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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/شويغو-لم-يكن-هناك-أي-رد-من-كييف-على-مقترحات-بوتين-للتسوية-1091465673.html
شويغو: لم يكن هناك أي رد من كييف على مقترحات بوتين للتسوية
شويغو: لم يكن هناك أي رد من كييف على مقترحات بوتين للتسوية
سبوتنيك عربي
صرح أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم ترد على شروط التسوية في المنطقة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T10:08+0000
2024-08-06T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف شويغو: "لقد مر ما يقرب من شهرين منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك أي رد فعل".وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي أن جميع أنواع المباحثات هذه لا فائدة منها لأن الدول الغربية تسعى إلى عدم مشاركة روسيا فيها مع أنها الطرف الرئيس في هذه المسألة ورؤيتها مرجحة.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/ حزيران الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا، والحفاظ على وضع أوكرانيا خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. وأشار الرئيس بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى فيها.مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تحسن مواقعها
https://sarabic.ae/20240806/حرس-الحدود-الروسي-يفشل-محاولة-أوكرانية-للتسلل-إلى-مقاطعة-كورسك-1091458827.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو: لم يكن هناك أي رد من كييف على مقترحات بوتين للتسوية

10:08 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev
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تابعنا عبر
صرح أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم ترد على شروط التسوية في المنطقة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/ حزيران الماضي.
وأضاف شويغو: "لقد مر ما يقرب من شهرين منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك أي رد فعل".

ووفقا لشويغو، فإنه ليس من المنطقي الحديث عن صيغة مثل مؤتمر جنيف بشأن أوكرانيا، و"صيغة زيلينسكي" وغيرها.

وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي أن جميع أنواع المباحثات هذه لا فائدة منها لأن الدول الغربية تسعى إلى عدم مشاركة روسيا فيها مع أنها الطرف الرئيس في هذه المسألة ورؤيتها مرجحة.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حرس الحدود الروسي يفشل محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة كورسك
08:41 GMT
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/ حزيران الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا، والحفاظ على وضع أوكرانيا خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. وأشار الرئيس بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى فيها.
مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تحسن مواقعها
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