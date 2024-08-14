https://sarabic.ae/20240814/الصين-بكين-تحافظ-على-قدراتها-النووية-عند-الحد-الأدنى-لأمنها-ولا-تدخل-في-سباق-تسلح-مع-أحد--1091731864.html
الصين: بكين تحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى لأمنها ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد
الصين: بكين تحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى لأمنها ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين تحتفظ بقدرتها النووية عند الحد الأدنى الضروري للأمن القومي، ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T11:47+0000
2024-08-14T11:47+0000
2024-08-14T11:47+0000
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جاء هذا التصريح لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن الترسانة النووية الصينية.حيث قال ترامب، في وقت سابق، خلال مقابلة جمعته مع رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، على موقع شبكته الاجتماعية "إكس"، إن الصين "ستلحق بالولايات المتحدة أو حتى تتفوق عليها" من حيث ترسانات الأسلحة النووية.وقالت وزارة الخارجية الصينية: "إن حجم الترسانة النووية الصينية ليس على الإطلاق نفس ترسانة الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الصين بشكل صارم بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وتلتزم باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى اللازم لأمن الدولة، ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد".وفي وقت سابق، صرّح ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".جندي أمريكي يبيع أسرارا عسكرية للصينالصين تحرك قوة بحرية ضاربة في مهمة بعيدة المدى
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اسلحة نووية, نووية, اسلحة نووية, محطة نووية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اسلحة نووية, نووية, اسلحة نووية, محطة نووية
الصين: بكين تحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى لأمنها ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين تحتفظ بقدرتها النووية عند الحد الأدنى الضروري للأمن القومي، ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد.
جاء هذا التصريح لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن الترسانة النووية الصينية.
حيث قال ترامب، في وقت سابق، خلال مقابلة جمعته مع رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، على موقع شبكته الاجتماعية "إكس"، إن الصين "ستلحق بالولايات المتحدة أو حتى تتفوق عليها" من حيث ترسانات الأسلحة النووية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: "إن حجم الترسانة النووية الصينية ليس على الإطلاق نفس ترسانة الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الصين بشكل صارم بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية،
وتلتزم باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى اللازم لأمن الدولة، ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد".
وفي وقت سابق، صرّح ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".