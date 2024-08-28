https://sarabic.ae/20240828/موسكو-قرار-سويسرا-الانضمام-إلى-الحراك-العسكري-للاتحاد-الأوروبي-يعكس-خروجها-عن-مبادئ-الحياد-1092172207.html
موسكو: قرار سويسرا الانضمام إلى "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي يعكس خروجها عن مبادئ الحياد
موسكو: قرار سويسرا الانضمام إلى "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي يعكس خروجها عن مبادئ الحياد
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعدل موقفها تجاه سويسرا في ضوء قرارها الانضمام إلى مشروع "الحراك العسكري"... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T14:15+0000
2024-08-28T14:15+0000
2024-08-28T14:15+0000
ماريا زاخاروفا
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أخبار سويسرا
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وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أن السلطات السويسرية بذلت كل ما في وسعها خلال السنوات القليلة الماضية من أجل "الحد بشكل موضوعي من جاذبية البلاد كمنصة للتنسيقات المتعددة الأطراف وجهود الوساطة إلى الصفر".وأضافت زاخاروفا: "من جانبنا، سيتعين علينا تكييف نهجنا لبناء العلاقات مع هذه الدولة وفقا لذلك"، مؤكدة أن تنفيذ هذا المشروع يخضع تماما لمصالح حلف شمال الأطلسي، وعلقت قائلة:وفي وقت سابق، ظهرت تقارير إعلامية حول قرار سويسرا الانضمام إلى مشروع "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تسهيل حركة القوات والمعدات العسكرية عبر الأراضي الأوروبية.الخارجية الروسية: لا يمكن إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل هجومها على كورسكروسيا: ردنا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على كورسك قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآن
https://sarabic.ae/20240828/الخارجية-الروسية-تنفيذ-التهديدات-ضد-مينسك-محفوف-بالعواقب-بالنسبة-لكييف-والدول-الغربية-1092170953.html
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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سويسرا, أخبار سويسرا
ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سويسرا, أخبار سويسرا
موسكو: قرار سويسرا الانضمام إلى "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي يعكس خروجها عن مبادئ الحياد
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعدل موقفها تجاه سويسرا في ضوء قرارها الانضمام إلى مشروع "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي.
وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أن السلطات السويسرية بذلت كل ما في وسعها خلال السنوات القليلة الماضية من أجل "الحد بشكل موضوعي من جاذبية البلاد كمنصة للتنسيقات المتعددة الأطراف وجهود الوساطة إلى الصفر".
وأضافت زاخاروفا: "من جانبنا، سيتعين علينا تكييف نهجنا لبناء العلاقات مع هذه الدولة وفقا لذلك"، مؤكدة أن تنفيذ هذا المشروع يخضع تماما لمصالح حلف شمال الأطلسي،
وعلقت قائلة:
"المهمة الرئيسية هي تسريع نقل البضائع العسكرية والأفراد إلى الجهة الشرقية ونشر أنظمة الأسلحة المتقدمة هناك في أسرع وقت ممكن. ووفقًا لواشنطن وبروكسل، فإن هذا ضروري لضمان تفوق الغرب على روسيا في الموارد العسكرية. قرار سويسرا بالانضمام إلى ما يسمى بـ"الشنغن العسكري" يعكس ابتعاد برن عن مبادئ الحياد السويسري".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
وفي وقت سابق، ظهرت تقارير إعلامية حول قرار سويسرا الانضمام إلى مشروع "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تسهيل حركة القوات والمعدات العسكرية عبر الأراضي الأوروبية.