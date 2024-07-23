"يعاني منهما الكثير"... مركب طبيعي في الزيتون يكافح مرضين شائعين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240723/يعاني-منهما-الكثير-مركب-طبيعي-في-الزيتون-يكافح-مرضين-شائعين-1091058386.html
"يعاني منهما الكثير"... مركب طبيعي في الزيتون يكافح مرضين شائعين
"يعاني منهما الكثير"... مركب طبيعي في الزيتون يكافح مرضين شائعين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة قام بها باحثون في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، في الولايات المتحدة، أن حمض الإلينوليك الموجود في الزيتون له نتائج مهمة في خفض مستويات السكر في الدم،... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:05+0000
2024-07-23T13:05+0000
مجتمع
الصحة
زيت الزيتون
غصن الزيتون
السمنة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091056471_0:343:2047:1494_1920x0_80_0_0_d84664e8d91043eb153926ea31f6b3fc.jpg
أظهر المركب الطبيعي الموجود في الزيتون، وهو حمض الإلينوليك، نتائج واعدة كعلاج محتمل للسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني.يقول، دونغمين ليو، عالم التغذية في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا: "أدوية السمنة المتوفرة غير فعالة في الحفاظ على الوزن، كما أنها باهظة الثمن وتحمل مخاطر محتملة على السلامة على المدى الطويل. كان هدفنا هو تطوير عوامل متعددة أكثر أمانًا ورخيصة وأكثر ملاءمة يمكنها منع حدوث الاضطرابات الأيضية ومرض السكري من النوع الثاني".تلعب الإشارات الكيميائية أدوارًا رئيسية في تنسيق الرسائل الواردة من أمعائنا. وفي دراسة أجريت على الفئران في المختبر، وجد الفريق أن حمض الإلينوليك يحفز إطلاق اثنين من الهرمونات الأيضية التي تساعدنا على معرفة متى نتوقف عن الأكل، عن طريق إرسال إشارة إلى الدماغ بالشبع.أحد هذه الهرمونات هو الببتيد الشبيه بالغلوكاغون (GLP-1)، والذي تحاكيه أدوية "أوزيمبيك" والأدوية المشابهة من أجل تنظيم نسبة السكر في الدم والشبع. والآخر هو الببتيد "YY (PYY)" الأقل شهرة، والذي تطلقه الخلايا الموجودة في الأمعاء للسيطرة على الشهية في نهاية الوجبة.ووفقا للدراسة، فإن الفئران المصابة بداء السكري من النوع 2 والسمنة الناجمة عن النظام الغذائي أعطيت حمض الإلينوليك عن طريق الفم. وبعد أسبوع واحد فقط من العلاج، أصبح وزن الفئران أقل بشكل ملحوظ وكانت مستويات السكر في الدم منظمة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل العلاج. أفاد فريق البحث أن تأثير الحمض على نسبة الغلوكوز في الدم كان أفضل من العامل المضاد لفرط سكر الدم الـ"ميتفورمين"، وهو دواء الخط الأول لخفض الغلوكوز لمرض السكري من النوع الثاني.يوجد حمض الإلينوليك في زيت الزيتون البكر الممتاز، والزيتون الناضج، ولكن يمكن تصنيعه بتكلفة أقل عن طريق تحطيم "الأوليوروبين"، الموجود ليس فقط في قشر الزيتون، ولكن أيضًا في أوراق النبات وبذوره.وبحسب الدراسة، إنه على الأرجح لا يمكن تناول ما يكفي من الزيتون، أو شرب ما يكفي من زيت الزيتون البكر الممتاز، للحصول على التأثيرات المفيدة. يذكر أنه تتم إزالة "الأوليوروبين" عمدا من معظم منتجات الزيتون التي نتناولها، بسبب مذاقها المر.وكما هو الحال مع أي تجارب على الفئران، فإننا لن نعرف حقًا ما هي تأثيرات حمض الإلينوليك المركز على البشر حتى يتم إجراء المزيد من التجارب.ووفقا للدراسة، يحقق الفريق الآن في كيفية تأثير حمض الإلينوليك على عملية التمثيل الغذائي من خلال تتبع مساره عبر الجسم، مما سيوفر أيضًا معلومات حول سلامته للتجارب السريرية في المستقبل.نظام غذائي معزز يعتمده الملايين استخدم قبل 4000 عام في دولة عربيةدراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر
https://sarabic.ae/20240207/دراسة-مرض-السكري-ودهون-الجسم-مرتبطان-بمشروب-شائع-في-العالم-العربي-1085832954.html
https://sarabic.ae/20240721/خبراء-يكشفون-عن-خطأ-شائع-يتعلق-بزيت-الزيتون-1090982693.html
https://sarabic.ae/20240509/دراسة--ملعقة-زيت-زيتون-يوميا-تقلل-الوفاة-بـمرض-الذاكرة--1088672871.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091056471_0:151:2047:1686_1920x0_80_0_0_9dd8cb89dc4e03e3265a7aeaac5d248c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, زيت الزيتون, غصن الزيتون, السمنة
الصحة, زيت الزيتون, غصن الزيتون, السمنة

"يعاني منهما الكثير"... مركب طبيعي في الزيتون يكافح مرضين شائعين

13:05 GMT 23.07.2024
© Photo / Unsplash/Lia Cornicelloزيتون
زيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Photo / Unsplash/Lia Cornicello
تابعنا عبر
كشفت دراسة قام بها باحثون في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، في الولايات المتحدة، أن حمض الإلينوليك الموجود في الزيتون له نتائج مهمة في خفض مستويات السكر في الدم، وهو أفضل من بعض الأدوية الرائدة.
