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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/كراسنوبول-تسلط-ليزرا-على-الهدف-وتعدل-مسارها-بالأجنحة-ثم-تنقض-عليه-1091799421.html
"كراسنوبول"... تسلط ليزرا على الهدف وتعدل مسارها بالأجنحة ثم تنقض عليه
"كراسنوبول"... تسلط ليزرا على الهدف وتعدل مسارها بالأجنحة ثم تنقض عليه
سبوتنيك عربي
كشفت شركة المجمعات عالية الدقة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الجمعة، عن مزايا قذيفة "كراسنوبول" الجديدة، ووصفتها بأنها ليست أقل شأنا من قذيفة... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T08:22+0000
2024-08-16T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
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جاء هذا التصريح من قبل ممثل الشركة المصنعة للقذيفة لوكالة "سبوتنيك".وبحسب ممثل الشركة، توفر قذيفة المدفعية الروسية الموجهة "كراسنوبول" احتمالية كبيرة لضرب الأهداف في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن حيث مجمل خصائصها، فهي ليست أقل شأنا من قذيفة "إكساليبور" الأمريكية المماثلة.وردا على سؤال ما هو احتمال إصابة الأهداف بقذيفة "كراسنوبول" المتوفرة اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وما إذا كان هذا مؤشرها أعلى من مؤشر "إكساليبور"؟.وفي أغسطس/ آب الماضي 2023، صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أنه وفقًا للإحصاءات التي تم جمعها، فإن قذيفة "كراسنوبول" الروسية تظهر دقة أفضل في منطقة العمليات الخاصة من "إكساليبور".وأشار محاور وكالة "سبوتنيك" إلى الحالات التي تضرب فيها قذيفة "كراسنوبول" المحلية أهدافا بضربة مباشرة، أي تصيب مركز الهدف، أما بالنسبة للقذيفة الأمريكية، هذا الرقم أسوأ بكثير.وفي أغسطس 2023، بدأت إمدادات القذائف الحديثة ذات الدقة المتزايدة للقوات الروسية، والتي وفقًا لبيان صادر عن"روستيخ"، عندما يتم استيفاء شروط استخدامها، فإنها تضرب الأهداف دوما، بما في ذلك الأهداف المتحركة.ويتم ضمان دقة الذخيرة من خلال ضبط شعاع الليزر المنعكس من الهدف. الدفات الهوائية للقذيفة هي المسؤولة عن تقويم المسار عند الاقتراب من الهدف. الانحراف عن خط الهدف هو في الحد الأدنى، بغض النظر عن النطاق والعوامل الأخرى.الدقة العالية لقذيفة "كراسنوبول" تسمح لها بضرب المركبات المدرعة الأوكرانية بشكل فعال، وقد تم تسجيل العديد من هذه الحالات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على وجه الخصوص، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، تم تدمير دبابة أمريكية أخرى من طراز "أبرامز" في اتجاه أفدييفكا بمساعدة هذه القذيفة.تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحةزيلينسكي يشتكي من عدم قدرة "باتريوت" الأمريكية على مواجهة القنابل الروسية الموجهة
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https://sarabic.ae/20240814/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-4-صواريخ-توتشكا-يو-و3-صواريخ-هيمارس-و147-مسيرة--1091729164.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري

"كراسنوبول"... تسلط ليزرا على الهدف وتعدل مسارها بالأجنحة ثم تنقض عليه

08:22 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 08:25 GMT 16.08.2024)
© Photo / Vitaly V. Kuzminقذيفة "كراسنوبول" الموجهة
قذيفة كراسنوبول الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Photo / Vitaly V. Kuzmin
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كشفت شركة المجمعات عالية الدقة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الجمعة، عن مزايا قذيفة "كراسنوبول" الجديدة، ووصفتها بأنها ليست أقل شأنا من قذيفة "إكساليبور" الأمريكية المماثلة.
جاء هذا التصريح من قبل ممثل الشركة المصنعة للقذيفة لوكالة "سبوتنيك".
وبحسب ممثل الشركة، توفر قذيفة المدفعية الروسية الموجهة "كراسنوبول" احتمالية كبيرة لضرب الأهداف في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن حيث مجمل خصائصها، فهي ليست أقل شأنا من قذيفة "إكساليبور" الأمريكية المماثلة.
وردا على سؤال ما هو احتمال إصابة الأهداف بقذيفة "كراسنوبول" المتوفرة اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وما إذا كان هذا مؤشرها أعلى من مؤشر "إكساليبور"؟.

قال ممثل الشركة مجيبا: "توفر قذيفة "كراسنوبول" المجنحة احتمالية عالية لضرب الأهداف، وهي ليس أقل شأنا من حيث مجمل خصائصها التكتيكية والفنية من القذيفة المجنحة "إكساليبور"، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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وفي أغسطس/ آب الماضي 2023، صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أنه وفقًا للإحصاءات التي تم جمعها، فإن قذيفة "كراسنوبول" الروسية تظهر دقة أفضل في منطقة العمليات الخاصة من "إكساليبور".
وأشار محاور وكالة "سبوتنيك" إلى الحالات التي تضرب فيها قذيفة "كراسنوبول" المحلية أهدافا بضربة مباشرة، أي تصيب مركز الهدف، أما بالنسبة للقذيفة الأمريكية، هذا الرقم أسوأ بكثير.
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وفي أغسطس 2023، بدأت إمدادات القذائف الحديثة ذات الدقة المتزايدة للقوات الروسية، والتي وفقًا لبيان صادر عن"روستيخ"، عندما يتم استيفاء شروط استخدامها، فإنها تضرب الأهداف دوما، بما في ذلك الأهداف المتحركة.
ويتم ضمان دقة الذخيرة من خلال ضبط شعاع الليزر المنعكس من الهدف. الدفات الهوائية للقذيفة هي المسؤولة عن تقويم المسار عند الاقتراب من الهدف. الانحراف عن خط الهدف هو في الحد الأدنى، بغض النظر عن النطاق والعوامل الأخرى.
الدقة العالية لقذيفة "كراسنوبول" تسمح لها بضرب المركبات المدرعة الأوكرانية بشكل فعال، وقد تم تسجيل العديد من هذه الحالات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على وجه الخصوص، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، تم تدمير دبابة أمريكية أخرى من طراز "أبرامز" في اتجاه أفدييفكا بمساعدة هذه القذيفة.
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