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https://sarabic.ae/20240822/طائرة-مسيرة-روسية-يستحيل-إسقاطها-فيديو-1091998000.html
طائرة مسيرة روسية يستحيل إسقاطها.. فيديو
طائرة مسيرة روسية يستحيل إسقاطها.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمتلك القوات الجوية الروسية قوة ضاربة في مجال الطائرات الحربية المأهولة بجميع أنواعها، في ذات الوقت الذي سجلت فيه تقدما هائلا في مجال تطوير الـ"درونز"... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T12:27+0000
2024-08-22T12:47+0000
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ومن حين إلى آخر تكشف روسيا عن طراز جديد من الطائرات المسيرة، التي تمثل مفاجأة عسكرية لأعدائها في ميادين القتال، ويشمل ذلك المسيرة الروسية "الأمير فاندال - نوفغورودسكي"، التي يستحيل إسقاطها بواسطة وسائل التشويش الإلكتروني المعادية في مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.ويكمن سر قوة الطائرة المسيرة الروسية في أن الخبراء الروس استطاعوا تطوير كابل من الألياف الضوئية يسمح بتبادل البيانات بين الطائرة ومركز تشغيلها دون الحاجة لاستخدام موجات الراديو التي يمكن التشويش عليها بصورة تؤثر على تشغيلها، أو حتى تمكن العدو من إسقاطها أو الاستحواذ عليها بصورة كاملة.ويمكن للتقنية الروسية الجديدة الخاصة بتشغيل الطائرة المسيرة أن تمثل نقلة نوعية في حروب الدرونز، لأنها ستجعل جميع أجهزة التشويش المستخدمة حاليا غير مفيدة في مكافحتها.وزودت روسيا هذه الطائرة المسيرة بنظام رؤية عن بعد يمكنها من نقل البيانات إلى مراكز تشغيلها بسرعة عالية عبر الكابل الضوئي في نطاق أقل من 10 كيلومترات، أو بصورة لا سلكية عندما تعمل في نطاق يتراوح بين 10 و20 كيلومترا.وإضافة إلى قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية، تم تزويد الطائرة المسيرة الروسية بقوة نيرانية فعالة مقارنة بحجم الطائرات من هذا النوع، وهو ما يمكنها من استهداف قوات العدو ويشمل ذلك المركبات العسكرية.وإضافة إلى المزايا السابقة، فإن ميزة العمل عبر كابل ألياف ضوئية تسمح بحماية مشغل الطائرة خاصة إذا كان يتمركز في مناطق عمليات حربية قريبة من العدو لأن التواصل عبر الكابل يجل فرص تتبع مصدر موجات تشغيل الطائرة غير ممكنة.
https://sarabic.ae/20240726/ضابط-روسي-يكشف-خصائص-استخدام-الطائرات-المسيرة-في-الحرب-1091149976.html
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رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

طائرة مسيرة روسية يستحيل إسقاطها.. فيديو

12:27 GMT 22.08.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 22.08.2024)
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا
مسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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تمتلك القوات الجوية الروسية قوة ضاربة في مجال الطائرات الحربية المأهولة بجميع أنواعها، في ذات الوقت الذي سجلت فيه تقدما هائلا في مجال تطوير الـ"درونز" (الطائرات المسيرة) العسكرية وتكتيكات استخدامها.
ومن حين إلى آخر تكشف روسيا عن طراز جديد من الطائرات المسيرة، التي تمثل مفاجأة عسكرية لأعدائها في ميادين القتال، ويشمل ذلك المسيرة الروسية "الأمير فاندال - نوفغورودسكي"، التي يستحيل إسقاطها بواسطة وسائل التشويش الإلكتروني المعادية في مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ضابط روسي يكشف خصائص استخدام الطائرات المسيرة في الحرب
26 يوليو, 14:06 GMT
ويكمن سر قوة الطائرة المسيرة الروسية في أن الخبراء الروس استطاعوا تطوير كابل من الألياف الضوئية يسمح بتبادل البيانات بين الطائرة ومركز تشغيلها دون الحاجة لاستخدام موجات الراديو التي يمكن التشويش عليها بصورة تؤثر على تشغيلها، أو حتى تمكن العدو من إسقاطها أو الاستحواذ عليها بصورة كاملة.
ويمكن للتقنية الروسية الجديدة الخاصة بتشغيل الطائرة المسيرة أن تمثل نقلة نوعية في حروب الدرونز، لأنها ستجعل جميع أجهزة التشويش المستخدمة حاليا غير مفيدة في مكافحتها.
وزودت روسيا هذه الطائرة المسيرة بنظام رؤية عن بعد يمكنها من نقل البيانات إلى مراكز تشغيلها بسرعة عالية عبر الكابل الضوئي في نطاق أقل من 10 كيلومترات، أو بصورة لا سلكية عندما تعمل في نطاق يتراوح بين 10 و20 كيلومترا.
وإضافة إلى قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية، تم تزويد الطائرة المسيرة الروسية بقوة نيرانية فعالة مقارنة بحجم الطائرات من هذا النوع، وهو ما يمكنها من استهداف قوات العدو ويشمل ذلك المركبات العسكرية.
وإضافة إلى المزايا السابقة، فإن ميزة العمل عبر كابل ألياف ضوئية تسمح بحماية مشغل الطائرة خاصة إذا كان يتمركز في مناطق عمليات حربية قريبة من العدو لأن التواصل عبر الكابل يجل فرص تتبع مصدر موجات تشغيل الطائرة غير ممكنة.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
© Sputnik
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