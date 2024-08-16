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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-احتياطيات-ومستودعات-الذخيرة--الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091813356.html
طائرات تكتيكية روسية تدمر احتياطيات ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في مقاطعة سومي
طائرات تكتيكية روسية تدمر احتياطيات ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية دمرت احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والوقود التابعة لها في مقاطعة سومي. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T11:49+0000
2024-08-16T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والوقود في مناطق يوريفو وخوتن وفوروجبا وإيفولغانكا وزورافكا وبويارليزاتشي في مقاطعة سومي".وأوضح البيان أن الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، وضربات الطائرات من دون طيار، ونيران المدفعية أدت إلى صد هجوم المجموعات الهجومية للواء 82 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه بوريشنوي الروسي.وختم البيان: "في المجموع، بلغت إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 2860 عسكريًا، و41 دبابة، و40 ناقلة جند مدرعة، و23 مركبة قتال مشاة، و213 مركبة قتالية مدرعة، و102 سيارة، وأربع منظومات صاروخية، و6 راجمات صواريخ، بما في ذلك 3 صواريخ "هيمارس"، وسيارتان شحن، و22 مدفعًا ميدانيًا، و3 محطات للحرب الإلكترونية".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيرغييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس(آب) 2024، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدات ليسيتشنوي وإيفانوفكا سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
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https://sarabic.ae/20240816/روسيا-تم-التخطيط-لهجوم-كورسك-بمشاركة-الناتو-وأجهزة-المخابرات-الغربية-1091797916.html
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روسيا
روسيا

طائرات تكتيكية روسية تدمر احتياطيات ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في مقاطعة سومي

11:49 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 16.08.2024)
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مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية دمرت احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والوقود التابعة لها في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والوقود في مناطق يوريفو وخوتن وفوروجبا وإيفولغانكا وزورافكا وبويارليزاتشي في مقاطعة سومي".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار نحو 220 عسكريًا، و19 مركبة مدرعة، بما في ذلك 4 دبابات، و8 ناقلات جند مدرعة، 7 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 7 مركبات، و3 راجمات من طراز "هيمارس" ومركبتين نقل وتحميل، ومدفعيين ميدانيين.

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10:19 GMT
وأوضح البيان أن الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، وضربات الطائرات من دون طيار، ونيران المدفعية أدت إلى صد هجوم المجموعات الهجومية للواء 82 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه بوريشنوي الروسي.

وأكد البيان أن طيران الجيش والطائرات من دون طيار ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية دمرت مجموعات معادية متنقلة كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية، في مناطق تبعد 1 كم غرب أناستاسيفكا، و1.5 كيلومتر جنوب شرق كاوشوك.

وختم البيان: "في المجموع، بلغت إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 2860 عسكريًا، و41 دبابة، و40 ناقلة جند مدرعة، و23 مركبة قتال مشاة، و213 مركبة قتالية مدرعة، و102 سيارة، وأربع منظومات صاروخية، و6 راجمات صواريخ، بما في ذلك 3 صواريخ "هيمارس"، وسيارتان شحن، و22 مدفعًا ميدانيًا، و3 محطات للحرب الإلكترونية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيرغييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
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روسيا: تم التخطيط لهجوم كورسك بمشاركة الناتو وأجهزة المخابرات الغربية
06:53 GMT
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس(آب) 2024، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدات ليسيتشنوي وإيفانوفكا سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغرب
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
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