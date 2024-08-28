https://sarabic.ae/20240828/الخارجية-الروسية-تنفيذ-التهديدات-ضد-مينسك-محفوف-بالعواقب-بالنسبة-لكييف-والدول-الغربية-1092170953.html
الخارجية الروسية: تنفيذ التهديدات ضد مينسك محفوف بالعواقب بالنسبة لكييف والدول الغربية
الخارجية الروسية: تنفيذ التهديدات ضد مينسك محفوف بالعواقب بالنسبة لكييف والدول الغربية
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، مطالبة كييف لبيلاروسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا بالوقاحة. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T13:54+0000
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذا بيان فظ آخر من وزارة الخارجية الأوكرانية، الآن مع تهديدات جامحة ضد بيلاروسيا والبيلاروسيين".وأضافت زاخاروفا: "إذا نظرت إلى الأمر، فليس هناك أي منطق في هذه الوقاحة العدوانية لكييف. لقد كانت الاستفزازات المستمرة للجانب الأوكراني على الحدود، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار، هي التي أجبرت بيلاروسيا على استخدام قواتها المسلحة للقيام بمهام لضمان أمن أراضي جمهورية بيلاروسيا ومواطنيها".ووفقا لزاخاروفا، فإن "التنفيذ العملي لأي تهديدات ضد مينسك محفوف بعواقب وخيمة" ليس فقط على كييف، ولكن أيضا على "رعاتها".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن بيلاروسيا تحشد عددًا كبيرًا من الأفراد، على وجه الخصوص، قوات العمليات الخاصة والأسلحة والمعدات العسكرية بالقرب من الحدود، ووفقا للوزارة فإن كييف لن تتخذ أي إجراءات غير ودية، ودعت مينسك إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية إلى مسافة تتجاوز نطاق أنظمة النيران المتاحة لبيلاروسيا.بيان مشترك: الصين وبيلاروسيا تدعمان الحل السلمي للصراعاتروسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: تنفيذ التهديدات ضد مينسك محفوف بالعواقب بالنسبة لكييف والدول الغربية
13:54 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 13:55 GMT 28.08.2024)
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، مطالبة كييف لبيلاروسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا بالوقاحة.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذا بيان فظ آخر من وزارة الخارجية الأوكرانية، الآن مع تهديدات جامحة ضد بيلاروسيا والبيلاروسيين".
وأضافت زاخاروفا: "إذا نظرت إلى الأمر، فليس هناك أي منطق في هذه الوقاحة العدوانية لكييف. لقد كانت الاستفزازات المستمرة للجانب الأوكراني على الحدود، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار، هي التي أجبرت بيلاروسيا على استخدام قواتها المسلحة
للقيام بمهام لضمان أمن أراضي جمهورية بيلاروسيا ومواطنيها".
وأشارت زاخاروفا إلى أن العقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية وبيلاروسيا، التي تم تحديثها، في عام 2021، تنص على الدفاع المشترك عن الحدود المشتركة للبلدين،
وأضافت أيضًا أن مجموعة مشتركة من القوات والأسلحة النووية التكتيكية منتشرة حاليًا في بيلاروسيا.
ووفقا لزاخاروفا، فإن "التنفيذ العملي لأي تهديدات ضد مينسك محفوف بعواقب وخيمة"
ليس فقط على كييف، ولكن أيضا على "رعاتها".
وتابعت زاخاروفا: "في هذا الصدد، نوصي قيادة حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء الرئيسية فيه بتهدئة حماسة المتعصبين القادرين على توريط الحلف في صراع مسلح واسع النطاق".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن بيلاروسيا تحشد عددًا كبيرًا من الأفراد، على وجه الخصوص، قوات العمليات الخاصة والأسلحة والمعدات العسكرية بالقرب من الحدود، ووفقا للوزارة فإن كييف لن تتخذ أي إجراءات غير ودية، ودعت مينسك إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية إلى مسافة تتجاوز نطاق أنظمة النيران المتاحة لبيلاروسيا.