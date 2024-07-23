خبير عسكري يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات التصعيد بين "أنصار الله" وإسرائيل على الوضع في المنطقة

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البرنامج الصباحي
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
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صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
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خبير عسكري يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات التصعيد بين "أنصار الله" وإسرائيل على الوضع في المنطقة
خبير عسكري يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات التصعيد بين "أنصار الله" وإسرائيل على الوضع في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد "الكيان الصهيوني" (إسرائيل) في يافا كانت... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T12:55+0000
2024-07-23T12:55+0000
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة وجهت ضربة مهمة جدا لإسرائيل في يافا، وهى رسالة واضحة لهم بأننا قادرون على تخطي كافة الدفاعات الجوية، تلك العملية كانت ضربة موجعة في الرأس ولذا قام بعملية مماثلة لكن ضد الأهداف المدنية في الحديدة.وتابع راشد: "كنا نعلم بعد عملية يافا أن إسرائيل سوف ترد على تلك العملية وكنا جاهزين ومستعدين للرد، لأنهم إن لم يردوا فسوف تنقلب عليهم الأمور ويحدث انهيار في داخل الكيان، لكن الهدف الذي نفذوا ضده عمليتهم هو هدف مدني وليس عسكري، الأمر الذي يعطينا اليوم الحق في بدأ المرحلة الخامسة ضد العدوان الإسرائيلي والتي أعلن عنها قائد الثورة عبد الملك الحوثي في السابق وكررها قبل أيام".وأشار الخبير العسكري، إلى أن "المرحلة الخامسة في هذا الصراع ستكون مهمة جدا وأنها سوف تعجل بالاجتماع الدولي حول ما يجري، وأعتقد أن هذا التصعيد يمكن أن يكون بداية سلام، لأن الأمريكي لا يستطيع الاستمرار في تلك الحرب وهو مقدم على انتخابات رئاسية، كما أن العدو الإسرائيلي محاصر من جميع الجبهات سواء في الشمال أو الجنوب أو الجبهة الوسطى والداخلية، وإذا حدثت ردة فعل أخرى من جانب تل أبيب سوف تكون هناك ردة فعل يمنية أخرى أكبر من ذي قبل".وحول الدور الإيراني فيما تقوم به القوات المسلحة اليمنية ضد إسرائيل يقول راشد: "استهداف الكيان الصهيوني ليس في مصلحة إيران المشغولة حاليا بتأسيس المجلس الرئاسي الجديد وترغب في تعزيز قوتها ومكانتها السياسية وعلاقاتها الخارجية علاوة على الوضع الاجتماعي الداخلي، والمؤكد أن ضرب العمق الإسرائيلي لا يخدم استقرار إيران، ما يحدث أن هناك مغالطون يريدون تسفيه الأمور كلما قمنا بضربة مهمة وكبيرة أكبر من مستوى هؤلاء الصغار الذين لا يمتلكون إرادة القتال أو الدفاع عن هذه الأمة".وأكد راشد مجددا أن "الجانب الأمريكي لا يريد توسيع نطاق الحرب، لأن قيامه بذلك من شأنه أن يفتح العديد من الجبهات، حيث أن القوات المسلحة في صنعاء لديها تنسيق مع غرف المقاومة وستكون الضربات مشتركة، إذا اسرائيل لا تستطيع المواجهة، خاصة وأن ما لدى حزب الله وإيران والعراق من احداثيات عسكرية هى لدينا، وما لدينا من إحداثيات عسكرية هى لدى الطرف الآخر المقاوم، إذا أي تصعيد من جانب إسرائيل هو عملية انتحار".واختتم راشد بأن "الرد كان حتميا وهو بداية الجلوس للحوار في مجلس الأمن ووقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الرد من قبلنا ومن قبل محور المقاومة بالضرورة سيؤدي إلى فرض أدوات سلام في المنطقة لوقف العدوان على غزة وفلسطين بشكل عام".وشنت مقاتلات إسرائيلية، السبت الماضي، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً "إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240721/في-أول-مواجهة-مباشرة-إلى-أين-يتجه-التصعيد-بين-أنصار-الله-وإسرائيل؟-1090996700.html
https://sarabic.ae/20240723/إيران-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-انتهاك-للقوانين-الدولية-وتهديد-لأمن-المنطقة-1091042085.html
https://sarabic.ae/20240722/باحث-سياسي-استهداف-الحديدة-في-اليمن-جاء-بضوء-أخضر-أمريكي-1091006934.html
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حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, قصف اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, عبد الملك الحوثي
حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, قصف اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, عبد الملك الحوثي

خبير عسكري يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات التصعيد بين "أنصار الله" وإسرائيل على الوضع في المنطقة

