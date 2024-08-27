https://sarabic.ae/20240827/ضابط-أمريكي-متقاعد-يكشف-عما-تنوي-كييف-فعله-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092147947.html

ضابط أمريكي متقاعد يكشف عما تنوي كييف فعله في جمهورية دونيتسك الشعبية

ضابط أمريكي متقاعد يكشف عما تنوي كييف فعله في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

كشف الضابط السابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، عن نية كييف "القتال حتى النهاية في جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب اليأس". 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T18:50+0000

2024-08-27T18:50+0000

2024-08-27T18:50+0000

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "ديالوغ وركس"، إن كييف قد تأمر الجيش، بسبب اليأس، بالقتال حتى النهاية في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل إنشاء خط دفاعي على نهر الدنيبر.وأشار ريتر إلى أن "هناك رأي مفاده أن أوكرانيا ستأمر القوات المتبقية في دونباس بالقتال حتى آخر قطرة دم من أجل تأخير روسيا بينما تحاول كييف إنشاء خط دفاع على الضفة الغربية لنهر الدنيبر".ولم تقم روسيا بإعادة توجيه قوات كبيرة للرد على الوضع في مقاطعة كورسك، وما زالت تعمل بنجاح في اتجاه دونيتسك، وهي على وشك تحقيق نصر كبير في دونباس، في مقاطعة زابوروجيه، بينما القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار.وفي السادس من أغسطس/ آب الجاري، هاجمت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة كورسك. وتم إيقاف تقدمها. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فإن العملية ستنتهي بهزيمة المسلحين الأوكرانيين.من جهته اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، أنه "من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، أرادت كييف تحويل القوات المسلحة الروسية من اتجاهات متعددة، في المقام الأول من كراسنوارميسك، إلى جمهورية دونيتسك الشعبية".نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحينالقوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20240826/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-25-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1092119060.html

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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا