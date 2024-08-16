https://sarabic.ae/20240816/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-احتياطيات-ومستودعات-الذخيرة--الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091813356.html

طائرات تكتيكية روسية تدمر احتياطيات ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في مقاطعة سومي

طائرات تكتيكية روسية تدمر احتياطيات ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية دمرت احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والوقود التابعة لها في مقاطعة سومي. 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T11:49+0000

2024-08-16T11:49+0000

2024-08-16T12:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والوقود في مناطق يوريفو وخوتن وفوروجبا وإيفولغانكا وزورافكا وبويارليزاتشي في مقاطعة سومي".وأوضح البيان أن الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، وضربات الطائرات من دون طيار، ونيران المدفعية أدت إلى صد هجوم المجموعات الهجومية للواء 82 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه بوريشنوي الروسي.وختم البيان: "في المجموع، بلغت إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 2860 عسكريًا، و41 دبابة، و40 ناقلة جند مدرعة، و23 مركبة قتال مشاة، و213 مركبة قتالية مدرعة، و102 سيارة، وأربع منظومات صاروخية، و6 راجمات صواريخ، بما في ذلك 3 صواريخ "هيمارس"، وسيارتان شحن، و22 مدفعًا ميدانيًا، و3 محطات للحرب الإلكترونية".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيرغييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس(آب) 2024، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدات ليسيتشنوي وإيفانوفكا سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

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https://sarabic.ae/20240816/روسيا-تم-التخطيط-لهجوم-كورسك-بمشاركة-الناتو-وأجهزة-المخابرات-الغربية-1091797916.html

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