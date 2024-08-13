https://sarabic.ae/20240813/إعلام-واشنطن-تطلب-من-حلفائها-إقناع-إيران-بخفض-التوترات-1091669221.html

إعلام: واشنطن تطلب من حلفائها إقناع إيران بخفض التوترات

إعلام: واشنطن تطلب من حلفائها إقناع إيران بخفض التوترات

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت من جميع حلفائها بمحاولة إقناع طهران بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T05:51+0000

2024-08-13T05:51+0000

2024-08-13T05:51+0000

العالم

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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك أن بلاده طالبت من الولايات المتحدة ومن جميع الحلفاء، بما في ذلك تركيا، التي تحتفظ بعلاقات مع إيران، إقناع طهران بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بيوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جار.لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنيةوأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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