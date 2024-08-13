إعلام: واشنطن تطلب من حلفائها إقناع إيران بخفض التوترات

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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sarabic.ae/20240813/إعلام-واشنطن-تطلب-من-حلفائها-إقناع-إيران-بخفض-التوترات-1091669221.html
إعلام: واشنطن تطلب من حلفائها إقناع إيران بخفض التوترات
إعلام: واشنطن تطلب من حلفائها إقناع إيران بخفض التوترات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت من جميع حلفائها بمحاولة إقناع طهران بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T05:51+0000
2024-08-13T05:51+0000
العالم
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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك أن بلاده طالبت من الولايات المتحدة ومن جميع الحلفاء، بما في ذلك تركيا، التي تحتفظ بعلاقات مع إيران، إقناع طهران بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بيوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جار.لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنيةوأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240812/فرنسا-وبريطانيا-وألمانيا-نحذر-إيران-من-تحملها-مسؤولية-تعريض-السلام-للخطر-إذا-هاجمت-إسرائيل-1091635972.html
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العالم
العالم

إعلام: واشنطن تطلب من حلفائها إقناع إيران بخفض التوترات

05:51 GMT 13.08.2024
© AFP 2023 / Atta Kenareفعالية تضامنية مع أهل غزة في "ساحة فلسطين" في العاصمة الإيرانية طهران في 13 نوفمبر 2023
فعالية تضامنية مع أهل غزة في ساحة فلسطين في العاصمة الإيرانية طهران في 13 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AFP 2023 / Atta Kenare
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت من جميع حلفائها بمحاولة إقناع طهران بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك أن بلاده طالبت من الولايات المتحدة ومن جميع الحلفاء، بما في ذلك تركيا، التي تحتفظ بعلاقات مع إيران، إقناع طهران بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.
وقال الدبلوماسي الأمريكي: "نطلب من جميع حلفائنا الذين لديهم أي علاقات مع إيران إقناعهم بالحاجة إلى وقف التصعيد، بما في ذلك تركيا".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بيوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جار.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
فرنسا وبريطانيا وألمانيا: نحذر إيران من تحملها مسؤولية تعريض السلام للخطر إذا هاجمت إسرائيل
أمس, 07:16 GMT
لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنية
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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