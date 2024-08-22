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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/مرتزق-أمريكي-يشتكي-من-ضعف-الانضباط-والكسل-لدى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1091980083.html
مرتزق أمريكي يشتكي من ضعف الانضباط والكسل لدى القوات المسلحة الأوكرانية
مرتزق أمريكي يشتكي من ضعف الانضباط والكسل لدى القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
تحدث المرتزق الأمريكي ريان أوليري، قائد مجموعة من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، على شبكات التواصل الاجتماعي عن الكسل ونقص التدريب لدى القوات المسلحة... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T05:07+0000
2024-08-22T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المرتزق: "الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو إخفاقات القيادة (العسكرية الأوكرانية) على العديد من المستويات عندما يتعلق الأمر بالدفاع العميق، وتنظيم القوات من حيث بناء الدفاع والانضباط".ووصف حالة قام فيها المرتزقة بإحضار مواد لبناء مواقع لإطلاق النار، ولكن بعد أيام عدة لم يتم فعل أي شيء.وقبل أيام قليلة، نشرت مجموعة أخرى من الشركات العسكرية الخاصة، وهي مجموعة "Forward Observations Group"، صورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر ثلاثة رجال يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أسلحة وشارات زرقاء وخلفهم مركبة مدرعة، تحت عبارة "الرجال في كورسك".وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، في الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية، تثبت تورط الولايات المتحدة كطرف مباشر في الصراع.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديوإحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة بريانسك
https://sarabic.ae/20240820/شركة-مرتزقة-أمريكية-تشارك-صورة-أفرادها-في-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-1091913338.html
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روسيا, العالم

مرتزق أمريكي يشتكي من ضعف الانضباط والكسل لدى القوات المسلحة الأوكرانية

05:07 GMT 22.08.2024 (تم التحديث: 05:13 GMT 22.08.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
تحدث المرتزق الأمريكي ريان أوليري، قائد مجموعة من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، على شبكات التواصل الاجتماعي عن الكسل ونقص التدريب لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المرتزق: "الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو إخفاقات القيادة (العسكرية الأوكرانية) على العديد من المستويات عندما يتعلق الأمر بالدفاع العميق، وتنظيم القوات من حيث بناء الدفاع والانضباط".

وبحسب قوله، فإن المشكلة تكمن في ترميم الخنادق أثناء المعارك، لأن "الوحدات لا تفعل ذلك أبداً".

ووصف حالة قام فيها المرتزقة بإحضار مواد لبناء مواقع لإطلاق النار، ولكن بعد أيام عدة لم يتم فعل أي شيء.

وأضاف المرتزق الأمريكي: "عادةً ما كانت المواد التي أحضرناها للبناء تكمن بالضبط حيث تركناها، وكان الأوكرانيون يجلسون في الحفر، يدخنون السجائر، بدلا من الحفر".

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شركة مرتزقة أمريكية تشارك صورة أفرادها في الهجوم على مقاطعة كورسك
20 أغسطس, 07:54 GMT
وقبل أيام قليلة، نشرت مجموعة أخرى من الشركات العسكرية الخاصة، وهي مجموعة "Forward Observations Group"، صورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر ثلاثة رجال يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أسلحة وشارات زرقاء وخلفهم مركبة مدرعة، تحت عبارة "الرجال في كورسك".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، في الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية، تثبت تورط الولايات المتحدة كطرف مباشر في الصراع.
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة بريانسك
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