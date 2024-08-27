https://sarabic.ae/20240827/لافروف-يجري-اجتماعا-مع-نظيره-اليميني-في-موسكو--عاجل--1092127334.html

بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو

بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران طرق تطوير العلاقات الثنائية بين... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T09:19+0000

2024-08-27T09:19+0000

2024-08-27T10:19+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال وزير الخارجية الروسي، خلال الاجتماع مع نظيره اليمني، إن "علاقاتنا مبنية على أسس صداقة متينة والاتحاد السوفييتي قدم مساعدات كثيرة في شتى المجالات خاصة الإنسانية، ومتذ التسعينيات حافظت روسيا الاتحادية على تقوية العلاقات الثنائية وسنبحث اليوم تعزيز هذه العلاقات والأجندة الثنائية بغض النظر عن الأزمة في اليمن، لا سيما في مجال الاقتصاد والتجارة وكذلك التسوية السياسية لإنهاء الأزمة".وقال الوزير اليمني: "أعلم تماما حجم الدعم الذي قدمته روسيا لليمن، لشمالها وجنوبها حينها، ونحتفظ بالعرفان والجميل لروسيا الشقيقة ونتطلع لإعادة العلاقات إلى مستواها وربما بسبب الأزمة في اليمن لم يكن لدينا اهتمام كافٍ لتطوير العلاقات مع روسيا كما يجب أن تكون ونثمّن الدعم الروسي في مجلس الأمن وكافة المحافل الدولية ونحن هنا بهدف تحقيق عملية السلام في اليمن، وندرك أن لروسيا دور هام فيه وسنتطرق أيضا للعلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون والتعاون في مجال حل القضايا الدولية".

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الأخبار

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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره اليمني شائع الزنداني، عقب انتهاء اللقاء بينهما في العاصمة الروسية موسكو سبوتنيك عربي مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره اليمني شائع الزنداني، عقب انتهاء اللقاء بينهما في العاصمة الروسية موسكو 2024-08-27T09:19+0000 true PT1S

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره اليمني شائع الزنداني في موسكو سبوتنيك عربي يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو. ومن المتوقع أن الوزيرين سيناقشان طرق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين و الوضع في اليمن والمنطقة 2024-08-27T09:19+0000 true PT6M27S

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