رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية: توقعات بحدوث انشقاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240717/رئيس-المرصد-اللبناني-للعلاقات-الدولية-توقعات-بحدوث-انشقاق-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-1090870850.html
رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية: توقعات بحدوث انشقاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية: توقعات بحدوث انشقاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية، الدكتور وليد عربيد، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي ذاهب نحو التفتت وهناك توقعات بحدوث انشقاق مع... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T09:24+0000
2024-07-17T09:24+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
سياسة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
رأى رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية، الدكتور وليد عربيد، أن "الاتحاد الأوروبي ذاهب نحو التفتت، لا سيما بعد مطالبة البرلمان الأوروبي بحرمان المجر من التصويت في الاتحاد بعد زيارة الرئيس المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا والصين".وأوضح عربيد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "الرئيس المجري يحاول من موقعه كرئيس للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا بارزًا في تقريب وجهات النظر بين روسيا والصين من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، على اعتبار أنه ومع وصول المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض مجددًا سنشهد تغيرات جذرية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، خصوصًا وأن ترامب لا يحبذ متابعة الدعم الكبير لأوكرانيا".واعتبر عربيد أن "أوربان ومن خلال هذه الجولات حاول أن يقول للاتحاد الأوروبي أنه قادر على نسج علاقات ودية مع كل الدول، وأنه في حال تم طرد المجر من "الناتو" سيتحول هذا الحلف الى اتحاد للهيمنة الغربية"، لافتاً إلى أن "الرئيس المجري نجح من خلال دبلوماسيته في قراءة نتائج الانتخابات البريطانية والفرنسية، والتي أفرزت صعود اليمين المتطرف الداعي لأن يكون الاتحاد الأوروبي حلفا "أمميا" وهو ما يحاول تنفيذه الرئيس المجري من خلال جولاته".وأشار عربيد إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيطلب في المرحلة المقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية مساندته في تأسيس جيش أوروبي موحد، وهو ما لن تقبله الإدارة الامريكية، وبالتالي، سيؤدي الى انشقاق كبير بين الحليفين".أوربان يعتبر ترامب وسيطا محتملا في محادثات السلام بشأن أوكرانياباحث في الشأن الأوروبي: العقوبات على الصين لا جدوى منها والاقتصاد الأوروبي ينهار
https://sarabic.ae/20240716/بوريل-التوصل-إلى-اتفاقات-في-الاتحاد-الأوروبي-سيصبح-أكثر-صعوبة-1090855864.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة, العالم
تقارير سبوتنيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة, العالم

رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية: توقعات بحدوث انشقاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

09:24 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية، الدكتور وليد عربيد، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي ذاهب نحو التفتت وهناك توقعات بحدوث انشقاق مع أمريكا.
رأى رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية، الدكتور وليد عربيد، أن "الاتحاد الأوروبي ذاهب نحو التفتت، لا سيما بعد مطالبة البرلمان الأوروبي بحرمان المجر من التصويت في الاتحاد بعد زيارة الرئيس المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا والصين".
وأوضح عربيد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "الرئيس المجري يحاول من موقعه كرئيس للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا بارزًا في تقريب وجهات النظر بين روسيا والصين من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، على اعتبار أنه ومع وصول المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض مجددًا سنشهد تغيرات جذرية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، خصوصًا وأن ترامب لا يحبذ متابعة الدعم الكبير لأوكرانيا".
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
بوريل: التوصل إلى اتفاقيات في الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر صعوبة
أمس, 15:25 GMT
واعتبر عربيد أن "أوربان ومن خلال هذه الجولات حاول أن يقول للاتحاد الأوروبي أنه قادر على نسج علاقات ودية مع كل الدول، وأنه في حال تم طرد المجر من "الناتو" سيتحول هذا الحلف الى اتحاد للهيمنة الغربية"، لافتاً إلى أن "الرئيس المجري نجح من خلال دبلوماسيته في قراءة نتائج الانتخابات البريطانية والفرنسية، والتي أفرزت صعود اليمين المتطرف الداعي لأن يكون الاتحاد الأوروبي حلفا "أمميا" وهو ما يحاول تنفيذه الرئيس المجري من خلال جولاته".
وأشار عربيد إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيطلب في المرحلة المقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية مساندته في تأسيس جيش أوروبي موحد، وهو ما لن تقبله الإدارة الامريكية، وبالتالي، سيؤدي الى انشقاق كبير بين الحليفين".
أوربان يعتبر ترامب وسيطا محتملا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا
باحث في الشأن الأوروبي: العقوبات على الصين لا جدوى منها والاقتصاد الأوروبي ينهار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинская девочка в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مروحيات إسرائيلية تقصف مخيم النصيرات وسط غزة05:17 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала