https://sarabic.ae/20240815/اختبار-قذيفة-مدفعية-موجهة-لمدفع-كواليتسيا-إس-إف-الروسي--1091759026.html
اختبار قذيفة مدفعية موجهة لمدفع "كواليتسيا إس إف" الروسي
اختبار قذيفة مدفعية موجهة لمدفع "كواليتسيا إس إف" الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت شركة المجمعات العالية الدقة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم بدء اختبار مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "كواليتيا – إس إف". 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T10:21+0000
2024-08-15T10:21+0000
2024-08-15T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شركة روستيخ
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وصرح ممثل عن الشركة، مجيبا عن سؤال حول تصنيع ذخيرة جديدة لمدفع "كواليتسيا" الذاتي الدفع واختبارها: "إنه يتم اختبار القذيفة المصنعة الآن".ويتم ضمان دقة الذخيرة من خلال ضبط شعاع الليزر المنعكس من الهدف، والدفات الهوائية للقذيفة هي المسؤولة عن تقويم المسار عند الاقتراب من الهدف، ويعتبر الانحراف عن خط الهدف للقذيفة في الحد الأدنى، بغض النظر عن النطاق والعوامل الأخرى. والقذيفة طرازات متنوعة من المدافع، إذ يمكن أن تعمل مع أي مدفع من عيار 152 ملم كـ"دي-20"، و"أكاتسيا" و"ميستا - بي" ، و"ميستا - إس"، وأحدث مدفع من طراز "مالفا".وأعلنت مؤسسة "روستيخ" عن إطلاق الإنتاج الضخم لـ"كواليتسيا - إس إف" من عيار 152 ملم في الصيف الماضي. وهو مخصص لتدمير بطاريات المدفعية وقذائف الهاون والمركبات المدرعة وأفراد العدو على نطاق يتجاوز بشكل كبير مدى مدافع الهاوتزر المحلية والغربية.ويأتي تصميم مدفع هاوتزر "كواليتسيا - إس إف" لحل مشكلة تدمير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وكذلك مراكز المراقبة والتحصينات الميدانية ،إذ يحتوي على أنظمة عمليات إعداد لإطلاق نار مؤتمتة بالكامل، بما في ذلك اختيار نوع القذيفة وتثبيت حجرة الإطلاق وتوجيه السبطانة، وهذا يقلل من وقت بدء إطلاق النار ويوفر معدل إطلاق النار اللازم.وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الدفعة الأولى من المدافع الذاتية الدفع كانت في المرحلة النهائية من الإنتاج.موسكو: استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية في مقاطعة كورسك عمل تصعيديإعلام: أمريكا تخشى أن تكون كييف عرضة لهجوم مضاد روسي
https://sarabic.ae/20240815/نائب-أوكراني-إذا-فشل-زيلينسكي-في-كورسك-فلن-يساعده-أحد--1091757466.html
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سبوتنيك عربي
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شركة روستيخ
اختبار قذيفة مدفعية موجهة لمدفع "كواليتسيا إس إف" الروسي
أفادت شركة المجمعات العالية الدقة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم بدء اختبار مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "كواليتيا – إس إف".
وصرح ممثل عن الشركة، مجيبا عن سؤال حول تصنيع ذخيرة جديدة لمدفع "كواليتسيا" الذاتي الدفع واختبارها: "إنه يتم اختبار القذيفة المصنعة الآن".
ويجري استخدام ذخيرة "كراسنوبول" في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية بنجاح، والتي صممها مكتب تصميم المعدات لشركة المجمعات العالية الدقة.
ويتم ضمان دقة الذخيرة من خلال ضبط شعاع الليزر المنعكس من الهدف، والدفات الهوائية للقذيفة هي المسؤولة عن تقويم المسار عند الاقتراب من الهدف، ويعتبر الانحراف عن خط الهدف للقذيفة في الحد الأدنى، بغض النظر عن النطاق والعوامل الأخرى. والقذيفة طرازات متنوعة من المدافع، إذ يمكن أن تعمل مع أي مدفع من عيار 152 ملم كـ"دي-20"، و"أكاتسيا" و"ميستا - بي" ، و"ميستا - إس"، وأحدث مدفع من طراز "مالفا".
وأعلنت مؤسسة "روستيخ
" عن إطلاق الإنتاج الضخم لـ"كواليتسيا - إس إف" من عيار 152 ملم في الصيف الماضي. وهو مخصص لتدمير بطاريات المدفعية وقذائف الهاون والمركبات المدرعة وأفراد العدو على نطاق يتجاوز بشكل كبير مدى مدافع الهاوتزر المحلية والغربية.
ويأتي تصميم مدفع هاوتزر "كواليتسيا - إس إف" لحل مشكلة تدمير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وكذلك مراكز المراقبة والتحصينات الميدانية ،إذ يحتوي على أنظمة عمليات إعداد لإطلاق نار مؤتمتة بالكامل، بما في ذلك اختيار نوع القذيفة وتثبيت حجرة الإطلاق وتوجيه السبطانة، وهذا يقلل من وقت بدء إطلاق النار ويوفر معدل إطلاق النار اللازم.
ووفقا للمدير الصناعي لمجمع الأسلحة التقليدية والذخيرة والمواد الكيميائية الخاص بمؤسسة "روستيخ"، بيكخان أوزدويف، فإن هذا المدفع ليس مجرد مثال آخر للمدفعية المحلية الصنع، بل هو علامة بارزة في تطورها، حيث أنه في الواقع "روبوت قتالي".
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الدفعة الأولى من المدافع الذاتية الدفع كانت في المرحلة النهائية من الإنتاج.