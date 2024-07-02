https://sarabic.ae/20240702/الداخلية-الروسية-تضع-نائب-قائد-القوات-البرية-الأوكرانية-على-قائمة-المطلوبين-لديها-1090380304.html

الداخلية الروسية تضع نائب قائد القوات البرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين لديها

الداخلية الروسية تضع نائب قائد القوات البرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين لديها

سبوتنيك عربي

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، نائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، اللواء ألكسندر نيسترينكو، على قائمة المطلوبين لديها. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T08:49+0000

2024-07-02T08:49+0000

2024-07-02T08:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

وزارة الداخلية الروسية

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وجاء في بيان وزارة الداخلية أن "ألكسندر فلاديميروفيتش نيسترينكو، من مواليد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1972، مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي".كما تضمت قائمة المطلوبين أيضًا، الجنرال في القوات المسلحة الأوكرانية، إيغور دوفغان، والنائب السابق لقائد "عملية مكافحة الإرهاب" ضد سكان إقليم دونباس، فلاديسلاف ليشينسكي.ولم يشر النص المذكور إلى أرقام مواد القانون الجنائي، التي تم إدراج هؤلاء الأشخاص على أساسها، على خلفية ارتكاب جرائم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ما هو صاروخ "أتاكمز" الأمريكي الذي كشفت روسيا أسراره؟ صحيفة: اجتماع سوري تركي قريب للحوار والتفاوض في دولة عربية

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سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, وزارة الداخلية الروسية