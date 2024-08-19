https://sarabic.ae/20240819/قوات-كييف-تفقد-أكثرمن-330-عسكريا-و-27-مدرعة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1091892653.html
قوات كييف تفقد أكثرمن 330 عسكريا و 27 مدرعة في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
قوات كييف تفقد أكثرمن 330 عسكريا و 27 مدرعة في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قوات كييف فقدت أكثر من 330 جنديا وأربع دبابات ومركبة مشاة قتالية وثلاث ناقلات جند مدرعة في يوم واحد. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T12:12+0000
2024-08-19T12:12+0000
2024-08-19T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 330 عسكريًا و27 مركبة مدرعة، من بينها أربع دبابات ومركبة قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة و19 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى ثماني مركبات ومدفعين". قطع وثلاث قذائف هاون". وفقا للدفاع الروسية، فإنه "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي يتركز فيها أفراد ومعدات عسكرية من احتياطيات لواء الهجوم الجوي 82 ولواء الدفاع الأرضي 103 و129 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق باسوفكا وفوروجبا، منطقة كروزوك وميروبولي ونوفايا سيش وسادكي في مقاطعة سومي".وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بدء التسلل الأوكراني على المقاطعة، بلغ 3.8 ألف عسكري و54 دبابة و48 ناقلة جند مدرعة، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240819/القوات-الروسية-تسقط-عددا-كبيرا-من-الصواريخ-الأمريكية-1091887337.html
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روسيا
قوات كييف تفقد أكثرمن 330 عسكريا و 27 مدرعة في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قوات كييف فقدت أكثر من 330 جنديا وأربع دبابات ومركبة مشاة قتالية وثلاث ناقلات جند مدرعة في يوم واحد.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 330 عسكريًا و27 مركبة مدرعة، من بينها أربع دبابات ومركبة قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة و19 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى ثماني مركبات ومدفعين". قطع وثلاث قذائف هاون".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي نفذ ضربات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي.
وفقا للدفاع الروسية، فإنه "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي يتركز فيها أفراد ومعدات عسكرية من احتياطيات لواء الهجوم الجوي 82 ولواء الدفاع الأرضي 103 و129 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق باسوفكا وفوروجبا، منطقة كروزوك وميروبولي ونوفايا سيش وسادكي في مقاطعة سومي".
وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بدء التسلل الأوكراني على المقاطعة، بلغ 3.8 ألف عسكري و54 دبابة و48 ناقلة جند مدرعة، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو،
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.