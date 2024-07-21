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تقرير: تراجع كبير في بورصة تل أبيب تخوفا من رد الحوثيين على هجوم إسرائيل لميناء الحديدة
تقرير: تراجع كبير في بورصة تل أبيب تخوفا من رد الحوثيين على هجوم إسرائيل لميناء الحديدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بورصة تل أبيب تكبدت خسائر كبيرة فور بدء التداولات إثر مخاوف من رد الحوثيين على ضرب إسرائيل لميناء الحديدة اليمني. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T12:28+0000
2024-07-21T12:28+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن بورصة تل أبيب شهدت تراجعا حادا، حيث شهد مؤشر "TA 90" تراجعا بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر "TA 125" بنسبة 1.3%، وهي تعتبر المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن البورصة سجلت انخفاضات ملحوظة في عدة أسهم، وذلك تخوفا من رد فعلي للحوثيين على استهداف المقاتلات الإسرائيلية لميناء الحديدة اليمني، مساء أمس السبت.وفي السياق نفسه، صرح جدعون غولبر، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن عددا كبيرا من عمال الميناء تم تسريحهم بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.وأوضح المسؤول الإسرائيلي: "خسرنا 50 مليون شيكل وسنواصل الخسارة إذا لم تتخذ دولة إسرائيل إجراءات مع دول التحالف، ومنذ نوفمبر 2023، تم إغلاق الميناء، وانتقل كل شيء إلى ميناءي أشدود وحيفا".وأشار جدعون غولبر، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، إلى أن الميناء الوحيد لبلاده على البحر الأحمر يواجه مشاكل كبيرة وأصبح في وضع حرج، مطالبًا حكومة بنيامين نتنياهو بعودة العمل في الميناء وإيجاد حل يسمح للميناء باستئناف عملياته والاحتفاظ بموظفيه.وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أول أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240720/سلاح-البحرية-الإسرائيلي-يرفع-درجة-التأهب-في-منطقة-إيلات-عقب-الهجوم-على-ميناء-الحديدة-اليمني-1090976518.html
https://sarabic.ae/20240721/تقرير-إسرائيل-تستعد-لصراع-طويل-الأمد-مع-الحوثيين-بعد-استهدافها-ميناء-الحديدة-اليمني-1090983631.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, أخبار اليمن الأن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

تقرير: تراجع كبير في بورصة تل أبيب تخوفا من رد الحوثيين على هجوم إسرائيل لميناء الحديدة

12:28 GMT 21.07.2024
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بورصة تل أبيب تكبدت خسائر كبيرة فور بدء التداولات إثر مخاوف من رد الحوثيين على ضرب إسرائيل لميناء الحديدة اليمني.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن بورصة تل أبيب شهدت تراجعا حادا، حيث شهد مؤشر "TA 90" تراجعا بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر "TA 125" بنسبة 1.3%، وهي تعتبر المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن البورصة سجلت انخفاضات ملحوظة في عدة أسهم، وذلك تخوفا من رد فعلي للحوثيين على استهداف المقاتلات الإسرائيلية لميناء الحديدة اليمني، مساء أمس السبت.
ميناء إيلات الإسرائيلي، 5 يونيو 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
سلاح البحرية الإسرائيلي يرفع درجة التأهب في منطقة إيلات عقب الهجوم على ميناء الحديدة اليمني
أمس, 20:31 GMT
وفي السياق نفسه، صرح جدعون غولبر، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن عددا كبيرا من عمال الميناء تم تسريحهم بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي: "خسرنا 50 مليون شيكل وسنواصل الخسارة إذا لم تتخذ دولة إسرائيل إجراءات مع دول التحالف، ومنذ نوفمبر 2023، تم إغلاق الميناء، وانتقل كل شيء إلى ميناءي أشدود وحيفا".
وأشار جدعون غولبر، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، إلى أن الميناء الوحيد لبلاده على البحر الأحمر يواجه مشاكل كبيرة وأصبح في وضع حرج، مطالبًا حكومة بنيامين نتنياهو بعودة العمل في الميناء وإيجاد حل يسمح للميناء باستئناف عملياته والاحتفاظ بموظفيه.
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أول أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".
وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".
في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".
سلسلة غارات جوية إسرائيلية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، اليمن 20 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
تقرير: إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة اليمني
08:56 GMT
وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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