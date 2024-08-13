https://sarabic.ae/20240813/دراسة-إضافة-مكمل-غذائي-إلى-الزبادي-يزيد-من-فائدتها-بشكل-كبير-1091679028.html

دراسة: إضافة مكمل غذائي إلى الزبادي يزيد من فائدتها بشكل كبير

دراسة: إضافة مكمل غذائي إلى الزبادي يزيد من فائدتها بشكل كبير

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة، عن إمكانية زيادة الفائدة الحيوية الكبيرة للزبادي عن طريق خلطها ببعض المكملات الغذائية، والتي ينتج عنها فائدة كبيرة للصحة عموما، والجهاز... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T11:49+0000

2024-08-13T11:49+0000

2024-08-13T11:49+0000

مجتمع

الصحة

علوم

العسل

أطعمة

الأطعمة

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يشتهر العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، ويعتبر أيضًا مادة حيوية، تعزز نمو ونشاط الميكروبات المفيدة داخل الجسم. ونظرًا لإمكاناته في تعزيز البكتيريا المفيدة، يساعد العسل تلك البكتيريا على تحمل المخاطر التي تواجهها داخل الجهاز الهضمي البشري.تشير الدراسات الجديدة إلى أن إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من العسل إلى وجبة من الزبادي غير المحلى قد يعزز من فائدة الزبادي الحيوية، من خلال مساعدة البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي على البقاء على قيد الحياة في رحلتها إلى أنظمتنا الهضمية. أجرى الباحثون تجارب معملية للتحقيق في كيفية تأثير أربعة أنواع من العسل على عملية الهضم لـ 62 شخصا، وعلى قابلية بقاء البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي.وتم تعريضها لمحاليل تحاكي السوائل العديدة الموجودة في أمعائنا مثل اللعاب، وحمض المعدة، والصفراء المعوية، والإنزيمات. وتوصل الباحثون إلى أن الزبادي المخلوط بالعسل يدعم بقاء البكتيريا المفيدة.وتضيف هولشر: "أظهرت نتائجنا أن إقران العسل بالزبادي يدعم بقاء البكتيريا الحيوية في الزبادي في الأمعاء، وبالتالي فإن نتائج الدراسة المعملية تُرجمت إلى تطبيق حقيقي في العالم البشري". ولم تجد الدراسة أي تغيرات في زمن العبور المعوي، أو تواتر حركات الأمعاء، أو الحالة المزاجية، أو الإدراك. ومن الجدير بالذكر أن العسل لا يزال سكرًا، مع المخاطر الصحية المرتبطة به. وتقول هولشر: "لقد وجدنا أن ملعقة كبيرة من العسل في وجبة من الزبادي تساعد في دعم بقاء البروبيوتيك (بكتيريا الأمعاء). ومع ذلك، يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن العسل عبارة عن سكر مضاف، ويجب على معظم الأشخاص أن يكونوا على دراية بكمية السكر في نظامهم الغذائي للحفاظ على وزن صحي للجسم".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن إضافة القليل من العسل إلى الزبادي غير المحلى يعد مزيجًا مفيدا لصحة الجهاز الهضمي يجب إضافته إلى قائمة الطعام."4 عادات" يوصي بها الخبراء لتعيش أكثر من 100 عامالألياف المصنفة "رقم 1" لتخفيف الوزن بحسب دراسة جديدة

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الصحة, علوم, العسل, أطعمة, الأطعمة