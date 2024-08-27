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خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
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ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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أمين مجلس الأمن الروسي: الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على البلاد
أمين مجلس الأمن الروسي: الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على البلاد
سبوتنيك عربي
أكد أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على روسيا، ويحاول إضعاف وحدة الشعب الروسي. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال شويغو إن الغرب الجماعي، الذي يحاول إضعاف وحدة الشعب الروسي، يزيد من الضغط الإعلامي والتلاعب بالوعي، وينشر الدعوات للاحتجاجات غير القانونية.وأشار شويغو إلى أنه من أجل إثارة مظاهر جذرية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، يتم نشر الدعوات للاحتجاجات، والعروض غير القانونية، والاضطرابات الجماعية، والأعمال الإرهابية، والتخريب وغيرها من الأعمال غير القانونية.وأكد شويغو أنه "بهذه الطريقة، يحاول خصومنا زعزعة استقرار المجتمع والوضع السياسي في المناطق الروسية".وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه بعد العمل الإرهابي في مقاطعة كورسك الروسية، لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بالكامل.نائب أوكراني: زيلينسكي يحاول نقل الصراع مع روسيا إلى مستوى جديدالبنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

أمين مجلس الأمن الروسي: الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على البلاد

17:16 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
أكد أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على روسيا، ويحاول إضعاف وحدة الشعب الروسي.
وقال شويغو إن الغرب الجماعي، الذي يحاول إضعاف وحدة الشعب الروسي، يزيد من الضغط الإعلامي والتلاعب بالوعي، وينشر الدعوات للاحتجاجات غير القانونية.
وأضاف شويغو: "من أجل إضعاف وحدة شعبنا، يتزايد ضغط المعلومات، ويتم التلاعب بالوعي العام، ويتم تحفيز العمليات الاجتماعية السلبية، ويتم تشويه التاريخ، وتسوية القيم الروحية والأخلاقية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعقد اجتماعا مع بيلاؤوسوف وشويغو وبورتنيكوف وغيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك
7 أغسطس, 14:19 GMT
وأشار شويغو إلى أنه من أجل إثارة مظاهر جذرية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، يتم نشر الدعوات للاحتجاجات، والعروض غير القانونية، والاضطرابات الجماعية، والأعمال الإرهابية، والتخريب وغيرها من الأعمال غير القانونية.
وأكد شويغو أنه "بهذه الطريقة، يحاول خصومنا زعزعة استقرار المجتمع والوضع السياسي في المناطق الروسية".
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه بعد العمل الإرهابي في مقاطعة كورسك الروسية، لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بالكامل.
نائب أوكراني: زيلينسكي يحاول نقل الصراع مع روسيا إلى مستوى جديد
البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية
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