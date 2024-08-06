https://sarabic.ae/20240806/شويغو-لم-يكن-هناك-أي-رد-من-كييف-على-مقترحات-بوتين-للتسوية-1091465673.html

شويغو: لم يكن هناك أي رد من كييف على مقترحات بوتين للتسوية

شويغو: لم يكن هناك أي رد من كييف على مقترحات بوتين للتسوية

سبوتنيك عربي

صرح أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم ترد على شروط التسوية في المنطقة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T10:08+0000

2024-08-06T10:08+0000

2024-08-06T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأضاف شويغو: "لقد مر ما يقرب من شهرين منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك أي رد فعل".وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي أن جميع أنواع المباحثات هذه لا فائدة منها لأن الدول الغربية تسعى إلى عدم مشاركة روسيا فيها مع أنها الطرف الرئيس في هذه المسألة ورؤيتها مرجحة.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/ حزيران الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا، والحفاظ على وضع أوكرانيا خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. وأشار الرئيس بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى فيها.مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تحسن مواقعها

https://sarabic.ae/20240806/حرس-الحدود-الروسي-يفشل-محاولة-أوكرانية-للتسلل-إلى-مقاطعة-كورسك-1091458827.html

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