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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240823/القوات-الروسية-تستهدف-تمركز-أفراد-ومعدات-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1092025994.html
القوات الروسية تستهدف تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة سومي
القوات الروسية تستهدف تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي استهدف مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T11:26+0000
2024-08-23T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي، وهي اللواءين الميكانيكيين 41، و54، ولواءي الهجوم الجوي، 82، و95، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية 36، وألوية الدفاع المحلي 101، و103، و106، و129، وكذلك كتيبة الرماة 69 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ألكساندروفكا، وباشيفسك، وبويانكينو، وفوروجبا، وجلوخوف، وكامينكا، وميروبولي، وموغريتا، ونوفايا سلوبودا، وأوبودي، وبيرفومايسكوي، وبافلوفكا، سفيسا وسيددينا بودا وتولستودوبوفو".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية على كورسك نحو 5137 عسكريا، و69 دبابة، و11 راجمة صواريخ بينها 3 من طراز "هيمارس"، و6 محطات حرب إلكترونية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان، وسيارة.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240823/لانتسيت-تحول-دبابة-أوكرانية-إلى-رماد-فيديو-1092025470.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة سومي

11:26 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 11:49 GMT 23.08.2024)
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راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي استهدف مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي، وهي اللواءين الميكانيكيين 41، و54، ولواءي الهجوم الجوي، 82، و95، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية 36، وألوية الدفاع المحلي 101، و103، و106، و129، وكذلك كتيبة الرماة 69 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ألكساندروفكا، وباشيفسك، وبويانكينو، وفوروجبا، وجلوخوف، وكامينكا، وميروبولي، وموغريتا، ونوفايا سلوبودا، وأوبودي، وبيرفومايسكوي، وبافلوفكا، سفيسا وسيددينا بودا وتولستودوبوفو".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم نحو 400 عسكري و17 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابة واحدة، وناقلتي جند مدرعتين، و14 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى قطعتين مدفعية، وقاذفة صواريخ، وقذيفتي هاون، و10 مركبات".

لانتسيت تحول دبابة أوكرانية إلى رماد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" تحول دبابة أوكرانية إلى رماد... فيديو
11:30 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية على كورسك نحو 5137 عسكريا، و69 دبابة، و11 راجمة صواريخ بينها 3 من طراز "هيمارس"، و6 محطات حرب إلكترونية.

وتابع البيان: "تواصل القوات المسلحة صد محاولة القوات الأوكرانية التوغل في الأراضي الروسية، وصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه بوركي ومالايا لوكنيا، كما أحبطت أيضًا محاولات شن هجوم في اتجاه كوماروفكا وكورينيفو ومارتينوفكا و روسكايا كونوبيلكا".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان، وسيارة.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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