https://sarabic.ae/20240823/القوات-الروسية-تستهدف-تمركز-أفراد-ومعدات-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1092025994.html

القوات الروسية تستهدف تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة سومي

القوات الروسية تستهدف تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي استهدف مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T11:26+0000

2024-08-23T11:26+0000

2024-08-23T11:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي، وهي اللواءين الميكانيكيين 41، و54، ولواءي الهجوم الجوي، 82، و95، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية 36، وألوية الدفاع المحلي 101، و103، و106، و129، وكذلك كتيبة الرماة 69 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ألكساندروفكا، وباشيفسك، وبويانكينو، وفوروجبا، وجلوخوف، وكامينكا، وميروبولي، وموغريتا، ونوفايا سلوبودا، وأوبودي، وبيرفومايسكوي، وبافلوفكا، سفيسا وسيددينا بودا وتولستودوبوفو".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية على كورسك نحو 5137 عسكريا، و69 دبابة، و11 راجمة صواريخ بينها 3 من طراز "هيمارس"، و6 محطات حرب إلكترونية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت مركبتان قتاليتان مدرعتان، وسيارة.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240823/لانتسيت-تحول-دبابة-أوكرانية-إلى-رماد-فيديو-1092025470.html

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