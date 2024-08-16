https://sarabic.ae/20240816/ساحرة-الليل-روسيا-تطور-مسيرة-هجومية-متعددة-المهام-مخصصة-للعمليات-الليلية--1091812788.html
"ساحرة الليل"... روسيا تطور مسيرة هجومية متعددة المهام مخصصة للعمليات الليلية
"ساحرة الليل"... روسيا تطور مسيرة هجومية متعددة المهام مخصصة للعمليات الليلية
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا عن قيامها بتطوير طائرة مسيرة هجومية تدعى "ساحرة الليل"، لنقل الذخيرة والمؤن، وقادرة على التحليق على ارتفاعات عالية. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T11:48+0000
2024-08-16T11:48+0000
2024-08-16T11:48+0000
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جاء هذا الإعلان خلال تقديم نموذج الطائرة في منتدى "الجيش-2024" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وقال ممثل شركة "غروزا" المصنعة للطائرة لوكالة "سبوتنيك": "يطلق عليها رسميًا اسم "ساحرة الليل"، فهي طائرة مسيرة من نوع متعدد المروحيات، وهي طائرة دون طيار هجومية لإسقاط شحنات قتالية من الجو، في الليل، وكذلك لنقل البضائع والمؤن لمسافات طويلة"."بابا ياغا" هو الاسم العام للطائرات المسيرة الصناعية الثقيلة الأوكرانية والمروحيات السداسية، التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بمهام قتالية.وأردف ممثل الشركة: "ننتج "ساحرة الليل" واحدة يوميًا. الطائرة مجهزة بنظام إسقاط ما يصل إلى أربع ذخائر يصل وزنها الإجمالي إلى 15-20 كلغم. وتتيح لك الاتصالات تنظيم بث فيديو على مسافة 50 كيلومترًا، وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع طائرة الإقلاع العمودي "سوفا-22"، التي تعمل كطائرة استطلاع وتحديد الأهداف للطائرة الهجومية دون طيار "ساحرة الليل"، وكذلك للمدفعية الميدانية".ووفقا له، تم بالفعل إرسال أول 50 طائرة مسيرة منها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أن روسيا أكملت اختبار تقنية التحكم لطائرة مسيرة عبر قمر صناعي."ضمان أمن البلاد"... تطوير الجيل الخامس من الغواصات النووية الاستراتيجية في روسيالماذا يعتبر "إسكندر-إم" من أفضل الأنظمة الصاروخية في العالم؟
https://sarabic.ae/20240415/تطوير-نظام-توجيه-ذكي-للمسيرات-الروسية-1087992388.html
https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تطور-طائرات-مسيرة-استطلاعية-تعمل-بالذكاء-الاصطناعي-1091664194.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, آرميا 2024
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, آرميا 2024
"ساحرة الليل"... روسيا تطور مسيرة هجومية متعددة المهام مخصصة للعمليات الليلية
أعلنت روسيا عن قيامها بتطوير طائرة مسيرة هجومية تدعى "ساحرة الليل"، لنقل الذخيرة والمؤن، وقادرة على التحليق على ارتفاعات عالية.
جاء هذا الإعلان خلال تقديم نموذج الطائرة في منتدى "الجيش-2024" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وقال ممثل شركة "غروزا" المصنعة للطائرة لوكالة "سبوتنيك": "يطلق عليها رسميًا اسم "ساحرة الليل"، فهي طائرة مسيرة من نوع متعدد المروحيات، وهي طائرة دون طيار هجومية لإسقاط شحنات قتالية من الجو، في الليل، وكذلك لنقل البضائع والمؤن لمسافات طويلة".
"بابا ياغا" هو الاسم العام للطائرات المسيرة الصناعية الثقيلة الأوكرانية
والمروحيات السداسية، التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بمهام قتالية.
وأضاف ممثل شركة "غروزا": "تتميز الطائرة الهجومية "ساحرة الليل" بسرعة طيران ليلي تبلغ 60 كيلومترًا في الساعة، ووزن حمولة يصل إلى 20 كلغم، ومدة طيران 40 دقيقة بحمولة 10 كلغم، ونظام ملاحة مقاوم للضوضاء، وكاميرا مزودة بجهاز تصوير حراري وجهاز استشعار، وتقريب بصري عشرة أضعاف وتقريب رقمي 32x".
وأردف ممثل الشركة: "ننتج "ساحرة الليل" واحدة يوميًا. الطائرة مجهزة بنظام إسقاط ما يصل إلى أربع ذخائر
يصل وزنها الإجمالي إلى 15-20 كلغم. وتتيح لك الاتصالات تنظيم بث فيديو على مسافة 50 كيلومترًا، وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع طائرة الإقلاع العمودي "سوفا-22"، التي تعمل كطائرة استطلاع وتحديد الأهداف للطائرة الهجومية دون طيار "ساحرة الليل"، وكذلك للمدفعية الميدانية".
ووفقا له، تم بالفعل إرسال أول 50 طائرة مسيرة منها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أن روسيا أكملت اختبار تقنية التحكم لطائرة مسيرة عبر قمر صناعي.