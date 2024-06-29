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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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"أنصار الله" اليمنية تكشف عن زورق مسير جديد محلي الصنع بـ"تكنولوجيا متقدمة"
"أنصار الله" اليمنية تكشف عن زورق مسير جديد محلي الصنع بـ"تكنولوجيا متقدمة"
سبوتنيك عربي
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، عن زورق مُسير محلي الصنع، هو الثاني من نوعه خلال أيام، استخدمته في استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر، الأسبوع... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T20:44+0000
2024-06-29T20:44+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، يحيى سريع في قناته على "تلغرام": "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تكشف الستار عن زورق جديد يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة".وذكر أن "الإعلام الحربي سيوزع، في تمام الثالثة عصر غدٍ الأحد، مشاهد استهداف هذا الزورق لسفينة (ترانس وورلد نافاكتور)".وبدأت جماعة جماعة "أنصار الله"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، "تضامنًا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وردًا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، بشن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في بحر العرب والمحيط الهندي، أو أي مكان تطوله أسلحتها.مصر واليمن يعربان عن القلق من مخاطر التوترات في البحر الأحمرالجيش الأمريكي ينفي قصف "أنصار الله" لحاملة الطائرات "آيزنهاور"
https://sarabic.ae/20240627/ما-هو-صاروخ-حاطم-2-الذي-استخدمته-أنصار-الله؟--1090232598.html
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أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

"أنصار الله" اليمنية تكشف عن زورق مسير جديد محلي الصنع بـ"تكنولوجيا متقدمة"

20:44 GMT 29.06.2024
© AP Photoالسفينة روبيمار غارقة في البحر الأحمرالتي هاجمها "أنصار الله"
السفينة روبيمار غارقة في البحر الأحمرالتي هاجمها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، عن زورق مُسير محلي الصنع، هو الثاني من نوعه خلال أيام، استخدمته في استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر، الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، يحيى سريع في قناته على "تلغرام": "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تكشف الستار عن زورق جديد يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة".
وذكر أن "الإعلام الحربي سيوزع، في تمام الثالثة عصر غدٍ الأحد، مشاهد استهداف هذا الزورق لسفينة (ترانس وورلد نافاكتور)".
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27 يونيو, 13:46 GMT
وبدأت جماعة جماعة "أنصار الله"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، "تضامنًا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وردًا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، بشن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في بحر العرب والمحيط الهندي، أو أي مكان تطوله أسلحتها.
مصر واليمن يعربان عن القلق من مخاطر التوترات في البحر الأحمر
الجيش الأمريكي ينفي قصف "أنصار الله" لحاملة الطائرات "آيزنهاور"
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