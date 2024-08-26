https://sarabic.ae/20240826/ألمانيا-ترد-على-الرئيس-التشيكي-تفجير-خطي-التيار-الشمالي-جريمة-وليس-هدفا-مشروعا--1092103142.html
ألمانيا ترد على الرئيس التشيكي: تفجير خطي "التيار الشمالي" جريمة وليس هدفا مشروعا
ألمانيا ترد على الرئيس التشيكي: تفجير خطي "التيار الشمالي" جريمة وليس هدفا مشروعا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن هيبستريت، اليوم الإثنين، أن الحكومة الألمانية تعتبر تفجير خطي "التيار الشمالي 1 و2" جريمة. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
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وخلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء الألماني، أكد هيبستريت أن الحكومة الألمانية لا تشارك موقف الرئيس التشيكي بأن خطي "التيار الشمالي 1 و2" كانا هدفًا مشروعًا، وتعتبر تقويضهما جريمة.وأجاب هيبستريت بـ"لا"، عندما سئل عما إذا كانت ألمانيا تشارك في تقييم مماثل.ووفقا لبافيل، إذا كان مثل هذا الهجوم يهدف إلى وقف إمدادات الغاز والنفط الروسية إلى أوروبا، فسيكون هذا هدفا مشروعا.وأضاف هيبستريت: "على مدى الأشهر الماضية، أعرب المستشار الاتحادي بوضوح عن موقفه في المفاوضات مع الجانب البولندي والتشيكي، فضلا عن العديد من الشركاء الأجانب الآخرين. هذه جريمة يجب التحقيق فيها. ومكتب المدعي العام يجري التحقيق".وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كلمات الرئيس التشيكي تذكرنا بتصريحات مماثلة لممثلي التنظيمات الإرهابية "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" المحظورة في روسيا الاتحادية.زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20240821/روسيا-تكذب-تصريحات-ألمانيا-حول-تبادل-المعلومات-مع-موسكو-بشأن-التيار-الشمالي-1091964146.html
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العالم, أخبار ألمانيا, التشيك, أخبار التشيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي
العالم, أخبار ألمانيا, التشيك, أخبار التشيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي
ألمانيا ترد على الرئيس التشيكي: تفجير خطي "التيار الشمالي" جريمة وليس هدفا مشروعا
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن هيبستريت، اليوم الإثنين، أن الحكومة الألمانية تعتبر تفجير خطي "التيار الشمالي 1 و2" جريمة.
وخلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء الألماني، أكد هيبستريت أن الحكومة الألمانية لا تشارك موقف الرئيس التشيكي بأن خطي "التيار الشمالي 1 و2" كانا هدفًا مشروعًا، وتعتبر تقويضهما جريمة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التشيكي، بيتر بافيل لنوفينكي، إنه ليس لديه معلومات واضحة تدين تورط أوكرانيا في الهجمات على خط "التيار الشمالي". وفي الوقت نفسه، أدلى بتصريح مفاده أن الصراعات المسلحة لا تدور ضد أهداف عسكرية فحسب، بل أيضًا ضد أهداف استراتيجية، وخطوط الأنابيب هي مثل هذا الهدف.
ووفقا لبافيل، إذا كان مثل هذا الهجوم يهدف إلى وقف إمدادات الغاز والنفط الروسية إلى أوروبا، فسيكون هذا هدفا مشروعا.
وأضاف هيبستريت: "على مدى الأشهر الماضية، أعرب المستشار الاتحادي بوضوح عن موقفه في المفاوضات مع الجانب البولندي
والتشيكي، فضلا عن العديد من الشركاء الأجانب الآخرين. هذه جريمة يجب التحقيق فيها. ومكتب المدعي العام يجري التحقيق".
وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كلمات الرئيس التشيكي
تذكرنا بتصريحات مماثلة لممثلي التنظيمات الإرهابية "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" المحظورة في روسيا الاتحادية.