بعد مناظرته مع بايدن.. ترامب: مستعد لمناظرة هاريس

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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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29 د
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الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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مدار الليل والنهار
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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صدى الحياة
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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27 د
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sarabic.ae/20240723/بعد-مناظرته-مع-بايدن-ترامب-مستعد-لمناظرة-هاريس-1091073034.html
بعد مناظرته مع بايدن.. ترامب: مستعد لمناظرة هاريس
بعد مناظرته مع بايدن.. ترامب: مستعد لمناظرة هاريس
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه على استعداد لمناظرة كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، عدة مرات في حال ترشيحها من قبل الحزب... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T19:29+0000
2024-07-23T19:29+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
العالم
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت قناة "سي إن بي سي" الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الأمريكي السابق أنه على استعداد تام لإجراء مناظرة أمام كامالا هاريس عدة مرات وليس مرة واحدة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن دونالد ترامب قد تحدث عن ذلك الأمر بعد مرور يومين كاملين من انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من المنافسة الانتخابية على رئاسة البلاد، معتبرة إياها "خطوة مذهلة".وعلى خلفية الضغوط المتعلقة بعمره وقدرته على أداء مهام وظيفته، قرر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي المقبل، مؤيدًا نائبته كمالا هاريس، لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي، خلفا له.أصبح بايدن أول رئيس أمريكي يتخذ هذا القرار منذ أكثر من نصف قرن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن آخر مرة حدث فيها هذا الأمر كان عام 1968، عندما قرر الرئيس الأمريكي، في حينها، ليندون جونسون، عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.هذا القرار أنهى أسابيع من التكهنات حول صحة بايدن وقدرته على مواصلة أداء عمله بكفاءة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وقبل أيام، تعرّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة بايدن مسؤولية الحادث.وقالت رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكي، كيمبرلي تشيتل، إن محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، كانت أكبر فشل لجهاز الخدمة السرية الأمريكي منذ عقود عدة.ويأتي هذا فيما تتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.وبعد هذه المناظرة تعالت الأصوات بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.
https://sarabic.ae/20240723/تقارير-انسحاب-بايدن-يفتح-الطريق-أمام-فوز-ترامب-على-هاريس-1091041800.html
https://sarabic.ae/20240723/هاريس-تحصل-على-عدد-كاف-من-أصوات-المندوبين-الديمقراطيين-لانتزاع-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-1091039651.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد مناظرته مع بايدن.. ترامب: مستعد لمناظرة هاريس

19:29 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه على استعداد لمناظرة كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، عدة مرات في حال ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي كمرشحة للرئاسة.
ونقلت قناة "سي إن بي سي" الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الأمريكي السابق أنه على استعداد تام لإجراء مناظرة أمام كامالا هاريس عدة مرات وليس مرة واحدة.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن دونالد ترامب قد تحدث عن ذلك الأمر بعد مرور يومين كاملين من انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من المنافسة الانتخابية على رئاسة البلاد، معتبرة إياها "خطوة مذهلة".
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
تقارير: انسحاب بايدن يفتح الطريق أمام فوز ترامب على هاريس في انتخابات الرئاسة
06:27 GMT
وعلى خلفية الضغوط المتعلقة بعمره وقدرته على أداء مهام وظيفته، قرر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي المقبل، مؤيدًا نائبته كمالا هاريس، لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي، خلفا له.
أصبح بايدن أول رئيس أمريكي يتخذ هذا القرار منذ أكثر من نصف قرن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن آخر مرة حدث فيها هذا الأمر كان عام 1968، عندما قرر الرئيس الأمريكي، في حينها، ليندون جونسون، عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.
هذا القرار أنهى أسابيع من التكهنات حول صحة بايدن وقدرته على مواصلة أداء عمله بكفاءة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقبل أيام، تعرّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
هاريس تحصل على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين للترشح للانتخابات الرئاسية
03:39 GMT
وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة بايدن مسؤولية الحادث.
وقالت رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكي، كيمبرلي تشيتل، إن محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، كانت أكبر فشل لجهاز الخدمة السرية الأمريكي منذ عقود عدة.
ويأتي هذا فيما تتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.
وبعد هذه المناظرة تعالت الأصوات بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.
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