المرشح الذي يمثله بديلا لبايدن. ولم يتم الكشف عن اسم هذا المرشح.وهم يصرون على أن الديمقراطيين يجب أن يحلوا هذه القضية بطريقة أو بأخرى. وفي الوقت نفسه، اعترف أحد المستشارين المقربين من بايدن، بأنه لا يمكن فعل الكثير، إلا إذا قرر بايدن نفسه رفض المشاركة في الانتخابات.وقال الصحفي، سيمور هيرش: "هناك إمكانية لاستبدال الرئيس الحالي، في السباق الانتخابي، إذا خسر المناظرة الأولى أمام ترامب".في الوقت نفسه، رفض كبار حلفاء بايدن احتمال حدوث تغيير في أعلى القائمة، وقد أجاب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، عندما سئل عما إذا كان سيحث بايدن على إنهاء حملته بـ "لا".ويُذكر أن نيوسوم هو أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي، يرى الكثيرون في الحزب أنه بديل محتمل لبايدن، أو مرشح رئاسي مستقبلي.وفي وقت سابق، أصدرت حملة ترامب إعلانا يخبر الناخبين أنهم إذا انتخبوا بايدن، فسينتهي بهم الأمر مع نائبة الرئيس، كامالا هاريس، كرئيس للبلاد، في إشارة إلى أن الرئيس الثمانيني قد يموت أثناء بقائه في منصبه أو سيتعين عليه الاستقالة.وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب، اليوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وزير الدفاع البوليفي: من المحتمل أن تكون زيارة رئيسنا لروسيا سببا في الانقلابزعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لإنشاء "نظام عقوبات جديد" ضد روسيا

https://sarabic.ae/20240628/استطلاع-نحو-67-من-متابعي-المناظرة-الرئاسية-يرون-أن-ترامب-انتصر-على-بايدن-1090254269.html

https://sarabic.ae/20240628/ترامب-عملية-طوفان-الأقصى-لم-تكن-لتحدث-أبدا-تحت-قيادتي-1090253322.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, سياسة, سياسة خارجية