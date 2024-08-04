https://sarabic.ae/20240804/وزير-الثقافة-المغربي-السابق-لـسبوتنيك-الصراع-بين-محوري-إيران-وإسرائيل-تحول-إلى-صراع-عسكري-هجومي-1091419242.html

وزير الثقافة المغربي السابق لـ"سبوتنيك": الصراع بين محوري إيران وإسرائيل تحول إلى عسكري هجومي

وزير الثقافة المغربي السابق لـ"سبوتنيك": الصراع بين محوري إيران وإسرائيل تحول إلى عسكري هجومي

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور الحسن عبيابة، وزير الثقافة المغربي السابق، ورئيس مركز "ابن بطوطة" للدراسات العلمية والاستراتيجية، أن "الغرب يعتقد أن الدفاع عن إسرائيل هو جزء من... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T17:32+0000

2024-08-04T17:32+0000

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وتحدث عبيابة في حواره لـ"سبوتنيك"، عن تداعيات التوترات في المنطقة، وسيناريوهات التصعيد والدور العربي في ظل الأزمة الراهنة.ولفت إلى أن "عقيدة الغرب منذ تأسيس دولة إسرائيل هي الدفاع عنها، كما أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية يعتبر محور إسرائيل ومن معها في الشرق الأوسط جزء من البعد الجيوسياسي للغرب للتحكم في كل التحولات". إلى نص الحوارفي ظل تصاعد التوتر الحالي في الشرق الأوسط… ما هي السيناريوهات المرتقبة من وجهة نظرك؟يبدو أن سياسة المحاور انتقلت من الدعم السياسي والعسكري والإعلامي إلى سياسية الهجوم العسكري المحدد، وأقصد هنا بسياسة المحاور، المحور المعلن الذي تقوده إيران بمعية "حزب الله" في لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، والمحور غير المعلن وهو محور إسرائيل المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ودول محددة من الشرق الأوسط.كما يبدو أن الصراع بين المحورين تحول إلى صراع عسكري هجومي تستخدم فيه هجمات عسكرية لأهداف بعينها، خارج قواعد الاشباك بين المحورين، لكن إسرائيل كمحور إقليمي تحولت بعد حرب غزة إلى دولة محورية لقيادة المنطقة عسكريا، وتفردت بالضربات العسكرية النوعية لاغتيال العديد من المحور الإيراني، هذه الوضعية تطرح العديد من السيناريوهات.ما هي هذه السيناريوهات من وجهة نظرك؟استمرار لهجمات خاطفة للردع من قبل محور إسرائيل، وأخرى ضعيفة وغير مؤثرة من محور المقاومة لرد الاعتبار فقط، كما أن إيران أصبحت منهكة اقتصاديا واجتماعيا، واتضح أنها لا تمثل القوة العسكرية والأمنية التي تدعيها، وخصوصا بعد العديد من الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل، بما فيها اغتيال قائد حركة حماس إسماعيل هنية، في قلب إيران.وتابع عبيابة: "كذلك سيناريو خلق وضع جديد في غزة بعد الحرب إداريا بدون حركة حماس، والسماح للسلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة بدعم عربي ودولي، وكذلك توحيد التيارات الفلسطينية في سلطة واحدة تتحكم فيها منظمة فتح".كما يمكن توقع توقف إسرائيل عن العدوان في حق الشعب الفلسطيني في غزة وتوقف عملية الاغتيالات. خلق منطقة عازلة جغرافيا لاستبعاد حرب برية بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان الواقع تحت نفوذ "حزب الله".حال الانتقال إلى حرب إقليمية… هل يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية؟لا أعتقد أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط قد يتحول إلى صراع إقليمي أو حرب عالمية، لأن الغرب لايريد حربا إقليمية أو دولية، ولن تقوم حرب شاملة أو عالمية، لأن هذا الوضع غير مقبول دوليا وأوروبيا وأمريكيا، ولأن من يتحكم في الحرب من عدمها في المنطقة هي القوى الكبرى، وليس دول المنطقة وليس من مصلحة أمريكا وأوربا تدويل الحرب.