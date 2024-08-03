مصرع 8 وإصابة 28 إثر انفجار في العاصمة الصومالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240803/مصرع-8-وإصابة-28-إثر-انفجار-في-العاصمة-الصومالية-1091375027.html
مصرع 8 وإصابة 28 إثر انفجار في العاصمة الصومالية
مصرع 8 وإصابة 28 إثر انفجار في العاصمة الصومالية
سبوتنيك عربي
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرين، في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، إثر انفجار وقع على شاطئ "ليدو" في العاصمة الصومالية مقديشو. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T07:48+0000
2024-08-03T07:48+0000
العالم العربي
الصومال
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، قوله إن انفجارا وقع على شاطئ "ليدو" الشهير في العاصمة الصومالية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة.وأوضح خيري أن الانفجار وقع بينما كان مرتادو الشاطئ يسبحون، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول القتلى والمصابين أو المسؤول عن التفجير.وتقدم رئيس الوزراء الصومالي السابق "بخالص التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين استشهدوا في هذه الانفجارات"، على حد تعبيره، وتابع، قائلا: "تزامن الهجوم الإرهابي مع هذه الليلة التي يكون فيها الشاطئ أكثر ازدحاما يظهر عداء الإرهابيين للشعب الصومالي".وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أظهرت جثثا ملقاة على الشاطئ في الظلام، بينما يحاول الناس الهروب إلى مكان آمن، فيما أفاد التلفزيون الصومالي بأن قوات الأمن الصومالية قضت على المهاجمين وأن المسعفين يعكفون على إسعاف المصابين.يذكر أن وسائل إعلام محلية صومالية كانت قد أفادت، منتصف الشهر الجاري، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الانفجار الذي هز العاصمة مقديشو.وقالت شبكة "جاروي" الصومالية: "قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في تفجير انتحاري في مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو"، وأضافت أن المقهى "كان مكتظًا بمشجعي اليورو الذين كانوا يشاهدون مباراة إسبانيا وإنجلترا".وفي وقت سابق، بدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sarabic.ae/20240728/تركيا-ترسل-قوات-عسكرية-إلى-الصومال-معلومات-عن-جيشي-البلدين-1091202987.html
https://sarabic.ae/20240720/تقرير-تركيا-تعتزم-إرسال-قوات-بحرية-إلى-الصومال-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-1090960531.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الصومال, الأخبار
العالم العربي, الصومال, الأخبار

مصرع 8 وإصابة 28 إثر انفجار في العاصمة الصومالية

07:48 GMT 03.08.2024
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال / الانتقال إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرين، في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، إثر انفجار وقع على شاطئ "ليدو" في العاصمة الصومالية مقديشو.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، قوله إن انفجارا وقع على شاطئ "ليدو" الشهير في العاصمة الصومالية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة.
وأوضح خيري أن الانفجار وقع بينما كان مرتادو الشاطئ يسبحون، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول القتلى والمصابين أو المسؤول عن التفجير.
قوات تركية على الحدود التركية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
تركيا ترسل قوات عسكرية إلى الصومال.. معلومات عن جيشي البلدين
28 يوليو, 17:42 GMT
وتقدم رئيس الوزراء الصومالي السابق "بخالص التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين استشهدوا في هذه الانفجارات"، على حد تعبيره، وتابع، قائلا: "تزامن الهجوم الإرهابي مع هذه الليلة التي يكون فيها الشاطئ أكثر ازدحاما يظهر عداء الإرهابيين للشعب الصومالي".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أظهرت جثثا ملقاة على الشاطئ في الظلام، بينما يحاول الناس الهروب إلى مكان آمن، فيما أفاد التلفزيون الصومالي بأن قوات الأمن الصومالية قضت على المهاجمين وأن المسعفين يعكفون على إسعاف المصابين.
يذكر أن وسائل إعلام محلية صومالية كانت قد أفادت، منتصف الشهر الجاري، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الانفجار الذي هز العاصمة مقديشو.
سفينة الأبحاث التركية عروج ريس في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
تقرير: تركيا تعتزم إرسال قوات بحرية إلى الصومال للتنقيب عن النفط والغاز
20 يوليو, 07:50 GMT
وقالت شبكة "جاروي" الصومالية: "قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في تفجير انتحاري في مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو"، وأضافت أن المقهى "كان مكتظًا بمشجعي اليورو الذين كانوا يشاهدون مباراة إسبانيا وإنجلترا".
وفي وقت سابق، بدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أمريكا تعزز قواتها وترقب إسرائيلي لهجوم "غير مسبوق"05:22 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزةأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала