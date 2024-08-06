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جهود دولية مكثفة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية
جهود دولية مكثفة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية
سبوتنيك عربي
تشهد منطقة الشرق الأوسط جهودًا دولية حثيثة لتجنب تصعيد الأوضاع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، حيث أكدت إيران حقها في الرد... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T07:01+0000
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في هذا السياق، تصاعدت التهديدات من إيران وحلفائها بالرد، بينما أعربت إسرائيل عن استعدادها "هجوميًا ودفاعيًا".ومن جانبها، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة للدفاع عن إسرائيل، مؤكدةً في الوقت نفسه بذل جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد.فبينما زار الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، إسرائيل لتقييم الوضع الأمني، قام سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، بزيارة طهران.على الجانب الآخر، صدرت دعوات للرعايا الأجانب بمغادرة لبنان وسط تعديلات في الرحلات الجوية وحركة الطيران من وإلى لبنان وإسرائيل.وأكدت إيران رغبتها في تجنب "تصعيد التوترات"، مع تمسكها بحقها في الرد لردع إسرائيل.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن حق الدفاع عن الأمن القومي والسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية هو حق لا جدال فيه، بينما توعد "حزب الله" بالانتقام لمقتل قائده العسكري.وفي سياق الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان جميع الأطراف إلى "المسؤولية وضبط النفس".كما أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة "خفض التصعيد" وإرساء "تهدئة شاملة" لتجنب حرب إقليمية.كما حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع الأطراف في الشرق الأوسط على "الامتناع عن التصعيد"، وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع باحتمال شن إيران و"حزب الله" هجومًا على إسرائيل، في وقت قريب.كما ناقش بلينكن مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني احتمال شن فصائل مسلحة موالية لإيران هجمات، بينما كشف البيت الأبيض عن اجتماع بايدن بمجلس الأمن القومي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.وفي جنيف، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء خطر اندلاع صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، داعيًا جميع الأطراف والدول ذات النفوذ إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع.من ناحيتهم، أكد المسؤولون الإسرائيليون جاهزيتهم للرد، مشيرين إلى استعدادهم لمواجهة أي تهديد من إيران وحلفائها.وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد نظام جديد لتحذير السكان في الحالات الطارئة عبر رسائل نصية وإنذارات خاصة.وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، أعلنت عدة شركات طيران تعديل رحلاتها أو تعليقها، بينما دعت دول غربية وعربية رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا.وقبل ساعات، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن عدة أمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي مشتبه به ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها، وأنه لا يحق لحد من أن يمنعها من الرد.
https://sarabic.ae/20240806/إعلام-إيران-تتحضر-لشن-هجوم-وشيك-على-إسرائيل-1091456107.html
https://sarabic.ae/20240805/البنتاغون-لـسبوتنيك-إصابة-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-في-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-الأسد-الجوية-1091452257.html
https://sarabic.ae/20240805/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني--1091450869.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسماعيل هنية
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسماعيل هنية

جهود دولية مكثفة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية

07:01 GMT 06.08.2024
© Sputnikرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
تشهد منطقة الشرق الأوسط جهودًا دولية حثيثة لتجنب تصعيد الأوضاع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، حيث أكدت إيران حقها في الرد على العملية التي اتهمت إسرائيل بتنفيذها.
في هذا السياق، تصاعدت التهديدات من إيران وحلفائها بالرد، بينما أعربت إسرائيل عن استعدادها "هجوميًا ودفاعيًا".
ومن جانبها، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة للدفاع عن إسرائيل، مؤكدةً في الوقت نفسه بذل جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
إعلام: إيران تتحضر لشن هجوم وشيك على إسرائيل
06:36 GMT
فبينما زار الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، إسرائيل لتقييم الوضع الأمني، قام سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، بزيارة طهران.
على الجانب الآخر، صدرت دعوات للرعايا الأجانب بمغادرة لبنان وسط تعديلات في الرحلات الجوية وحركة الطيران من وإلى لبنان وإسرائيل.
وأكدت إيران رغبتها في تجنب "تصعيد التوترات"، مع تمسكها بحقها في الرد لردع إسرائيل.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن حق الدفاع عن الأمن القومي والسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية هو حق لا جدال فيه، بينما توعد "حزب الله" بالانتقام لمقتل قائده العسكري.
وفي سياق الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان جميع الأطراف إلى "المسؤولية وضبط النفس".
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
البنتاغون: إصابة عدد من الجنود الأمريكيين جراء هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
أمس, 21:52 GMT
كما أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة "خفض التصعيد" وإرساء "تهدئة شاملة" لتجنب حرب إقليمية.
كما حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع الأطراف في الشرق الأوسط على "الامتناع عن التصعيد"، وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع باحتمال شن إيران و"حزب الله" هجومًا على إسرائيل، في وقت قريب.
كما ناقش بلينكن مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني احتمال شن فصائل مسلحة موالية لإيران هجمات، بينما كشف البيت الأبيض عن اجتماع بايدن بمجلس الأمن القومي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.
وفي جنيف، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء خطر اندلاع صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، داعيًا جميع الأطراف والدول ذات النفوذ إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع.
من ناحيتهم، أكد المسؤولون الإسرائيليون جاهزيتهم للرد، مشيرين إلى استعدادهم لمواجهة أي تهديد من إيران وحلفائها.
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
أمس, 20:02 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد نظام جديد لتحذير السكان في الحالات الطارئة عبر رسائل نصية وإنذارات خاصة.
وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، أعلنت عدة شركات طيران تعديل رحلاتها أو تعليقها، بينما دعت دول غربية وعربية رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا.
وقبل ساعات، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن عدة أمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي مشتبه به ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها، وأنه لا يحق لحد من أن يمنعها من الرد.
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