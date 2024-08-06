https://sarabic.ae/20240806/شويغو-لم-يكن-هناك-أي-رد-من-كييف-على-مقترحات-بوتين-للتسوية-1091465673.html
شويغو: لم يكن هناك أي رد من كييف على مقترحات بوتين للتسوية
شويغو: لم يكن هناك أي رد من كييف على مقترحات بوتين للتسوية
سبوتنيك عربي
صرح أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم ترد على شروط التسوية في المنطقة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T10:08+0000
2024-08-06T10:08+0000
2024-08-06T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090132_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f0cc1cb819caa4d7962927b06ea1a1fc.jpg
وأضاف شويغو: "لقد مر ما يقرب من شهرين منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك أي رد فعل".وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي أن جميع أنواع المباحثات هذه لا فائدة منها لأن الدول الغربية تسعى إلى عدم مشاركة روسيا فيها مع أنها الطرف الرئيس في هذه المسألة ورؤيتها مرجحة.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/ حزيران الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا، والحفاظ على وضع أوكرانيا خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. وأشار الرئيس بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى فيها.مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تحسن مواقعها
https://sarabic.ae/20240806/حرس-الحدود-الروسي-يفشل-محاولة-أوكرانية-للتسلل-إلى-مقاطعة-كورسك-1091458827.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090132_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_efff83048630ed5940ceaa805fc10ce5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو: لم يكن هناك أي رد من كييف على مقترحات بوتين للتسوية
صرح أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم ترد على شروط التسوية في المنطقة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/ حزيران الماضي.
وأضاف شويغو: "لقد مر ما يقرب من شهرين منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك أي رد فعل".
ووفقا لشويغو، فإنه ليس من المنطقي الحديث عن صيغة مثل مؤتمر جنيف بشأن أوكرانيا، و"صيغة زيلينسكي" وغيرها.
وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي أن جميع أنواع المباحثات هذه لا فائدة منها لأن الدول الغربية تسعى إلى عدم مشاركة روسيا فيها مع أنها الطرف الرئيس في هذه المسألة ورؤيتها مرجحة.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في يونيو/ حزيران الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا، والحفاظ على وضع أوكرانيا خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا. وأشار الرئيس بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية زيلينسكي
قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى فيها.