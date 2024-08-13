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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
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أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
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مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240813/دراسة-إضافة-مكمل-غذائي-إلى-الزبادي-يزيد-من-فائدتها-بشكل-كبير-1091679028.html
دراسة: إضافة مكمل غذائي إلى الزبادي يزيد من فائدتها بشكل كبير
دراسة: إضافة مكمل غذائي إلى الزبادي يزيد من فائدتها بشكل كبير
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كشفت دراسة جديدة، عن إمكانية زيادة الفائدة الحيوية الكبيرة للزبادي عن طريق خلطها ببعض المكملات الغذائية، والتي ينتج عنها فائدة كبيرة للصحة عموما، والجهاز... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T11:49+0000
2024-08-13T11:49+0000
مجتمع
الصحة
علوم
العسل
أطعمة
الأطعمة
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يشتهر العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، ويعتبر أيضًا مادة حيوية، تعزز نمو ونشاط الميكروبات المفيدة داخل الجسم. ونظرًا لإمكاناته في تعزيز البكتيريا المفيدة، يساعد العسل تلك البكتيريا على تحمل المخاطر التي تواجهها داخل الجهاز الهضمي البشري.تشير الدراسات الجديدة إلى أن إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من العسل إلى وجبة من الزبادي غير المحلى قد يعزز من فائدة الزبادي الحيوية، من خلال مساعدة البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي على البقاء على قيد الحياة في رحلتها إلى أنظمتنا الهضمية. أجرى الباحثون تجارب معملية للتحقيق في كيفية تأثير أربعة أنواع من العسل على عملية الهضم لـ 62 شخصا، وعلى قابلية بقاء البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي.وتم تعريضها لمحاليل تحاكي السوائل العديدة الموجودة في أمعائنا مثل اللعاب، وحمض المعدة، والصفراء المعوية، والإنزيمات. وتوصل الباحثون إلى أن الزبادي المخلوط بالعسل يدعم بقاء البكتيريا المفيدة.وتضيف هولشر: "أظهرت نتائجنا أن إقران العسل بالزبادي يدعم بقاء البكتيريا الحيوية في الزبادي في الأمعاء، وبالتالي فإن نتائج الدراسة المعملية تُرجمت إلى تطبيق حقيقي في العالم البشري". ولم تجد الدراسة أي تغيرات في زمن العبور المعوي، أو تواتر حركات الأمعاء، أو الحالة المزاجية، أو الإدراك. ومن الجدير بالذكر أن العسل لا يزال سكرًا، مع المخاطر الصحية المرتبطة به. وتقول هولشر: "لقد وجدنا أن ملعقة كبيرة من العسل في وجبة من الزبادي تساعد في دعم بقاء البروبيوتيك (بكتيريا الأمعاء). ومع ذلك، يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن العسل عبارة عن سكر مضاف، ويجب على معظم الأشخاص أن يكونوا على دراية بكمية السكر في نظامهم الغذائي للحفاظ على وزن صحي للجسم".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن إضافة القليل من العسل إلى الزبادي غير المحلى يعد مزيجًا مفيدا لصحة الجهاز الهضمي يجب إضافته إلى قائمة الطعام."4 عادات" يوصي بها الخبراء لتعيش أكثر من 100 عامالألياف المصنفة "رقم 1" لتخفيف الوزن بحسب دراسة جديدة
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https://sarabic.ae/20240724/أطعمة-تعمل-على-تحسين-أدائك-اليومي-تعرف-عليها--1091078327.html
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الصحة, علوم, العسل, أطعمة, الأطعمة
الصحة, علوم, العسل, أطعمة, الأطعمة

دراسة: إضافة مكمل غذائي إلى الزبادي يزيد من فائدتها بشكل كبير

11:49 GMT 13.08.2024
CC0 / ponce_photography / زبادي بالفراولة
زبادي بالفراولة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
CC0 / ponce_photography /
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة، عن إمكانية زيادة الفائدة الحيوية الكبيرة للزبادي عن طريق خلطها ببعض المكملات الغذائية، والتي ينتج عنها فائدة كبيرة للصحة عموما، والجهاز الهضمي خصوصا.
يشتهر العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، ويعتبر أيضًا مادة حيوية، تعزز نمو ونشاط الميكروبات المفيدة داخل الجسم. ونظرًا لإمكاناته في تعزيز البكتيريا المفيدة، يساعد العسل تلك البكتيريا على تحمل المخاطر التي تواجهها داخل الجهاز الهضمي البشري.
تشير الدراسات الجديدة إلى أن إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من العسل إلى وجبة من الزبادي غير المحلى قد يعزز من فائدة الزبادي الحيوية، من خلال مساعدة البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي على البقاء على قيد الحياة في رحلتها إلى أنظمتنا الهضمية.
تقول عالمة التغذية، هانا هولشر، في جامعة إلينوي أوربانا شامبين والمشاركة في الدراسة: "تساعد الإنزيمات الموجودة في فمنا ومعدتنا وأمعائنا في الهضم وتسهيل امتصاص العناصر الغذائية، لكنها تقلل أيضًا من قابلية الميكروبات للبقاء على قيد الحياة".
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أجرى الباحثون تجارب معملية للتحقيق في كيفية تأثير أربعة أنواع من العسل على عملية الهضم لـ 62 شخصا، وعلى قابلية بقاء البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي.
وتم تعريضها لمحاليل تحاكي السوائل العديدة الموجودة في أمعائنا مثل اللعاب، وحمض المعدة، والصفراء المعوية، والإنزيمات. وتوصل الباحثون إلى أن الزبادي المخلوط بالعسل يدعم بقاء البكتيريا المفيدة.
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وتضيف هولشر: "أظهرت نتائجنا أن إقران العسل بالزبادي يدعم بقاء البكتيريا الحيوية في الزبادي في الأمعاء، وبالتالي فإن نتائج الدراسة المعملية تُرجمت إلى تطبيق حقيقي في العالم البشري". ولم تجد الدراسة أي تغيرات في زمن العبور المعوي، أو تواتر حركات الأمعاء، أو الحالة المزاجية، أو الإدراك.
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ومن الجدير بالذكر أن العسل لا يزال سكرًا، مع المخاطر الصحية المرتبطة به. وتقول هولشر: "لقد وجدنا أن ملعقة كبيرة من العسل في وجبة من الزبادي تساعد في دعم بقاء البروبيوتيك (بكتيريا الأمعاء). ومع ذلك، يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن العسل عبارة عن سكر مضاف، ويجب على معظم الأشخاص أن يكونوا على دراية بكمية السكر في نظامهم الغذائي للحفاظ على وزن صحي للجسم".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن إضافة القليل من العسل إلى الزبادي غير المحلى يعد مزيجًا مفيدا لصحة الجهاز الهضمي يجب إضافته إلى قائمة الطعام.
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