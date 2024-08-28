موسكو: قرار سويسرا الانضمام إلى "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي يعكس خروجها عن مبادئ الحياد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240828/موسكو-قرار-سويسرا-الانضمام-إلى-الحراك-العسكري-للاتحاد-الأوروبي-يعكس-خروجها-عن-مبادئ-الحياد-1092172207.html
موسكو: قرار سويسرا الانضمام إلى "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي يعكس خروجها عن مبادئ الحياد
موسكو: قرار سويسرا الانضمام إلى "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي يعكس خروجها عن مبادئ الحياد
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعدل موقفها تجاه سويسرا في ضوء قرارها الانضمام إلى مشروع "الحراك العسكري"... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T14:15+0000
2024-08-28T14:15+0000
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سويسرا
أخبار سويسرا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أن السلطات السويسرية بذلت كل ما في وسعها خلال السنوات القليلة الماضية من أجل "الحد بشكل موضوعي من جاذبية البلاد كمنصة للتنسيقات المتعددة الأطراف وجهود الوساطة إلى الصفر".وأضافت زاخاروفا: "من جانبنا، سيتعين علينا تكييف نهجنا لبناء العلاقات مع هذه الدولة وفقا لذلك"، مؤكدة أن تنفيذ هذا المشروع يخضع تماما لمصالح حلف شمال الأطلسي، وعلقت قائلة:وفي وقت سابق، ظهرت تقارير إعلامية حول قرار سويسرا الانضمام إلى مشروع "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تسهيل حركة القوات والمعدات العسكرية عبر الأراضي الأوروبية.الخارجية الروسية: لا يمكن إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل هجومها على كورسكروسيا: ردنا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على كورسك قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآن
https://sarabic.ae/20240828/الخارجية-الروسية-تنفيذ-التهديدات-ضد-مينسك-محفوف-بالعواقب-بالنسبة-لكييف-والدول-الغربية-1092170953.html
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سويسرا, أخبار سويسرا
ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سويسرا, أخبار سويسرا

موسكو: قرار سويسرا الانضمام إلى "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي يعكس خروجها عن مبادئ الحياد

14:15 GMT 28.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعدل موقفها تجاه سويسرا في ضوء قرارها الانضمام إلى مشروع "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي.
وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أن السلطات السويسرية بذلت كل ما في وسعها خلال السنوات القليلة الماضية من أجل "الحد بشكل موضوعي من جاذبية البلاد كمنصة للتنسيقات المتعددة الأطراف وجهود الوساطة إلى الصفر".
وأضافت زاخاروفا: "من جانبنا، سيتعين علينا تكييف نهجنا لبناء العلاقات مع هذه الدولة وفقا لذلك"، مؤكدة أن تنفيذ هذا المشروع يخضع تماما لمصالح حلف شمال الأطلسي، وعلقت قائلة:
"المهمة الرئيسية هي تسريع نقل البضائع العسكرية والأفراد إلى الجهة الشرقية ونشر أنظمة الأسلحة المتقدمة هناك في أسرع وقت ممكن. ووفقًا لواشنطن وبروكسل، فإن هذا ضروري لضمان تفوق الغرب على روسيا في الموارد العسكرية. قرار سويسرا بالانضمام إلى ما يسمى بـ"الشنغن العسكري" يعكس ابتعاد برن عن مبادئ الحياد السويسري".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
الخارجية الروسية: تنفيذ التهديدات ضد مينسك محفوف بالعواقب بالنسبة لكييف والدول الغربية
13:54 GMT
وفي وقت سابق، ظهرت تقارير إعلامية حول قرار سويسرا الانضمام إلى مشروع "الحراك العسكري" للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تسهيل حركة القوات والمعدات العسكرية عبر الأراضي الأوروبية.
الخارجية الروسية: لا يمكن إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل هجومها على كورسك
روسيا: ردنا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على كورسك قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربية14:31 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала