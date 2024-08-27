ضابط أمريكي متقاعد يكشف عما تنوي كييف فعله في جمهورية دونيتسك الشعبية

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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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29 د
مدار الليل والنهار
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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
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29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240827/ضابط-أمريكي-متقاعد-يكشف-عما-تنوي-كييف-فعله-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092147947.html
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عما تنوي كييف فعله في جمهورية دونيتسك الشعبية
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عما تنوي كييف فعله في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
كشف الضابط السابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، عن نية كييف "القتال حتى النهاية في جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب اليأس". 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T18:50+0000
2024-08-27T18:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "ديالوغ وركس"، إن كييف قد تأمر الجيش، بسبب اليأس، بالقتال حتى النهاية في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل إنشاء خط دفاعي على نهر الدنيبر.وأشار ريتر إلى أن "هناك رأي مفاده أن أوكرانيا ستأمر القوات المتبقية في دونباس بالقتال حتى آخر قطرة دم من أجل تأخير روسيا بينما تحاول كييف إنشاء خط دفاع على الضفة الغربية لنهر الدنيبر".ولم تقم روسيا بإعادة توجيه قوات كبيرة للرد على الوضع في مقاطعة كورسك، وما زالت تعمل بنجاح في اتجاه دونيتسك، وهي على وشك تحقيق نصر كبير في دونباس، في مقاطعة زابوروجيه، بينما القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار.وفي السادس من أغسطس/ آب الجاري، هاجمت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة كورسك. وتم إيقاف تقدمها. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فإن العملية ستنتهي بهزيمة المسلحين الأوكرانيين.من جهته اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، أنه "من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، أرادت كييف تحويل القوات المسلحة الروسية من اتجاهات متعددة، في المقام الأول من كراسنوارميسك، إلى جمهورية دونيتسك الشعبية".نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحينالقوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20240826/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-25-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1092119060.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي متقاعد يكشف عما تنوي كييف فعله في جمهورية دونيتسك الشعبية

18:50 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
كشف الضابط السابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، عن نية كييف "القتال حتى النهاية في جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب اليأس".
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "ديالوغ وركس"، إن كييف قد تأمر الجيش، بسبب اليأس، بالقتال حتى النهاية في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل إنشاء خط دفاعي على نهر الدنيبر.
وأشار ريتر إلى أن "هناك رأي مفاده أن أوكرانيا ستأمر القوات المتبقية في دونباس بالقتال حتى آخر قطرة دم من أجل تأخير روسيا بينما تحاول كييف إنشاء خط دفاع على الضفة الغربية لنهر الدنيبر".
ولم تقم روسيا بإعادة توجيه قوات كبيرة للرد على الوضع في مقاطعة كورسك، وما زالت تعمل بنجاح في اتجاه دونيتسك، وهي على وشك تحقيق نصر كبير في دونباس، في مقاطعة زابوروجيه، بينما القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار.
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وفي السادس من أغسطس/ آب الجاري، هاجمت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة كورسك. وتم إيقاف تقدمها. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فإن العملية ستنتهي بهزيمة المسلحين الأوكرانيين.
من جهته اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، أنه "من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، أرادت كييف تحويل القوات المسلحة الروسية من اتجاهات متعددة، في المقام الأول من كراسنوارميسك، إلى جمهورية دونيتسك الشعبية".
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