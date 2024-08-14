https://sarabic.ae/20240814/الصين-بكين-تحافظ-على-قدراتها-النووية-عند-الحد-الأدنى-لأمنها-ولا-تدخل-في-سباق-تسلح-مع-أحد--1091731864.html

الصين: بكين تحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى لأمنها ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد

الصين: بكين تحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى لأمنها ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين تحتفظ بقدرتها النووية عند الحد الأدنى الضروري للأمن القومي، ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد. 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T11:47+0000

2024-08-14T11:47+0000

2024-08-14T11:47+0000

العالم

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

اسلحة نووية

نووية

اسلحة نووية

محطة نووية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg

جاء هذا التصريح لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن الترسانة النووية الصينية.حيث قال ترامب، في وقت سابق، خلال مقابلة جمعته مع رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، على موقع شبكته الاجتماعية "إكس"، إن الصين "ستلحق بالولايات المتحدة أو حتى تتفوق عليها" من حيث ترسانات الأسلحة النووية.وقالت وزارة الخارجية الصينية: "إن حجم الترسانة النووية الصينية ليس على الإطلاق نفس ترسانة الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الصين بشكل صارم بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وتلتزم باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى اللازم لأمن الدولة، ولا تدخل في سباق تسلح مع أحد".وفي وقت سابق، صرّح ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".جندي أمريكي يبيع أسرارا عسكرية للصينالصين تحرك قوة بحرية ضاربة في مهمة بعيدة المدى

https://sarabic.ae/20240809/ترامب-الولايات-المتحدة-ارتكبت-خطأ-بالسماح-لروسيا-والصين-بالتقارب-1091570474.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اسلحة نووية, نووية, اسلحة نووية, محطة نووية