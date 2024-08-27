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أمين مجلس الأمن الروسي: الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على البلاد
أمين مجلس الأمن الروسي: الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على البلاد
سبوتنيك عربي
أكد أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على روسيا، ويحاول إضعاف وحدة الشعب الروسي. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T17:16+0000
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وقال شويغو إن الغرب الجماعي، الذي يحاول إضعاف وحدة الشعب الروسي، يزيد من الضغط الإعلامي والتلاعب بالوعي، وينشر الدعوات للاحتجاجات غير القانونية.وأشار شويغو إلى أنه من أجل إثارة مظاهر جذرية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، يتم نشر الدعوات للاحتجاجات، والعروض غير القانونية، والاضطرابات الجماعية، والأعمال الإرهابية، والتخريب وغيرها من الأعمال غير القانونية.وأكد شويغو أنه "بهذه الطريقة، يحاول خصومنا زعزعة استقرار المجتمع والوضع السياسي في المناطق الروسية".وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه بعد العمل الإرهابي في مقاطعة كورسك الروسية، لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بالكامل.نائب أوكراني: زيلينسكي يحاول نقل الصراع مع روسيا إلى مستوى جديدالبنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أمين مجلس الأمن الروسي: الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على البلاد
أكد أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على روسيا، ويحاول إضعاف وحدة الشعب الروسي.
وقال شويغو إن الغرب الجماعي، الذي يحاول إضعاف وحدة الشعب الروسي، يزيد من الضغط الإعلامي والتلاعب بالوعي، وينشر الدعوات للاحتجاجات غير القانونية.
وأضاف شويغو: "من أجل إضعاف وحدة شعبنا، يتزايد ضغط المعلومات، ويتم التلاعب بالوعي العام، ويتم تحفيز العمليات الاجتماعية السلبية، ويتم تشويه التاريخ، وتسوية القيم الروحية والأخلاقية".
وأشار شويغو إلى أنه من أجل إثارة مظاهر جذرية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، يتم نشر الدعوات للاحتجاجات، والعروض غير القانونية، والاضطرابات الجماعية، والأعمال الإرهابية،
والتخريب وغيرها من الأعمال غير القانونية.
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه بعد العمل الإرهابي في مقاطعة كورسك الروسية، لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بالكامل.