12:55 GMT 23.07.2024
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AP Photo
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أكد العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد "الكيان الصهيوني" (إسرائيل) في يافا كانت موجعه، ما دفعه للرد بقصف أهداف مدنية في الحديدة.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة وجهت ضربة مهمة جدا لإسرائيل في يافا، وهى رسالة واضحة لهم بأننا قادرون على تخطي كافة الدفاعات الجوية، تلك العملية كانت ضربة موجعة في الرأس ولذا قام بعملية مماثلة لكن ضد الأهداف المدنية في الحديدة.
سلسلة غارات جوية إسرائيلية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، اليمن 20 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
في أول مواجهة مباشرة... إلى أين يتجه التصعيد بين "أنصار الله" وإسرائيل؟
21 يوليو, 16:49 GMT
وتابع راشد: "كنا نعلم بعد عملية يافا أن إسرائيل سوف ترد على تلك العملية وكنا جاهزين ومستعدين للرد، لأنهم إن لم يردوا فسوف تنقلب عليهم الأمور ويحدث انهيار في داخل الكيان، لكن الهدف الذي نفذوا ضده عمليتهم هو هدف مدني وليس عسكري، الأمر الذي يعطينا اليوم الحق في بدأ المرحلة الخامسة ضد العدوان الإسرائيلي والتي أعلن عنها قائد الثورة عبد الملك الحوثي في السابق وكررها قبل أيام".
وأشار الخبير العسكري، إلى أن "المرحلة الخامسة في هذا الصراع ستكون مهمة جدا وأنها سوف تعجل بالاجتماع الدولي حول ما يجري، وأعتقد أن هذا التصعيد يمكن أن يكون بداية سلام، لأن الأمريكي لا يستطيع الاستمرار في تلك الحرب وهو مقدم على انتخابات رئاسية، كما أن العدو الإسرائيلي محاصر من جميع الجبهات سواء في الشمال أو الجنوب أو الجبهة الوسطى والداخلية، وإذا حدثت ردة فعل أخرى من جانب تل أبيب سوف تكون هناك ردة فعل يمنية أخرى أكبر من ذي قبل".
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
إيران: العدوان الإسرائيلي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية وتهديد لأمن المنطقة
06:38 GMT
وحول الدور الإيراني فيما تقوم به القوات المسلحة اليمنية ضد إسرائيل يقول راشد: "استهداف الكيان الصهيوني ليس في مصلحة إيران المشغولة حاليا بتأسيس المجلس الرئاسي الجديد وترغب في تعزيز قوتها ومكانتها السياسية وعلاقاتها الخارجية علاوة على الوضع الاجتماعي الداخلي، والمؤكد أن ضرب العمق الإسرائيلي لا يخدم استقرار إيران، ما يحدث أن هناك مغالطون يريدون تسفيه الأمور كلما قمنا بضربة مهمة وكبيرة أكبر من مستوى هؤلاء الصغار الذين لا يمتلكون إرادة القتال أو الدفاع عن هذه الأمة".

ولفت راشد إلى أن "الرد وقصف العمق الصهيوني من جانب القوات المسلحة اليمنية هو بداية السلام الحقيقية التي تؤدي إلى خضوع واشنطن للقرارات الدولية الخاصة بالمأساة في غزة والمأساة التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني".

سلسلة غارات جوية إسرائيلية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، اليمن 20 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
باحث سياسي: استهداف الحديدة في اليمن جاء بضوء أخضر أمريكي
أمس, 09:43 GMT
وأكد راشد مجددا أن "الجانب الأمريكي لا يريد توسيع نطاق الحرب، لأن قيامه بذلك من شأنه أن يفتح العديد من الجبهات، حيث أن القوات المسلحة في صنعاء لديها تنسيق مع غرف المقاومة وستكون الضربات مشتركة، إذا اسرائيل لا تستطيع المواجهة، خاصة وأن ما لدى حزب الله وإيران والعراق من احداثيات عسكرية هى لدينا، وما لدينا من إحداثيات عسكرية هى لدى الطرف الآخر المقاوم، إذا أي تصعيد من جانب إسرائيل هو عملية انتحار".
واختتم راشد بأن "الرد كان حتميا وهو بداية الجلوس للحوار في مجلس الأمن ووقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الرد من قبلنا ومن قبل محور المقاومة بالضرورة سيؤدي إلى فرض أدوات سلام في المنطقة لوقف العدوان على غزة وفلسطين بشكل عام".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
كشف سبب جديد لفشل صد هجوم "أنصار الله" اليمنية بمسيرة على تل أبيب
أمس, 09:13 GMT
وشنت مقاتلات إسرائيلية، السبت الماضي، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.
وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً "إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود12:42 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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