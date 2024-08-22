https://sarabic.ae/20240822/كلينتون-يسخر-من-تصريحات-ترامب-حول-روسيا-وكوريا-الشمالية--1091993852.html
كلينتون يسخر من تصريحات ترامب حول روسيا وكوريا الشمالية
كلينتون يسخر من تصريحات ترامب حول روسيا وكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
سخر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، يوم أمس الأربعاء، علناً، من دونالد ترامب، المرشح للانخابات الرئاسية، لقول الأخير إن بلاده "كانت تحظى باحترام روسيا... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T11:09+0000
2024-08-22T11:09+0000
2024-08-22T11:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_2b7ce02dbaa79a7e9d8e7789484fe27e.jpg
وقال كلينتون، أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، في شيكاغو: "كدتُ ألهث خلال الجولة الأولى من المناظرة المتلفزة عندما، قال الرئيس ترامب إنه لم يعد أحد يحترم الولايات المتحدة بقدر ما كان يحترمها في ظل حكمه".وكما أشار كلينتون، فهو شخصيا "يفضل أن تتمتع الولايات المتحدة باحترام تلك الدول التي تعبر عن ذلك في الوقت الحاضر"، ورافق كلمات كلينتون تصفيق وضحك وصيحات استهجان من الجمهور المجتمع.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أوالخارجية. روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالميةترامب: بوتين ينتصر في الصراع مع أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يكن-ليحدث-لو-كان-لدى-الولايات-المتحدة-رئيس-يحترمه-بوتين-1090249656.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_12:0:1353:1006_1920x0_80_0_0_2a7cfbb8a7d8a0a75209bb1c62f79fc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, كوريا الشمالية
كلينتون يسخر من تصريحات ترامب حول روسيا وكوريا الشمالية
سخر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، يوم أمس الأربعاء، علناً، من دونالد ترامب، المرشح للانخابات الرئاسية، لقول الأخير إن بلاده "كانت تحظى باحترام روسيا وكوريا الشمالية في ظل إدارته"، ووصفه بأنه "ممثل جيد يستحق التقدير".
وقال كلينتون، أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، في شيكاغو: "كدتُ ألهث خلال الجولة الأولى من المناظرة المتلفزة عندما، قال الرئيس ترامب إنه لم يعد أحد يحترم الولايات المتحدة بقدر ما كان يحترمها في ظل حكمه".
وأضاف: "لقد قالها بوجه جاد! انظر، فهو ممثل جيد. وبوجه جاد، استشهد بقادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا، كدليل على الاحترام لبلدنا الذي كان موجودًا في عهد إدارته".
وكما أشار كلينتون، فهو شخصيا "يفضل أن تتمتع الولايات المتحدة باحترام تلك الدول التي تعبر عن ذلك في الوقت الحاضر"، ورافق كلمات كلينتون تصفيق وضحك وصيحات استهجان من الجمهور المجتمع.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، بحسب زعمه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أوالخارجية. روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".