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https://sarabic.ae/20240806/الخارجية-الروسية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التوتر-المتزايد-في-الشرق-الأوسط--1091477477.html
الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.
الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T14:54+0000
2024-08-06T15:26+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وجاء في بيان الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد استقبل ممثلا عن جامعة الدول العربية في موسكو وليد حامد شلتاغ، حيث ناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز التفاعل بين روسيا وجامعة الدول العربية من أجل الحل السريع للصراعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وجرت مشاورات نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف مع ممثل الجامعة العربية على خلفية التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط والهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل على خلفية مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي من جهة، وتصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني من جهة أخرى.وفي الأسبوع الماضي، قُتل أحد قادة "حزب الله" فؤاد شكر في غارات جوية إسرائيلية على مشارف بيروت. وقال زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، إن الحزب سوف ينتقل إلى مستوى جديد من الصراع مع إسرائيل مؤكدا على أنه سيرد بقوة.وفي وقت لاحق، قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، الأمر الذي تسبب بزيادة التوتر في الشرق الأوسط حيث أكدت طهران عزمها على الرد على عملية الاغتيال هذه موجهة تحذيرات إلى تل أبيب. وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة "حماس" بطهران.
https://sarabic.ae/20240806/بعد-زيارة-شويغو-إلى-طهران-خبير-ضرب-إيران-بمشاركة-من-الولايات-المتحدة-سيؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1091473095.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة

الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.

14:54 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 15:26 GMT 06.08.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد استقبل ممثلا عن جامعة الدول العربية في موسكو وليد حامد شلتاغ، حيث ناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز التفاعل بين روسيا وجامعة الدول العربية من أجل الحل السريع للصراعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع بيان الوزارة: "وفي الوقت نفسه، تم الإعراب عن القلق العميق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة، وتم التأكيد على أهمية منع المزيد من التصعيد، الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الشرق الأوسط برمته".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري (يسار) في حفل الاستقبال في مطار طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
بعد زيارة شويغو إلى طهران.. خبير: ضرب إيران بمشاركة من الولايات المتحدة سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
12:13 GMT
وجرت مشاورات نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف مع ممثل الجامعة العربية على خلفية التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط والهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل على خلفية مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي من جهة، وتصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني من جهة أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، قُتل أحد قادة "حزب الله" فؤاد شكر في غارات جوية إسرائيلية على مشارف بيروت. وقال زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، إن الحزب سوف ينتقل إلى مستوى جديد من الصراع مع إسرائيل مؤكدا على أنه سيرد بقوة.
وفي وقت لاحق، قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، الأمر الذي تسبب بزيادة التوتر في الشرق الأوسط حيث أكدت طهران عزمها على الرد على عملية الاغتيال هذه موجهة تحذيرات إلى تل أبيب.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة "حماس" بطهران.
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