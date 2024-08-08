https://sarabic.ae/20240808/القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الإيراني-اغتيال-هنية-في-طهران-خطأ-استراتيجي-وسيكون-مكلفا-لإسرائيل-1091541267.html
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: اغتيال هنية في طهران خطأ استراتيجي وسيكون مكلفا لإسرائيل
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: اغتيال هنية في طهران خطأ استراتيجي وسيكون مكلفا لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران خطأ استراتيجي". 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T12:46+0000
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وقال باقري كني، في تصريحات صحفية، إن "اغتيال هنية في طهران سيكون مكلفاً لإسرائيل، ولكن في صالح أمن المنطقة واستقرارها"، مؤكدا أن إسرائيل ليست في موقع يمكّنها من شن حرب ضد إيران.وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى تصدير التوتر والحرب والأزمة من غزة إلى سائر المنطقة"، مؤكدا على "وجوب مواجهة إسرائيل بشكل حاسم".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240808/إيران-لدى-طهران-أولويتان-هما-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-ومعاقبة-إسرائيل-على-اغتيال-هنية-1091532478.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: اغتيال هنية في طهران خطأ استراتيجي وسيكون مكلفا لإسرائيل
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران خطأ استراتيجي".
وقال باقري كني، في تصريحات صحفية، إن "اغتيال هنية في طهران سيكون مكلفاً لإسرائيل، ولكن في صالح أمن المنطقة واستقرارها"، مؤكدا أن إسرائيل ليست في موقع يمكّنها من شن حرب ضد إيران.
وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى تصدير التوتر والحرب والأزمة من غزة إلى سائر المنطقة"، مؤكدا على "وجوب مواجهة إسرائيل بشكل حاسم".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية،
خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين
، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.