كما أن محور المقاومة ليس بيده تعميم الحرب ولا توقيفها، لكنه يمكن أن يوسع الصراع وليس الحرب.كما يعتمد محور المقاومة الإسلامية على الاستقطاب العاطفي من شعوب العالم العربي والإسلامي، وعلى الاستقطاب الإعلامي الحماسي، لكن هذا أثبت أنه لا يغير الأوضاع السياسية والعسكرية على الأرض وهو يتضاعف من حين لآخر لأسباب مختلفة.كيف يمكن تفسير موقف الغرب المساند لإسرائيل دون العمل الجاد لحل الصراع؟الغرب يعتقد أن الدفاع عن إسرائيل هو جزء من الدفاع المشترك على أوروبا والولايات المتحدة، وهذه عقيدة الغرب منذ تأسيس دولة إسرائيل، كما أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر محور إسرائيل ومن معها في الشرق الأوسط جزءا من البعد الجيوسياسي للغرب للتحكم في كل التحولات الجيواقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا دول الخليج العربي.كيف تقيّم التحرك العربي في ظل الأزمة الراهنة؟التحرك العربي تحول من الدفاع السياسي والمادي للقضية الفلسطينية، إلى الاكتفاء بالمشاركة في المفاوضات أو استضافتها بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أن التحرك العربي يكتفي بالإدانات السياسية دون غيرها، لأن العالم العربي غير مهيىء تماما للحرب أو لإتخاذ أي قرار يعاكس فيه الدول الغربية، كما أن الانقسام السياسي والإيديولوجي للقيادات الفلسطينية قسم بدوره العالم العربي حول القضية الفلسطينية، وبالتالي يمكن تلخيص تحرك العالم العربي في المشاركة بعد الحرب في تمويل إعمار غزة والمشاركة في إدارة قطاع غزة مع السلطة الفلسطينية.هل يعزز الصراع الحالي حالة الكراهية في العالم .. ما هي الانعكاسات؟استمرار الصراع العربي الإسرائيلي لعقود جعل العديد من الخبراء والمحللين السياسيين في العالم العربي يعيد قراءة المشهد السياسي في الشرق الأوسط، كما أن فشل كل المقاربات السياسية بين الفلسطينيين مع بعضهم البعض وبين الفلسطينيين والإسرائليين قضى تماما على كل الأطروحات السياسية الموروثة في القضية الفلسطينية، واعتقد أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجتاح إلى مقاربات جديدة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وكذلك عن طريق حل الدولتين مع تنازلات من كلا الطرفين.لايمكن حل الصراع في المنطقة بالتاريخ المكتوب أو المكذوب، لكن الحل يجب أن يقترب من الواقع الذي تشكل منذ عقود وبصم أجيالا بكاملها.هناك تهديدات بغزو لبنان … هل تتوقعون تحركا عربيا للحيلولة دون الخطوة؟لا، أعتقد أن فكرة غزو لبنان عسكريا غير واردة، لأن هذا يرهق إسرائيل ومن معها، وإنما الهدف هو إنهاك لبنان عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وخصوصا منظومة حزب الله العسكرية والاقتصادية والسياسية.إلى أي مدى تنعكس التوترات والمواجهات الحالية على دول الخليج ؟دول الخليج ترفض التورط في حرب مع المحور الإسرائلي أو ضده، لأن معظم دول الخليج لاتتحمل الحرب سكانيا وجغرافيا بحكم صغر مساحاتها باستثناء المملكة العربية السعودية، التي تعد القوة الإقليمية الوحيدة في دول الخليج، لكنها هي الأخرى اتخذت مسافة من الصراع، وهو توجه جديد للمملكة في المنطقة، كما أنها أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وللإشارة قد عانت دول الخليج معاناة كثيرة في حرب الخليج الأولى والثانية، كما أن مواجهتها مع المحور الإيراني أنهكها ماديا ومعنويا، في غياب سياسة أمريكية رادعة لإيران، لهذا أعادت معظم دول الخليج علاقتها مع إيران هربا من صراع عسكري مستدام يرهق الجميع.هل تدفع التوترات الحالية إلى استنساخ الجماعات الإرهابية في المنطقة مرة أخرى؟العودة إلى رفع السلاح في وجه الجميع مستبعد، لأن جميع الدول تسلحت لمواجهة الإرهاب، كما أن الصراع المسلح أثبت فشله في السنوات الماضية.أجرى الحوار: محمد حميدة

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