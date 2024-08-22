https://sarabic.ae/20240822/كلينتون-يسخر-من-تصريحات-ترامب-حول-روسيا-وكوريا-الشمالية--1091993852.html

كلينتون يسخر من تصريحات ترامب حول روسيا وكوريا الشمالية

كلينتون يسخر من تصريحات ترامب حول روسيا وكوريا الشمالية

سبوتنيك عربي

سخر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، يوم أمس الأربعاء، علناً، من دونالد ترامب، المرشح للانخابات الرئاسية، لقول الأخير إن بلاده "كانت تحظى باحترام روسيا... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T11:09+0000

2024-08-22T11:09+0000

2024-08-22T11:09+0000

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وقال كلينتون، أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، في شيكاغو: "كدتُ ألهث خلال الجولة الأولى من المناظرة المتلفزة عندما، قال الرئيس ترامب إنه لم يعد أحد يحترم الولايات المتحدة بقدر ما كان يحترمها في ظل حكمه".وكما أشار كلينتون، فهو شخصيا "يفضل أن تتمتع الولايات المتحدة باحترام تلك الدول التي تعبر عن ذلك في الوقت الحاضر"، ورافق كلمات كلينتون تصفيق وضحك وصيحات استهجان من الجمهور المجتمع.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أوالخارجية. روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالميةترامب: بوتين ينتصر في الصراع مع أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يكن-ليحدث-لو-كان-لدى-الولايات-المتحدة-رئيس-يحترمه-بوتين-1090249656.html

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