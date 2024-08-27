https://sarabic.ae/20240827/لافروف-يجري-اجتماعا-مع-نظيره-اليميني-في-موسكو--عاجل--1092127334.html
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران طرق تطوير العلاقات الثنائية بين... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T09:19+0000
2024-08-27T09:19+0000
2024-08-27T10:19+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال وزير الخارجية الروسي، خلال الاجتماع مع نظيره اليمني، إن "علاقاتنا مبنية على أسس صداقة متينة والاتحاد السوفييتي قدم مساعدات كثيرة في شتى المجالات خاصة الإنسانية، ومتذ التسعينيات حافظت روسيا الاتحادية على تقوية العلاقات الثنائية وسنبحث اليوم تعزيز هذه العلاقات والأجندة الثنائية بغض النظر عن الأزمة في اليمن، لا سيما في مجال الاقتصاد والتجارة وكذلك التسوية السياسية لإنهاء الأزمة".وقال الوزير اليمني: "أعلم تماما حجم الدعم الذي قدمته روسيا لليمن، لشمالها وجنوبها حينها، ونحتفظ بالعرفان والجميل لروسيا الشقيقة ونتطلع لإعادة العلاقات إلى مستواها وربما بسبب الأزمة في اليمن لم يكن لدينا اهتمام كافٍ لتطوير العلاقات مع روسيا كما يجب أن تكون ونثمّن الدعم الروسي في مجلس الأمن وكافة المحافل الدولية ونحن هنا بهدف تحقيق عملية السلام في اليمن، وندرك أن لروسيا دور هام فيه وسنتطرق أيضا للعلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون والتعاون في مجال حل القضايا الدولية".
https://sarabic.ae/20240822/قيادي-في-الحراك-السلمي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-السيناريوهات-التي-تنتظر-الجنوب-اليمني-1092012533.html
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الأخبار
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره اليمني شائع الزنداني، عقب انتهاء اللقاء بينهما في العاصمة الروسية موسكو
سبوتنيك عربي
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره اليمني شائع الزنداني، عقب انتهاء اللقاء بينهما في العاصمة الروسية موسكو
2024-08-27T09:19+0000
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PT1S
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1b/1092129453_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_ed590004e30f17f9885f5f2960991d76.jpg
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره اليمني شائع الزنداني في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو. ومن المتوقع أن الوزيرين سيناقشان طرق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين و الوضع في اليمن والمنطقة
2024-08-27T09:19+0000
true
PT6M27S
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم العربي
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
09:19 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 10:19 GMT 27.08.2024)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران طرق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في اليمن والمنطقة.
وقال وزير الخارجية الروسي، خلال الاجتماع مع نظيره اليمني، إن "علاقاتنا مبنية على أسس صداقة متينة والاتحاد السوفييتي قدم مساعدات كثيرة في شتى المجالات خاصة الإنسانية، ومتذ التسعينيات حافظت روسيا الاتحادية على تقوية العلاقات الثنائية وسنبحث اليوم تعزيز هذه العلاقات والأجندة الثنائية بغض النظر عن الأزمة في اليمن، لا سيما في مجال الاقتصاد والتجارة وكذلك التسوية السياسية لإنهاء الأزمة".
بدوره، أعرب وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، عن امتنانه لقيام موسكو بدعوته لزيارة روسيا، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.
وأعرب الوزير عن سعادته لتواجده في موسكو، حيث كانت آخر زيارة له لروسيا قبل 35 عاما، إذ زار موسكو حينها عندما كان نائبا لوزير خارجية جمهورية اليمن الديمقراطية، في ذلك الوقت.
وقال الوزير اليمني: "أعلم تماما حجم الدعم الذي قدمته روسيا لليمن، لشمالها وجنوبها حينها، ونحتفظ بالعرفان والجميل لروسيا الشقيقة ونتطلع لإعادة العلاقات إلى مستواها وربما بسبب الأزمة في اليمن لم يكن لدينا اهتمام كافٍ لتطوير العلاقات مع روسيا كما يجب أن تكون ونثمّن الدعم الروسي في مجلس الأمن وكافة المحافل الدولية ونحن هنا بهدف تحقيق عملية السلام في اليمن، وندرك أن لروسيا دور هام فيه وسنتطرق أيضا للعلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون والتعاون في مجال حل القضايا الدولية".