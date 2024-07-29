https://sarabic.ae/20240729/إعلام-تعرض-شبكة-الألياف-الضوئية-في-مناطق-عدة-في-فرنسا-لعمليات-تخريب-1091213226.html

إعلام: تعرض شبكة الألياف الضوئية في مناطق عدة في فرنسا لعمليات تخريب

إعلام: تعرض شبكة الألياف الضوئية في مناطق عدة في فرنسا لعمليات تخريب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بأن شبكة الألياف الضوئية في مناطق عدة من فرنسا تعرضت لعمليات تخريب دون تأثير على العاصمة باريس. 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T08:08+0000

2024-07-29T08:08+0000

2024-07-29T09:03+0000

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وذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة الفرنسية، أن شبكات الألياف الضوئية للعديد من شركات الاتصالات تعرضت للتخريب في ست مناطق من فرنسا لكن باريس لم تتأثر.ووقع الحادث بعد ثلاثة أيام من أعمال التخريب المنسقة التي أدت إلى شل خدمات القطارات العالية السرعة، قبل ساعات، من حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية، ما أدى إلى تعطيل السفر لمئات الآلاف من الناس.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.وأكدت أن "مرافقها تعرضت لهجمات حرق متعمد وأعمال خبيثة لإلحاق الضرر بها"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة تعطلت بشدة.وأضافت الشركة، أنها حولت مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكنها اضطرت إلى إلغاء عدد كبير من المسارات.عودة حركة القطارات في فرنسا إلى طبيعتها بعد هجمات تخريبيةوزير الشباب والرياضة اللبناني: روح شيطانية ظهرت بحفل افتتاح الأولمبياد في باريس

https://sarabic.ae/20240726/قبل-انطلاق-الأولمبياد-هجوم-كبير-يعطل-شبكة-السكك-الحديدية-في-فرنسا-فيديو-1091138222.html

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