أظهر المركب الطبيعي الموجود في الزيتون، وهو حمض الإلينوليك، نتائج واعدة كعلاج محتمل للسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني.
يقول، دونغمين ليو، عالم التغذية في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا: "أدوية السمنة المتوفرة غير فعالة في الحفاظ على الوزن، كما أنها باهظة الثمن وتحمل مخاطر محتملة على السلامة على المدى الطويل. كان هدفنا هو تطوير عوامل متعددة أكثر أمانًا ورخيصة وأكثر ملاءمة يمكنها منع حدوث الاضطرابات الأيضية ومرض السكري من النوع الثاني".
تلعب الإشارات الكيميائية أدوارًا رئيسية في تنسيق الرسائل الواردة من أمعائنا. وفي دراسة أجريت على الفئران في المختبر، وجد الفريق أن حمض الإلينوليك يحفز إطلاق اثنين من الهرمونات الأيضية التي تساعدنا على معرفة متى نتوقف عن الأكل، عن طريق إرسال إشارة إلى الدماغ بالشبع.
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
مجتمع
دراسة: مرض السكري ودهون الجسم مرتبطان بمشروب شائع في العالم العربي
7 فبراير, 09:32 GMT
أحد هذه الهرمونات هو الببتيد الشبيه بالغلوكاغون (GLP-1)، والذي تحاكيه أدوية "أوزيمبيك" والأدوية المشابهة من أجل تنظيم نسبة السكر في الدم والشبع. والآخر هو الببتيد "YY (PYY)" الأقل شهرة، والذي تطلقه الخلايا الموجودة في الأمعاء للسيطرة على الشهية في نهاية الوجبة.
ووفقا للدراسة، فإن الفئران المصابة بداء السكري من النوع 2 والسمنة الناجمة عن النظام الغذائي أعطيت حمض الإلينوليك عن طريق الفم. وبعد أسبوع واحد فقط من العلاج، أصبح وزن الفئران أقل بشكل ملحوظ وكانت مستويات السكر في الدم منظمة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل العلاج.
الطماطم مع زيت الزيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
مجتمع
خبراء يكشفون عن خطأ شائع يتعلق بزيت الزيتون
21 يوليو, 08:49 GMT
أفاد فريق البحث أن تأثير الحمض على نسبة الغلوكوز في الدم كان أفضل من العامل المضاد لفرط سكر الدم الـ"ميتفورمين"، وهو دواء الخط الأول لخفض الغلوكوز لمرض السكري من النوع الثاني.
يقول ليو: "بشكل عام، أظهرت الدراسة أن حمض الإلينوليك الموجود في الزيتون له تأثيرات واعدة على إطلاق الهرمونات والصحة الأيضية، خاصة في حالات السمنة والسكري".
زيت وخضراوات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
مجتمع
دراسة: ملعقة زيت زيتون يوميا تقلل الوفاة بـ"مرض الذاكرة"
9 مايو, 13:10 GMT
يوجد حمض الإلينوليك في زيت الزيتون البكر الممتاز، والزيتون الناضج، ولكن يمكن تصنيعه بتكلفة أقل عن طريق تحطيم "الأوليوروبين"، الموجود ليس فقط في قشر الزيتون، ولكن أيضًا في أوراق النبات وبذوره.
وبحسب الدراسة، إنه على الأرجح لا يمكن تناول ما يكفي من الزيتون، أو شرب ما يكفي من زيت الزيتون البكر الممتاز، للحصول على التأثيرات المفيدة. يذكر أنه تتم إزالة "الأوليوروبين" عمدا من معظم منتجات الزيتون التي نتناولها، بسبب مذاقها المر.
وكما هو الحال مع أي تجارب على الفئران، فإننا لن نعرف حقًا ما هي تأثيرات حمض الإلينوليك المركز على البشر حتى يتم إجراء المزيد من التجارب.
ووفقا للدراسة، يحقق الفريق الآن في كيفية تأثير حمض الإلينوليك على عملية التمثيل الغذائي من خلال تتبع مساره عبر الجسم، مما سيوفر أيضًا معلومات حول سلامته للتجارب السريرية في المستقبل.
نظام غذائي معزز يعتمده الملايين استخدم قبل 4000 عام في دولة عربية
دراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود12:42 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала